Israel reconoce el genocidio armenio: un paso histórico visto como cumplimiento de un deber moral

El gobierno de Israel aprobó oficialmente el pasado domingo el reconocimiento de las matanzas y deportaciones de la comunidad armenia durante la Primera Guerra Mundial como genocidio, una decisión que abre una nueva etapa en la postura del país respecto a este suceso histórico y que ha sido recibida con satisfacción por la colectividad armenia en todo el mundo.

Según explicó el obispo Koryun Baghdasaryan, alto dirigente del Patriarcado Armenio de Jerusalén, esta medida representa el cumplimiento de una obligación ética que nace de la propia experiencia del pueblo judío. “Como nación que atravesó el Holocausto y que fundó su Estado justo después de esa tragedia, reconocer el genocidio armenio era un deber moral”, afirmó en declaraciones al diario The Jerusalem Post.

La resolución, adoptada por el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu, pasará ahora a debate y votación en el pleno del Knesset, donde se espera que obtenga un respaldo mayoritario. De confirmarse, Israel se convertirá en el trigésimo segundo Estado miembro de Naciones Unidas en reconocer legalmente lo ocurrido entre 1915 y 1923, cuando bajo el Imperio Otomano murieron aproximadamente un millón y medio de armenios en acciones sistemáticas de expulsión, hambruna y asesinatos colectivos. El término mismo de “genocidio” fue acuñado por el jurista polaco-judío Rafael Lemkin, quien basó su definición precisamente en estos hechos y en el Holocausto, estableciendo en la Convención de 1948 que se trata de actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso .

Para Baghdasaryan, quien es nieto de sobrevivientes, el reconocimiento va mucho más allá de un gesto diplomático: “Recordamos que un millón y medio de armenios fueron asesinados y exigimos justicia, reconocimiento internacional y condena firme de esa masacre”, señaló. Añadió que, aunque cualquier respaldo es bienvenido, el paso más importante sigue pendiente: que Turquía, heredera legal del Imperio Otomano, asuma su responsabilidad, tal como hizo Alemania respecto al Holocausto. “Ankara no solo no reconoce lo sucedido, sino que lo niega sistemáticamente; esperamos que esta decisión de Israel ayude a que finalmente mire su propia historia”, expresó.

No obstante, la medida no ha sido recibida con aprobación unánime. Azerbaiyán, uno de los socios más cercanos de Israel en el mundo musulmán, emitió de inmediato un comunicado calificando la decisión de “inaceptable”, “preocupante” y una “distorsión de los hechos históricos”. El obispo consideró esa reacción previsible, al describir a Azerbaiyán como un aliado estrecho de Turquía, y manifestó su confianza en que esa oposición no influya en la votación parlamentaria venidera.

En el ámbito de las relaciones bilaterales, Baghdasaryan confía en que este reconocimiento sirva para profundizar los lazos entre Israel y Armenia en todos los sectores: diplomático, cultural, académico y económico. “Será beneficioso para ambas naciones, así como para la comunidad armenia residente en Israel y la comunidad judía en Armenia”, sostuvo. Entre sus expectativas concretas figura que el hecho se incluya en los planes de estudio israelíes, para que las nuevas generaciones conozcan no solo su propia historia de persecución, sino también la de otros pueblos que sufrieron crímenes similares.

Desde que se anunció la aprobación gubernamental, el líder religioso ha recibido más de un centenar de mensajes, correos y llamadas de felicitación, tanto en Israel como en el extranjero. “Muchos dicen que se alegra, aunque también sienten que llegó con mucho retraso”, comentó. Durante décadas, la posición israelí fue de cautela por razones geopolíticas, evitando irritar a Turquía y priorizando alianzas estratégicas en la región. Ahora, el cambio de postura plantea un nuevo equilibrio: entre los intereses internacionales y el compromiso de recordar los crímenes contra la humanidad, bajo el principio de que quien ha sufrido persecución tiene una responsabilidad especial para no permitir que otros sufrimientos sean olvidados ni negados.