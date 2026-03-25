La ADL lanza una plataforma inédita en español para rastrear cinco siglos de antisemitismo en América Latina

Con un llamado urgente frente al crecimiento del odio antijudío en la región, la Liga Antidifamación (ADL) presentó un nuevo capítulo digital que reconstruye más de 500 años de antisemitismo en América Latina, desde la Inquisición hasta el escenario posterior al 7 de octubre de 2023. El recurso, gratuito y en español, busca convertirse en una herramienta clave para comprender el fenómeno en su contexto histórico y contemporáneo. Foto: https://antisemitism.adl.org/es/historia-del-antisemitismo-en-america-latina/

«Este recurso integral examina amenazas críticas a las comunidades judías en América Latina, particularmente la continua campaña de terrorismo respaldado por Irán en la región», afirmó Marina Rosenberg, vicepresidenta senior de Asuntos Internacionales de la ADL, al presentar el informe en el marco de la cumbre Never Is Now, el mayor encuentro global contra el antisemitismo.

El nuevo capítulo, titulado Historia del antisemitismo en América Latina, forma parte de la guía Antisemitismo al descubierto, una adaptación en español del material original de la organización. Diseñado específicamente para audiencias latinoamericanas y comunidades hispanohablantes en Estados Unidos, el documento reúne por primera vez en un solo recurso una cronología de hechos que abarca desde los juicios inquisitoriales de 1569 hasta el resurgimiento del antisemitismo tras los ataques de Hamás contra Israel en octubre de 2023.

La presentación coincidió además con una fecha simbólica: el 34º aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Rosenberg recordó que el ataque de 1992 dejó 29 muertos y más de 240 heridos, marcando el inicio de una serie de atentados vinculados a Irán y Hezbolá en Argentina.

«Dos años después, en el atentado contra la AMIA en 1994 murieron 85 personas, convirtiéndose en el ataque terrorista más mortífero en Argentina», subrayó. Y añadió: «Tres décadas después, la multifacética influencia de Irán persiste —desde la continua actividad terrorista de Hezbolá y las alianzas políticas con regímenes como Venezuela, hasta medios de propaganda como HispanTV que difunden narrativas antisemitas en toda la región».

Un fenómeno en aumento con raíces históricas profundas

El informe se presenta en un contexto alarmante. Según datos de la encuesta Global 100 de la ADL de 2024, el 46% de la población adulta mundial —equivalente a unos 2.200 millones de personas— mantiene actitudes antisemitas arraigadas. En América Latina, ese índice alcanza el 34%, impulsado por teorías conspirativas, negación del Holocausto y discursos antisionistas, especialmente en entornos digitales.

El capítulo documenta cómo estas tendencias se intensificaron tras el 7 de octubre de 2023. Entre los casos revelados se incluyen sinagogas vandalizadas en Chile y Nicaragua, protestas violentas frente a instituciones judías y una creciente retórica política hostil. También se mencionan amenazas concretas como la desarticulación de células de Hezbolá en Brasil en 2023 y en Argentina en 2024, además de la influencia iraní en la región a través de alianzas estratégicas y canales de difusión ideológica.

Otro de los aspectos abordados es la persistencia de campañas de boicot contra Israel y la circulación de teorías conspirativas como el llamado «Plan Andinia», que alimentan el clima de hostilidad. El informe sitúa estos fenómenos dentro de una continuidad histórica que permite entender su impacto actual.

«América Latina tiene una historia compleja con el antisemitismo, desde el pogromo de la ‘Semana Trágica’ de 1919 en Buenos Aires hasta el rechazo de refugiados judíos durante la era del Holocausto, cuando muchos países cerraron sus puertas», señaló Liat Altman, directora regional de Asuntos Latinoamericanos de la ADL. «Al documentar esta historia —incluyendo los atentados terroristas respaldados por Irán y amenazas contemporáneas como HispanTV— y hacerla disponible de forma gratuita en español, nos aseguramos de que estas atrocidades nunca se olviden y que las comunidades puedan enfrentar las amenazas actuales».

El documento no solo expone episodios de persecución, sino que también rescata ejemplos de resistencia y solidaridad. Entre ellos, se destacan once latinoamericanos reconocidos como Justos entre las Naciones por haber salvado judíos durante el Holocausto, aportando una dimensión humana a una historia marcada por la violencia.

Educación y memoria como herramientas contra el odio

El lanzamiento del capítulo se enmarca en una estrategia más amplia de la ADL para expandir sus recursos educativos en español. Antisemitismo al descubierto, presentado originalmente en marzo de 2023 en colaboración con el Museo Judío de Chile, es un compendio revisado por expertos que aborda tanto la historia del antisemitismo como los mitos que lo sostienen.

La nueva sección dedicada a América Latina amplía ese enfoque con un análisis regional detallado y accesible, disponible gratuitamente en línea. La iniciativa busca fortalecer el conocimiento público y ofrecer herramientas concretas para combatir el antisemitismo desde la educación y la memoria histórica.

Fundada en 1913, la ADL mantiene como misión central «detener la difamación del pueblo judío y asegurar justicia y trato justo para todos». En ese marco, la organización continúa posicionándose como un actor global en la lucha contra el antisemitismo, el extremismo y toda forma de intolerancia, promoviendo alianzas e innovación para enfrentar estos desafíos.

El nuevo recurso digital se presenta así no solo como un archivo histórico, sino como una herramienta activa frente a un fenómeno que, lejos de desaparecer, sigue evolucionando en la región