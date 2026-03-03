Israel activa el primer cañón láser funcional del mundo

La noche del 2 de marzo Israel marcó un hito en la historia militar contemporánea con la activación operativa del Iron Beam, el primer sistema de defensa antiaérea basado en energía dirigida funcional del mundo. Ante una oleada de ataques provenientes de Irán, este «escudo de luz» demostró su eficacia al interceptar con éxito una combinación de misiles y drones que amenazaban el espacio aéreo.

A diferencia de los sistemas tradicionales que dependen de misiles interceptores cinéticos, el Iron Beam utiliza un haz de láser de fibra de alta energía para neutralizar objetivos en cuestión de segundos. Este despliegue no sólo representa un avance tecnológico sin precedentes, sino que consolida la transición hacia una era de guerra electrónica donde la velocidad de la luz se convierte en la principal herramienta de protección para poblaciones civiles e infraestructuras críticas.

El desarrollo de este sistema de defensa antiaérea láser, conocido oficialmente en hebreo como «Or Eitan» (Luz Fuerte), es el resultado de décadas de investigación liderada por la empresa Rafael Advanced Defense Systems. Presentado inicialmente en el Salón Aeronáutico de Singapur en 2014, el sistema fue concebido para destruir cohetes de corto alcance, artillería y morteros, así como vehículos aéreos no tripulados. Su nombre, que se traduce como «Rayo de Hierro», evoca la invulnerabilidad de su predecesor haz de 100 kW de potencia concentrado en el diámetro de una moneda, capaz de, el Iron Dome, pero con una naturaleza intangible y letal. El motivo detrás de esta denominación radica en la capacidad del sistema para crear una barrera férrea mediante un incinerar las carcasas de las amenazas entrantes a distancias de hasta 10 kilómetros.

Una de las mayores ventajas del Iron Beam es su sostenibilidad económica y operativa, lo que el fabricante denomina «cargador ilimitado». Mientras que cada misil Tamir del sistema Iron Dome tiene un costo de miles de dólares, el disparo del rayo láser tiene un costo marginal casi nulo, limitado únicamente al consumo eléctrico. Esta eficiencia permite enfrentar ataques de saturación, donde el enemigo lanza cientos de proyectiles de bajo costo, sin agotar las reservas de munición ni colapsar el presupuesto de defensa. Además, el sistema minimiza los daños colaterales, ya que no genera escombros derivados de explosiones de interceptores en el aire, concentrando toda la energía destructiva exclusivamente en el objetivo identificado por sus avanzados radares de vigilancia y control.

La integración del sistema de defensa antiaérea láser en la capacidad de respuesta de Israel añade una dimensión crítica de seguridad a corto alcance. Aunque inicialmente se diseñó como una plataforma móvil, las necesidades de potencia y gestión de peso llevaron a su configuración actual como un sistema integrado que complementa la detección del Iron Dome. Con variantes en desarrollo como el Lite Beam para vehículos ligeros y versiones navales, la tecnología láser se posiciona como el estándar del futuro. El éxito obtenido frente a los ataques de Irán confirma que el «Rayo de Hierro» no es solo un concepto de ciencia ficción, sino una realidad operativa que garantiza una respuesta silenciosa, precisa y extremadamente rápida ante las amenazas más sofisticadas del siglo XXI.