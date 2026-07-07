Israel aprueba un plan para apoyar a los sobrevivientes de la fiesta Nova

El gobierno de Israel aprobó un plan que destina 60 millones de shekels (20 millones de dólares) a la rehabilitación de los sobrevivientes de la masacre en el festival de música Nova, con el objetivo de garantizar el apoyo a los afectados hasta 2028.

Un elemento del plan es la creación de un sistema de apoyo personal a través del Ministerio de Bienestar y Asuntos Sociales.

Otro punto se refiere a la ampliación de la respuesta médica y de salud mental, así como al fortalecimiento del nivel de atención disponible mediante una mejor adaptación de los servicios de salud.

Asimismo, se desarrollarán programas de prevención y tratamiento del abuso de sustancias.

También se fortalecerá el apoyo a las familias de los sobrevivientes que reconocerá su papel fundamental en el proceso de recuperación.

El plan pretende crear vías de integración laboral a través del Ministerio de Trabajo, el Servicio de Empleo y el Instituto Nacional de Seguros, según un comunicado del gobierno.

Además, la decisión contempla el desarrollo de un sistema digital para la coordinación entre diferentes entidades, el ejercicio de derechos, la gestión de datos y la evaluación actualizada de la situación.

El plan está diseñado para garantizar que en los años posteriores a la Masacre (del 7 de Octubre) los sobrevivientes de las fiestas en el sur sigan recibiendo una respuesta gubernamental coordinada, accesible y adaptada a sus necesidades, como parte del compromiso constante del Estado de Israel de acompañarlos en el proceso de rehabilitación y reinserción a una vida normal, indicó el comunicado.

Para asegurar su implementación, el plan será coordinado por un funcionario específico de la Oficina del Primer Ministro que supervisará el programa y garantizará su adaptación a las necesidades de los sobrevivientes.

Alrededor de 3.600 personas han sido reconocidas como tales, señaló el comunicado, añadiendo que muchas de ellas sufren heridas y discapacidades como resultado de la Masacre.