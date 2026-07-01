Israel desmantela red de financiación de criptomonedas de la Guardia Revolucionaria Islámica

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, firmó órdenes de sanciones contra 37 monederos de criptomonedas identificados como parte de la red de financiación del terrorismo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Según el Ministerio de Defensa de Israel, los monederos contenían criptomonedas por un valor superior a 24 millones de shekels.

La Oficina Nacional para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF), que opera dentro del Ministerio de Defensa y en cooperación con la comunidad de inteligencia israelí, descubrió una infraestructura financiera basada en criptomonedas presuntamente utilizada por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para transferir fondos a sus aliados regionales, incluido Hezbolá.

La investigación reveló que los monederos digitales se utilizaban para canalizar fondos a organizaciones terroristas respaldadas por Irán, principalmente Hezbolá. Un análisis exhaustivo de los monederos, realizado por el ministerio, indicó que la red transfirió decenas de millones de dólares a organizaciones terroristas a lo largo de los años.

El Ministerio de Defensa de Israel describió la medida como un paso más en su campaña financiera contra la Guardia Revolucionaria Islámica y sus aliados, incluyendo a Hezbolá, Hamás y los hutíes. Los funcionarios añadieron que los esfuerzos de inteligencia, operativos y legales de la NBCTF y de otras agencias de seguridad israelíes llevó a la interrupción de la red de financiación.

“La campaña contra Irán no se libra solo en el campo de batalla, sino también en la lucha contra el dinero que alimenta el terrorismo”, declaró Katz. “Cada dólar que se le niega a la Guardia Revolucionaria Islámica es un dólar que no llegará a Hezbolá, Hamás, los hutíes y los aliados terroristas de Irán. Continuaremos atacando todos los canales financieros del eje terrorista iraní, dondequiera que operen y por todos los medios”.

El director de la Oficina Nacional para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo , Yorai Matzlawi, afirmó: “No hay inmunidad para los financiadores del terrorismo, ni siquiera en el ámbito de las criptomonedas. La NBCTF continuará identificando, exponiendo e interrumpiendo la infraestructura financiera de Irán y sus aliados dondequiera que operen”.