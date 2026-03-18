Irán y la necesidad de cortar la cabeza de la serpiente

La guerra que hoy se libra en Medio Oriente ha dejado al descubierto una verdad incómoda para amplios sectores políticos occidentales: el conflicto no es meramente territorial ni coyuntural, sino la consecuencia de décadas de expansión ideológica, militar y estratégica del poder iraní.

Según revelaron medios estadounidenses, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman habría instado al presidente Donald Trump a mantener una política de máxima presión contra Teherán. El planteo retoma una advertencia formulada reiteradamente por el fallecido rey Abdullah, quien instaba a Washington a “cortar la cabeza de la serpiente”, una metáfora que sintetiza con crudeza la percepción estratégica de numerosos gobiernos árabes respecto del carácter desestabilizador del régimen teocrático iraní.

Sin embargo, el reconocimiento de esa amenaza convive con una profunda paradoja: mientras buena parte del mundo árabe comprende la naturaleza del desafío, amplios sectores de Occidente continúan relativizando o interpretando esa intimidación, bajo categorías ideológicas anacrónicas. En particular, una izquierda política e intelectual crecientemente radicalizada ha contribuido a invertir la lógica del conflicto, presentando a Irán y a sus aliados como actores reactivos frente a un supuesto “imperialismo” occidental o israelí.

Esta distorsión no es inocua. Al banalizar la agresividad estructural del proyecto iraní y legitimar a sus proxis bajo la cobertura de causas identitarias o consignas militantes, estos sectores contribuyen objetivamente a fortalecer la estrategia de expansión regional de Teherán. Las banderas de “Palestina libre” y las acusaciones de “Israel Estado genocida”, que se expanden por universidades, calles y foros internacionales como miasmas ideológicos, no constituyen meras expresiones retóricas: operan como dispositivos de legitimación simbólica de organizaciones armadas que actúan al servicio de un poder teocrático expansionista.

Mientras tanto, sobre el terreno, la guerra progresa. Desde Líbano, Siria, Irak y Yemen, las organizaciones terroristas financiadas y dirigidas por Irán operan como extensiones funcionales de su política exterior. La confrontación ya no es indirecta ni hipotética: se desarrolla mediante ataques sistemáticos contra Israel y mediante acciones destinadas a erosionar la presencia e influencia estadounidense en la región.

En este entramado de fuerzas subordinadas a Teherán, resulta significativo que, hasta el momento, los hutíes en Yemen —uno de los principales instrumentos regionales de la estrategia iraní— no se hayan incorporado plenamente a la guerra contra Israel. Esta cautela, más cercana al instinto de supervivencia que a una voluntad moderadora, evidencia que incluso los actores más radicalizados calibran los riesgos de una confrontación directa de gran escala. La prudencia táctica de los hutíes contrasta, paradójicamente, con la ligereza ideológica de ciertos sectores occidentales que continúan sin comprender cabalmente la dimensión real del conflicto.

En este contexto, Israel actúa impulsado por una lógica de supervivencia que muchos de sus críticos prefieren ignorar. La acumulación de armamento estratégico en manos de milicias subordinadas a Teherán representa una amenaza inmediata que ningún Estado soberano aceptaría tolerar sin respuesta.

La cautela de numerosos gobiernos occidentales frente a esta realidad contrasta con la claridad con que algunos líderes árabes han diagnosticado el problema. No obstante, el temor a las consecuencias de una confrontación abierta ha generado una dinámica de contención incompleta que, lejos de neutralizar la amenaza, ha permitido su consolidación.

La guerra actual está redefiniendo los equilibrios de poder en Medio Oriente. También está poniendo a prueba la capacidad de Occidente para reconocer los riesgos que enfrenta. Persistir en la negación ideológica o en el cálculo político de corto plazo sólo favorecerá a quienes han demostrado, de manera reiterada, que su objetivo no es la coexistencia sino la hegemonía.

La metáfora de “cortar la cabeza de la serpiente” puede resultar incómoda o políticamente incorrecta en determinados círculos. Pero expresa con brutal claridad una percepción estratégica que, de seguir siendo ignorada, terminará imponiéndose no en el terreno del debate, sino en el de los hechos.