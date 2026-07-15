Julio, el mes de la Afrodescendencia

Cada mes de julio, Uruguay conmemora el Mes de la Afrodescendencia, una instancia destinada a visibilizar el aporte histórico, cultural, social y económico de la población afrodescendiente, así como a promover la reflexión sobre los desafíos que aún persisten en materia de igualdad, inclusión y lucha contra el racismo. Crédito foto: Presidencia de la República

La elección de julio no es casual. Durante este mes se recuerdan fechas de especial relevancia, como el 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, símbolo mundial de la lucha por la libertad y la igualdad, y el 25 de julio, Día Internacional de las Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, una jornada dedicada a reconocer el protagonismo de las mujeres afrodescendientes en la construcción de sociedades más justas.

En su edición 2026, el Ministerio de Desarrollo Social impulsa el Mes de la Afrodescendencia bajo la consigna «Justicia Reparatoria», poniendo el foco en la necesidad de reconocer las consecuencias históricas de la esclavitud y del racismo estructural, así como en la promoción de políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos de la población afrodescendiente. La iniciativa se enmarca, además, en la reciente resolución de las Naciones Unidas que reconoce la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada como uno de los mayores crímenes contra la humanidad y alienta a los Estados a avanzar en procesos de reparación.

Uruguay posee una profunda herencia afrodescendiente que atraviesa su historia, desde la música y el candombe —declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad— hasta la gastronomía, la literatura, el deporte y múltiples expresiones culturales que forman parte de la identidad nacional. Al mismo tiempo, el país continúa trabajando para reducir las brechas que aún afectan a esta población en ámbitos como la educación, el empleo, la vivienda y el acceso a oportunidades.

Entre las principales actividades previstas para el Mes de la Afrodescendencia 2026 se encuentran:

16 de julio – 18:00 horas: 12.ª edición del Ciclo de Contactos Figari y Galloso, en el Museo Figari.

16 de julio – 20:00 horas: Espectáculo del artista Liber Galloso en la Sala Zitarrosa.

18 de julio – 11:00 a 17:00 horas: Expo Macamba, con emprendimientos, artistas y propuestas culturales en la Peatonal Sarandí.

21 de julio: Presentación del Plan Nacional de Afrodescendencia en Rivera.

25 de julio – 15:00 horas: Latido Afro, un recorrido cultural por los barrios Sur y Palermo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.

25 y 26 de julio: Teatro foro, cine foro y actividades comunitarias en Rivera.

31 de julio: Presentación de los resultados del Grupo de Trabajo sobre Educación y Afrodescendencia en Territorios de Frontera, seguida de un Toque de Candombe en Rivera.

1.º de agosto: XX edición de la Premiación Amanda Rorra, en Salto.

4 y 5 de agosto: Seminario de Historia Afro Uruguaya en Rivera.