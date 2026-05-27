Joseph Chetrit, insigne promotor e investigador de la tradición judía del norte de África

El profesor Joseph Chetrit, quien obtuviera el Premio Israel, es una de las grandes figuras en el estudio y preservación de la tradición judía del Norte de África. Especialista en judeoárabe, literatura y cultura sefardí, dedicó décadas a investigar las lenguas, costumbres, música y memoria de las comunidades judías marroquíes, rescatando un patrimonio cultural invaluable y acercándolo tanto al ámbito académico como al público general.

La reciente obtención del Premio Israel por parte del Prof. Joseph Chetrit configura una oportunidad propicia para abordar su descollante trayectoria. Nació en Marruecos en el año 1941 y en 1963 ascendió con su familia a Israel, afincándose en la ciudad de Dimona. En 1967 obtiene su primer título en Ciencias Políticas y Cultura Francesa en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Haciendo uso de una de una beca, entre 1967 and 1971 estudia en la Sorbona Filología Francesa y Filología General, en cuyo contexto alcanza la Maestría y el Doctorado. Su tesis doctoral fue Sintaxis de los tiempos verbales en el francés contemporáneo.

Retorna a Israel en 1971 y, desde 1972 hasta su retiro en 2009, impartió filología y gramática francesas en la Universidad de Haifa. Desde 1979 enseñó igualmente filología del árabe-judaico y sociolingüística del hebreo moderno. Entre otros cargos, fue Decano de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Vicerrector de la Universidad de Haifa.Diplomacia y defensa

Investigador de fuste

Profesor emérito, durante decenas de años el Prof. Chetrit ha desplegado un denodado esfuerzo en lo que atañe a la documentación, investigación y difusión de la tradición y cultura judías que afloraron y destacaron en las comunidades del norte de África en general y de Marruecos en particular.

Desde el momento en que tomó conciencia de la enorme riqueza que conlleva esta tradición, obró sin cesar para difundir sus múltiples facetas. Fundó institutos académicos y organizó decenas de congresos nacionales e internacionales, disertando sobre este tópico ante numerosas comunidades judías de Israel y de la Diáspora. He aquí, de forma breve, algunos campos de sus libros, artículos e investigaciones:

Lenguas judaicas en el norte de África: Aborda la categorización de cientos de dialectos judeo-árabes, dividiéndolos en cuatro grupos en mérito a su estructura fonética y fonológica. Analiza la influencia del francés en los dialectos judeo-árabes, así como la relación lingüística entre el judeo-árabe y el judeo-español de Marruecos. Dedicó múltiples investigaciones a probar el componente del idioma hebreo como parte de la estructura clásica del judeo-árabe. Acometió igualmente el estudio del lenguaje empático de la mujer judía.

Poesía y música hebrea en Marruecos:

Sus estudios se centran en las Bakashot (Ruegos) y Piyutim (poesía litúrgica) de Marruecos. Descubrió a centenares de poetas hebreos escasamente documentados como Rabí Shlomo Haliwa, Rabí David Elkaim y Rabí David Bouzaglo, así como a la poetisa Friha bat Avraham ben-Adiba. Analizó la singular colaboración judía con musicólogos musulmanes durante generaciones.

Ilustración hebrea y árabe judía en el norte de África y el Imperio otomano

Aborda la Ilustración durante la segunda parte del siglo XIX en el norte de África que, al igual que en Europa, amalgama la tradición religiosa con los valores de la cultura general europea. En este contexto, analiza figuras como el rabino Shalom Flah, el rabino David Elkaim y el rabino Baruj Mitrani, sus posturas, luchas, así como su creación periodística y literaria.

Tópicos de la historia de los judíos de Marruecos

Enfoca extensamente la rica historia de este colectivo. Es especialmente valioso un estudio relativamente reciente sobre la historia de la comunidad judía en Marruecos durante la Segunda Guerra Mundial, basado en miles de documentos del archivo de la ciudad de Nantes (Francia) y otros archivos, arrojando una perspectiva nueva en lo que atañe a las resoluciones del gobierno de Vichy en relación a la comunidad judía. Amén de ello, y en colaboración con el Prof. Daniel Schroeter de la Universidad de Mineápolis, abordó distintos procesos registrados en estas comunidades en los siglos XIX y XX.

Valiosos emprendimientos

En 1977, el Prof. Chetrit ayudó a erigir en el Ministerio de Educación de Israel la Unidad de difusión del judaísmo sefardí, en tanto que en 1998 fundó y presidió en la Universidad de Haifa el Centro de Investigación de la cultura judía en España y en los países islámicos. En 1979 promovió la formación del conjunto artístico Tsfon-Maarav, destinado a difundir el patrimonio artístico del judaísmo del norte de África en general y del marroquí en especial.

Merecidos reconocimientos

Premio del primer ministro de Israel por el estímulo al estudio de las comunidades judías de los países árabes (2019).

Palma académica otorgada por el Gobierno Francés y medalla concedida por la Municipalidad de París.

Premio de la Municipalidad de Haifa.

Premio Nissim Gaón por sus estudios acerca del Judaísmo del Norte de África.

Premio Edad de Oro de la Municipalidad de Ashdod por la difusión del patrimonio de las comunidades judías.

Premio Israel del año 2026 por sus investigaciones en el área de la lengua hebrea.