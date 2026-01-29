Judíos en Irán arrestados por autoridades bajo sospecha de participación en protestas

Tras semanas de desconexión a la red de Internet en todo Irán, fuentes cercanas a la comunidad judía de Irán señalaron este martes que varios de sus integrantes fueron arrestados bajo sospecha de haber participado en las protestas que azotaron al país, se informó en la radio estatal israelí.

La comunidad negó toda vinculación con las protestas, y aseguraron que sus miembros fueron arrestados por «error».

Los líderes de la comunidad esperan que sean liberados prontos y están realizando esfuerzos en este sentido.

En los últimos días se publicaron rumores de que varios judíos murieron durante la represión a las protestas.

Según las fuentes, que tuvieron diálogo con la radio estatal israelí, al momento no se sabe de víctimas mortales o heridas entre judíos iraníes, quienes a su vez, intentaron alejarse de los focos de protestas y tratan de mostrarse como leales totales al régimen de los ayatolás.

La comunidad judía de Irán intenta, en el marco de los posible, preservar su forma de vida, rezando y con estudios de la Torá, siendo que las sinagogas están abiertas y los estudios en las escuelas se dan con total normalidad.

En Irán está la comunidad judía más grande de Medio Oriente, después de la de Israel.

En tanto, representantes de minorías en Irán, incluidos judíos, tienen participación en el Parlamento del país, y junto al judío Homayoun Samiah Najafabadi publicaron una carta en apoyo al régimen y contra Israel y Estados Unidos a raíz de las protestas antigubernamentales y las amenazas contra el Ayatolá.

El presidente de Estados Unidos recibió información de inteligencia que indica que el gobierno iraní se encuentra en su posición más débil desde la Revolución Islámica de 1979, según informó el New York Times el martes por la noche.

Oficiales militares estadounidenses declararon al periódico que, si la Casa Blanca ordenara un ataque contra Irán, «el portaaviones podría, en teoría, estar operativo en uno o dos días».

Las fuentes también informaron al periódico que las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente fueron reforzadas con una docena de cazas F-15E, así como con sistemas de defensa aérea Patriot o THAAD, que las protegerán del posible lanzamiento de misiles iraníes.

A principios de esta semana, el comandante del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, llegó a Israel y conversó con el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, sobre la coordinación defensiva entre ambos países en caso de un ataque estadounidense que resulte en el lanzamiento de misiles balísticos contra Israel.

La vigilancia y la preparación con respecto a Irán continúan, pero según una fuente israelí, no está claro qué decisión tomará el presidente estadounidense, Donald Trump, respecto al ataque, que aún está sobre la mesa.