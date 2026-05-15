Israel vuelve a brillar en Eurovisión: Noam Bettan clasificó a la gran final

La puesta en escena israelí combinó una interpretación emotiva con una coreografía moderna y una producción visual impactante. Bettan fue acompañado por cinco bailarinas y recibió una fuerte ovación de buena parte del público presente, pese a las protestas y tensiones políticas que rodearon esta edición del festival.

Tras conocerse la clasificación, el artista agradeció el apoyo recibido desde Israel y desde las comunidades judías del mundo. “Miramos la luz y el amor”, expresó emocionado luego de bajar del escenario.

La canción “Michelle” fue elegida para representar a Israel luego de que Bettan ganara el reality israelí HaKokhav HaBa, tradicional competencia que define al representante del país para Eurovisión. El tema cuenta además con la participación creativa de Yuval Raphael, quien había representado a Israel el año anterior.

Israel llega así a una nueva final del certamen europeo, manteniendo una presencia sólida en los últimos años y reafirmando su peso histórico en Eurovisión, concurso que ya ganó en cuatro oportunidades.

Los restantes finalistas son Austria, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Israel, Suecia, Finlandia, Grecia, Polonia, Bélgica, Croacia, Serbia, Lituania, Moldavia, Australia, Ucrania, Rumania, Noruega, Chipre, Dinamarca, República Checa, Albania, Malta y Armenia.

Cómo votar por Israel desde Uruguay

Desde Uruguay podés votar en la final de Eurovisión 2026. El sistema habilita el llamado “Rest of the World Vote”, mediante el cual espectadores de países no participantes pueden apoyar a sus artistas favoritos de manera online.

Para votar por Israel hay que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de votación de Eurovisión durante la transmisión de la final.

Seleccionar a Israel y confirmar el voto.

El sistema permite realizar varios votos pagos mediante tarjeta internacional o sistemas habilitados según el país.

El voto se realiza a través de la plataforma oficial de Eurovisión: Eurovision Song Contest Voting

La gran final se celebrará este sábado 16 de mayo desde Viena y podrá seguirse en vivo por streaming en Youtube.