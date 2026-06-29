Israel da un paso histórico hacia el reconocimiento del genocidio armenio

La decisión del gobierno de Israel de aprobar el reconocimiento oficial del genocidio armenio marca un giro histórico en una política que durante décadas estuvo condicionada por consideraciones geopolíticas y diplomáticas. El canciller israelí Gideon Sa’ar expresó que “nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto”. Recordamos que Uruguay fue en 1965 el primer país que en reconocerlo.

La resolución, aprobada por unanimidad por el gabinete encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, deberá ahora ser ratificada por la Knéset para convertirse en una posición oficial del Estado de Israel.

El reconocimiento constituye un cambio de enorme trascendencia. Hasta ahora, sucesivos gobiernos israelíes habían evitado dar ese paso para preservar sus vínculos estratégicos con Turquía, país que rechaza categóricamente que las matanzas y deportaciones masivas de armenios perpetradas por el Imperio Otomano entre 1915 y 1917 constituyan un genocidio.

Al presentar la iniciativa, el canciller israelí Gideon Saar sostuvo que existe una «amplia e inequívoca documentación histórica» sobre los hechos y afirmó que reconocerlos constituye «un deber moral e histórico». También denunció las campañas oficiales destinadas a negar o minimizar el genocidio.

Si bien Israel nunca había adoptado una posición oficial mediante una decisión gubernamental o parlamentaria, el propio Benjamín Netanyahu había calificado en ocasiones anteriores las masacres de armenios como un genocidio. Sin embargo, esas declaraciones nunca se tradujeron en un reconocimiento formal del Estado israelí, debido a las complejas relaciones con Turquía y a las consideraciones estratégicas vinculadas también con Azerbaiyán. La resolución aprobada por el gabinete representa, por primera vez, la voluntad institucional de modificar esa política.

Uruguay, pionero en el reconocimiento

Mucho antes de que el tema comenzara a instalarse en la agenda internacional, Uruguay hizo historia al convertirse, el 20 de abril de 1965, en el primer país del mundo en reconocer oficialmente el genocidio armenio mediante una ley aprobada por el Parlamento. Ese gesto colocó al país en un lugar destacado dentro de la defensa internacional de la memoria histórica y de los derechos humanos, convirtiéndose en un referente para la numerosa colectividad armenia residente en Uruguay.

Con el paso de las décadas, numerosos Estados siguieron ese camino. Hasta ahora, 32 países habían reconocido oficialmente el genocidio armenio. Con la decisión adoptada por el gabinete israelí —a la espera de la ratificación parlamentaria— Israel pasará a integrar ese grupo, elevando el número a 33 países que han dado ese paso. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Argentina, Brasil, Chile, Canadá, Rusia, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Grecia y el Vaticano, entre otros, a los que ahora se suma Israel.

Más de seis décadas después de que Uruguay abriera ese camino, Israel parece dispuesto a incorporarse, de manera oficial, al grupo de naciones que consideran que la memoria histórica no debe quedar subordinada a las conveniencias políticas del momento.