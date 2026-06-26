Israel revela: ¿Qué sucedió realmente antes de la Operación Entebbe?

Con motivo del 50 aniversario de la Operación Entebbe, los Archivos Estatales de Israel publican miles de documentos previamente clasificados, incluyendo protocolos, grabaciones y correspondencia que detallan las deliberaciones que condujeron a la histórica misión de rescate de rehenes.

El viernes, los Archivos Estatales de Israel, dependientes de la Oficina del Primer Ministro, revelaron por primera vez los protocolos de la Operación Entebbe (también conocida como Operación Trueno u Operación Yonatan, en honor a su comandante fallecido), con motivo del 50.º aniversario de la operación.

«Antes de continuar, tengo un anuncio». Así comenzaba el anuncio del difunto Primer Ministro Yitzhak Rabin en la reunión del gobierno sobre el secuestro del avión de Air France.

El archivo de los Archivos Estatales de Israel sobre la Operación Entebbe incluye una extensa colección de miles de páginas con los protocolos completos de las reuniones del Gobierno y el Gabinete de Seguridad, así como las consultas del equipo especial de seguridad creado por el Primer Ministro Rabin el día del secuestro para abordar la crisis. Junto con estos nuevos documentos, los Archivos Estatales publican todos los archivos relacionados con la Operación Entebbe (algunos de los cuales ya se habían divulgado), ofreciendo así al público una visión completa de la actuación del gobierno en aquel momento.

El análisis de los protocolos de la colección arroja luz sobre las deliberaciones y preocupaciones, los diversos escenarios considerados y el arduo proceso de toma de decisiones que, en última instancia, condujo al éxito de la operación, así como sobre un dramático incidente ocurrido meses antes en Nairobi, Kenia, con conexión directa al caso de Entebbe. La colección también incluye el registro de una conversación franca entre el Primer Ministro y los directores de periódicos, en la que solicitó su cooperación para evitar la publicación de detalles que pusieran en peligro la vida de los rehenes.

El desenlace es bien conocido: apenas una semana después del secuestro, en la madrugada del 4 de julio, las fuerzas de las FDI asaltaron la terminal de Entebbe y liberaron a los rehenes israelíes y a la tripulación francesa, trasladándolos de regreso a Israel. Cuatro personas murieron durante la operación, entre ellas el teniente coronel Yonatan Netanyahu, comandante de la Unidad de Reconocimiento del Estado Mayor de las FDI, de bendita memoria.

«Antes de continuar, tengo un anuncio». El difunto primer ministro Yitzhak Rabin interrumpió una reunión del Gobierno para comunicar que se había perdido el contacto con el avión de Air France, que había despegado de Israel con destino a París, tras una escala en Atenas. «Parece que el avión ha sido secuestrado».

Durante la reunión, se informó al primer ministro de que el avión había aterrizado en Bengasi, Libia, pero en ese momento no estaba claro si Libia era el destino final, quiénes eran los secuestradores ni cuáles eran sus intenciones.

Eli Mizrahi, jefe de gabinete de Rabin, recomendó que los ministros informaran al secretario del Gabinete sobre sus actividades posteriores ese día.

Rabin respondió: «No es necesario en absoluto. Mi intención es responsabilizar al gobierno de Francia por el destino de los israelíes que viajaban en el avión de Air France, y no eximirlo de esta responsabilidad».

En las intensas discusiones mantenidas por el Gobierno tras el secuestro, y en la correspondencia con las autoridades francesas, se hizo hincapié repetidamente en la responsabilidad del gobierno francés. Dos días después, sin embargo, el resto de los rehenes fueron separados de los rehenes israelíes, y al día siguiente, los primeros fueron liberados. En ese momento, se hizo evidente que era necesario explorar con mayor ahínco otras vías para abordar la crisis, que ya se habían analizado al inicio. Para ello, Israel debía ganar tiempo y retrasar el ultimátum lo máximo posible.

El miércoles 1 de julio, el gobierno israelí, que hasta entonces se había adherido al principio de no negociar con terroristas, se vio obligado a anunciar su disposición a entablar conversaciones para la liberación de los rehenes. Las negociaciones continuaron hasta el último momento, incluso cuando una operación militar para rescatar a los rehenes se consideraba una opción viable y estaba lista para su lanzamiento.

Por primera vez, los Archivos Estatales también revelan grabaciones de audio de 26 llamadas telefónicas que Eli Mizrahi mantuvo con el Primer Ministro, el Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros durante esa semana; y transcripciones de cinco llamadas telefónicas del Coronel Baruch Bar-Lev, quien años antes había sido agregado de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Ministerio de Defensa en Uganda, con el entonces gobernante de Uganda, Idi Amin, en un intento por aprovechar la relación establecida entre ellos para resolver la crisis.

Segunda conversación entre Baruch Bar-Lev e Idi Amin, 30/6/1976, 23:05

Bar-Lev: Le pedí a un amigo que se pusiera en contacto con el gobierno. Pero la razón por la que lo llamé es porque creo que tiene una oportunidad divina para salvar a la gente y demostrarle al mundo que lo que otros dijeron y escribieron sobre usted era falso. Verá, esta es la única razón por la que le hablo: si recuerda, siempre le he dado buenos consejos, nunca malos, ¿verdad?

Amin: Lo sé bien, pero usted conoce las dificultades que atravieso ahora. Sin embargo, puede ayudarme a salvar vidas accediendo a todas sus demandas.

Bar-Lev: Haré todo lo posible a través de mi amigo, pero este es su país, usted es el Presidente y tiene el poder. Si algo sucede, se le culpará, y si salva a la gente, será un héroe. ¿Cuál es la situación actual, Su Alteza?

La colección también incluye una entrevista con Yitzhak David, un rehén que resultó herido durante la operación de rescate. David sobrevivió al Holocausto, y la segregación entre los israelíes y el resto de los rehenes le reavivó recuerdos traumáticos. A diferencia de la mayoría de los documentos de la colección —que reflejan, naturalmente, lo que sucedía en el Estado de Israel, principalmente en las salas de deliberación de los responsables políticos—, la entrevista ofrece una perspectiva de los rehenes sobre los acontecimientos de esa semana.

La correspondencia hallada en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores —con el gobierno de Francia, con los demás países cuyos ciudadanos fueron secuestrados y con los países que exigieron la liberación de los detenidos— completa el panorama que se desprende de los protocolos y permite comprender mejor lo que se dijo o se insinuó entre líneas durante las reuniones. Los archivos también incluyen correspondencia sobre los debates en el Consejo de Seguridad de la ONU tras la operación.

Los Archivos Estatales revelan además archivos de la oficina del Primer Ministro de la época, que contienen cientos de cartas de líderes y particulares de todo el mundo tras el éxito de la operación. La colección también incluye fotografías cuyos derechos de autor han expirado recientemente; archivos sobre la producción de películas acerca de la Operación Entebbe; y archivos posteriores sobre la conmemoración del Teniente Coronel. Yonatan Netanyahu, de bendita memoria.