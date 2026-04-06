Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas

El Ejército israelí reportó este domingo el hallazgo de equipamiento militar y documentación vinculada al grupo terrorista Hezbollah en una escuela del sur de Líbano. Soldados de la Brigada Golani localizaron uniformes de combate, manuales de uso de lanzacohetes, certificados de formación de la unidad Radwan y proyectiles con sus respectivos lanzadores. Crédito foto: Ejército de Israel

Soldados israelíes aseguraron haber encontrado uniformes, cohetes, manuales de RPG y certificados de la fuerza Radwan de Hezbollah dentro de una escuela en el sur de Líbano.

El material fue encontrado junto a cargamentos identificados como procedentes de Irán y destinados a localidades chiíes, según fuentes militares israelíes.

Durante la inspección del centro educativo, los efectivos hallaron prendas oficiales que identifican a miembros de Hezbollah, así como manuales técnicos para el manejo de armas antitanque tipo RPG.

Entre los objetos incautados figuran certificados de la fuerza Radwan, una unidad de elite del grupo chií implicada en operaciones especiales. Además, se encontraron cohetes de corto y mediano alcance, lanzadores, chalecos antibalas, cascos, artefactos explosivos y misiles antitanque.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también localizaron en las inmediaciones otro depósito oculto con más armas y material militar.

El ejército israelí sostiene que Hezbollah emplea infraestructuras civiles, como escuelas, para almacenar armamento y evitar ser detectado, poniendo en riesgo a la población local.

“Este tipo de hallazgos demuestra la utilización de infraestructuras escolares para fines militares”, indicó un portavoz castrense.

La operación se enmarca en un contexto de confrontación sostenida entre Israel y Hezbollah, grupo respaldado por Irán y catalogado como organización terrorista por el gobierno israelí.

Desde el inicio de la escalada, las fuerzas israelíes han intensificado los ataques aéreos y terrestres en el sur del Líbano, con el objetivo de limitar la capacidad operativa de Hezbollah y frenar el flujo de armas y recursos provenientes de Irán.

“Nuestro deber es proteger a la población civil israelí y reducir la amenaza en la frontera norte”, explicó el vocero del ejército.

El ejército israelí sostiene que los paquetes hallados estaban destinados a bastiones chiíes y contenían armas sofisticadas y documentación técnica.

En paralelo a las operaciones en el sur de Líbano, Israel ha intensificado ataques selectivos contra figuras clave de la Guardia Revolucionaria iraní. Entre las últimas acciones reconocidas, el ejército israelí confirmó la eliminación en Teherán de Mohammad Reza Ashrafi Kahi, responsable de operaciones comerciales del sector petrolero del régimen.

Según fuentes militares, este organismo financia actividades y rearme militar de grupos aliados mediante la venta de hidrocarburos, eludiendo sanciones internacionales y canalizando recursos hacia Hezbollah y otros actores regionales.

El conflicto ha dejado numerosas víctimas en territorio libanés. Ataques aéreos y terrestres lanzados por Israel sobre Beirut y el sur del país han provocado decenas de muertos y heridos entre combatientes y civiles.

Según reportes oficiales, más de 1.400 personas han muerto desde el inicio de las hostilidades, entre ellas 126 menores de edad, y más de un millón de residentes han sido desplazados. Las autoridades libanesas han reportado importantes daños en viviendas e infraestructura básica.

En Kfar Hatta, una población alejada de la frontera, siete personas, incluida una niña de cuatro años, murieron tras un bombardeo israelí, pese a la orden de evacuación previa emitida por las fuerzas armadas israelíes.

El cierre temporal del paso fronterizo de Masnaa, principal enlace entre Líbano y Siria, ha agravado la crisis humanitaria y dificultado el acceso de mercancías esenciales. Israel justificó el ataque a este punto estratégico por el presunto uso para el traslado de armas y material militar por parte de Hezbollah.

El presidente libanés, Joseph Aoun, reiteró su disposición al diálogo con Israel para evitar una destrucción aún mayor en el sur del país.

“¿Por qué no negociamos… hasta que al menos podamos salvar las casas que aún no han sido destruidas?”, declaró Aoun, destacando la magnitud de los daños y el impacto de las ofensivas militares recientes en la población civil y la infraestructura libanesa.