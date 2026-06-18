Israel impulsa la Ruta Bíblica para preservar la memoria histórica judía

La Ruta Bíblica de Israel vuelve al centro del debate público y diplomático con una iniciativa que busca transformar la histórica Ruta 60 en un corredor de turismo, educación y memoria. El proyecto, presentado como una respuesta a los intentos de borrar o debilitar el vínculo histórico judío con la tierra, apunta a conectar sitios bíblicos, arqueológicos y culturales en un recorrido que atraviesa algunos de los lugares más significativos de la historia judía y judeocristiana.

La propuesta, conocida internacionalmente como “The Bible Road”, plantea convertir la carretera en una marca turística global. Sus impulsores sostienen que no se trata solo de una obra de infraestructura o de promoción turística, sino de una herramienta de diplomacia pública destinada a explicar, con lenguaje accesible, la continuidad histórica del pueblo judío en la Tierra de Israel.

La Ruta 60 recorre el eje montañoso central de norte a sur y pasa por zonas vinculadas a relatos bíblicos, acontecimientos históricos, comunidades antiguas y centros religiosos. En ese mapa aparecen Jerusalén, Hebrón, Belén, Shiloh, Gush Etzion, el Monte Gilboa y el valle de Jezreel, entre otros puntos que forman parte de la memoria espiritual y nacional de Israel.

Una carretera convertida en relato histórico

El proyecto busca que la Ruta Bíblica de Israel sea mucho más que una vía de circulación. La iniciativa incluye señalización multilingüe, centros de visitantes, miradores, materiales educativos y campañas internacionales para presentar el recorrido como un puente entre la Biblia, la arqueología, el turismo y la historia moderna del Estado de Israel.

Para sus defensores, la Ruta 60 permite recorrer físicamente escenarios ligados a Abraham, Jacob, José, David y otros protagonistas centrales de la tradición bíblica. También ofrece una conexión directa con lugares que ocupan un papel destacado en la identidad judía, como Hebrón, donde se encuentra la Tumba de los Patriarcas, o Shiloh, asociado al período en que el Tabernáculo estuvo instalado allí durante siglos según la tradición.

La dimensión simbólica del plan es clave. En un contexto internacional donde muchos debates sobre Israel se concentran en la política contemporánea, la Ruta Bíblica propone ampliar el foco hacia una narrativa de larga duración. Sus promotores afirman que la historia judía no puede reducirse a los acontecimientos del siglo XX ni al conflicto actual, sino que debe comprenderse dentro de una continuidad milenaria.

Esa lectura es compartida por sectores que ven en la iniciativa una respuesta directa a campañas académicas, diplomáticas y mediáticas que, según denuncian, intentan desvincular al pueblo judío de sus raíces históricas en la región. Desde esa perspectiva, señalizar y explicar los sitios bíblicos es también una forma de defender la memoria frente a la desinformación.

Turismo, diplomacia y disputa política

La iniciativa también tiene un objetivo económico y turístico. Israel busca atraer a visitantes judíos, cristianos y turistas interesados en historia antigua, arqueología, religión y cultura. La creación de una marca clara, con recorridos organizados y centros explicativos, puede fortalecer el turismo religioso y patrimonial en zonas que ya reciben peregrinos, pero que podrían integrarse mejor en una experiencia más amplia.

Sin embargo, el proyecto no está libre de controversia. Parte de la ruta atraviesa Judea y Samaria, también conocida internacionalmente como Cisjordania, territorio reclamado por los palestinos para un futuro Estado. La mayoría de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes en esa zona, posición que Israel rechaza y disputa. Por eso, cualquier iniciativa turística o patrimonial en ese espacio adquiere inevitablemente una dimensión política.

Para los impulsores del plan, esa realidad no invalida el fondo histórico de la iniciativa. Afirman que los sitios mencionados por la tradición bíblica no pueden ser ignorados ni eliminados del relato por razones políticas contemporáneas. También sostienen que el acceso a la historia debe estar abierto a visitantes de distintas religiones y nacionalidades, y que el recorrido puede servir como punto de encuentro para comprender mejor la complejidad de la tierra. Turismoen Israel

La Ruta Bíblica de Israel aparece así como un proyecto de identidad, turismo y diplomacia pública. Para sus partidarios, es una forma de mostrar al mundo que la historia judía en la tierra no es una construcción reciente, sino una presencia documentada, narrada y transmitida durante generaciones. Para sus críticos, en cambio, el plan puede ser leído como una afirmación política en un territorio en disputa.

Más allá de la controversia, la iniciativa confirma una tendencia creciente: Israel busca utilizar el patrimonio histórico como herramienta de comunicación internacional. En tiempos de batalla narrativa, la Ruta Bíblica intenta convertir una carretera en un argumento visual, turístico y educativo. Su mensaje central es claro: recorrer la tierra también es recorrer la historia del pueblo judío