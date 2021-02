Irán terminó su Tercer Concurso de Caricaturas del Holocausto

Anti Difamation League – por David Andrew Weinberg

El 1ero de enero del 2021 funcionarios iraníes —actuando con el apoyo del Líder Supremo Jameneí— publicaron los resultados del tercer concurso iraní de caricaturas políticas destinadas a promover la negación del Holocausto. Los concursos anteriores sobre este horrendo tema se celebraron con el apoyo del Estado iraní en 2006 y 2016.

Una vez más, el esfuerzo de Irán se produjo en respuesta a una publicación europea que promueve caricaturas ofensivas del Profeta Mahoma —más recientemente, tras el anuncio de la revista francesa Charlie Hebdo de que volvería a publicar sus caricaturas de 2015 sobre el tema. Y, como en casos anteriores, los funcionarios iraníes dejaron claro que su intención era doble: desafiar el enfoque europeo de la libertad de expresión, que permite menospreciar al Profeta del Islam pero prohíbe la negación del Holocausto; y afirmar que los palestinos han sido injustamente obligados a pagar por los crímenes europeos, reforzando así la narrativa del régimen según la cual el Estado de Israel es ilegítimo.

Este concurso de caricaturas iba a titularse originalmente La compensación por el Holocausto (aunque algunas fuentes lo tradujeron al inglés como La expiación del Holocausto). Sin embargo, algunos acontecimientos intervinieron y por ello el esfuerzo se dividió en dos colecciones separadas.

El primer acontecimiento fue el anuncio de normalización de las relaciones del Reino de Bahréin con el Estado de Israel quienes junto a los Emiratos Árabes Unidos participaron en una histórica ceremonia en los jardines de la Casa Blanca. Como resultado, para el lanzamiento formal del concurso de caricaturas de Teherán el 22 de septiembre, su nombre se cambió a Palestina no está sola. La negación del Holocausto y Charlie Hebdo fueron mencionados como posibles temas durante el evento de lanzamiento del concurso, pero oficialmente no formaban parte de las categorías del concurso ni de los criterios de presentación.

En segundo lugar, el Presidente francés Emmanuel Macron declaró que “no renunciaremos a las caricaturas” en el homenaje a un profesor asesinado por un extremista por mostrar caricaturas de Charlie Hebdo a sus alumnos. Teherán tomó esto como un respaldo de Macron a la blasfemia contra el Profeta Mahoma, así como un renovado motivo para resucitar su esfuerzo de negación del Holocausto y despertar la ira en Francia.

Aunque el concurso Palestina no está sola ya estaba programado para permanecer abierto hasta diciembre, entretanto los organizadores anunciaron el lanzamiento urgente de una colección separada y más pequeña de materiales centrados específicamente en condenar a Macron. Se tituló Las mentiras del Holocausto y su objetivo fue generar carteles para una protesta incendiaria en la Embajada de Francia en Teherán.

Negación del Holocausto

Las caricaturas promovidas en relación con la colección iraní de Mentiras sobre el Holocausto y la manifestación en Teherán alentaron la negación del Holocausto, los temas antisemitas y la demonización del Presidente francés Macron en numerosas formas grotescas e intolerantes. Muchos lo retrataron como una engañosa y narizona herramienta del judaísmo internacional, un monstruo diabólico o con lengua de serpiente, y un promotor de inmundicias e incluso del propio nazismo. En muchos casos, las caricaturas citaban explícitamente observaciones recientes del Líder Supremo de Irán sobre el tema, sugerían la explotación o exageración del genocidio nazi y hacían referencia a los judíos como chupasangres.

Así pues, cuando la convocatoria internacional hecha por Irán para presentarse a su otra colección, Palestina no está sola, cerró en diciembre y finalmente se publicó en línea el 1 de enero del 2021, la negación del Holocausto era tan solo uno de los muchos mensajes antisemitas presentes en ese conjunto de más de 800 imágenes. Sin embargo, la intolerancia con el Holocausto todavía era clara en esos materiales.

Una imagen glorificaba al conocido negador del Holocausto francés, Roger Garaudy, en una galería de lo que llamaba «Los hombres libres del mundo, partidarios de Palestina contra Israel» que también incluía a varios líderes terroristas. Varias comparaban a Israel o las naciones occidentales con los nazis, y muchas otras argumentaban que Israel era fundamentalmente ilegítimo o que perpetraba un genocidio.

Antisemitismo

El concurso iraní de caricatura Palestina no está sola también proporcionó una plataforma para propagar la intolerancia antisemita de todo tipo. Por ejemplo, cada uno de los siete tropos antisemitas esbozados en Antisemitism Uncovered: A Guide to Old Myths in a New Era (El antisemitismo al descubierto: Una guía de viejos mitos en una nueva era), de la ADL, fueron promovidos en el concurso: no sólo la negación del Holocausto, sino también los mitos del poder, la deslealtad, la codicia, el deicidio, el libelo de sangre y la intolerancia antisionista. Los ejemplos incluyen imágenes que promueven un estereotipo de los judíos israelíes, el pueblo judío o los sionistas como codiciosos, que controlan a los Estados Unidos, traicionan las propuestas de paz con tácticas sangrientas, beben sangre o son los asesinos de Cristo, y presentan al sionismo como fundamentalmente violento.

Además, el concurso internacional de caricaturas Palestina no está sola también difundió una amplia gama de otros materiales atrozmente antisemitas. Muchos de los ejemplos se dedican a la demonización o deshumanización de los judíos, los sionistas o el Estado judío, comparándolos con demonios, enfermedades, máquinas, escorpiones, tiburones, serpientes o alimañas.

Además, aunque no es sorprendente que los organizadores del concurso alentaran las caricaturas destinadas a degradar a los líderes árabes pasados o presentes que han hecho la paz con Israel, sí es llamativa la cantidad de imágenes que retrataron a tales pacificadores como escandalosos agentes de los judíos. Adicionalmente, muchas de esas imágenes aplican clásicos tropos antisemitas a los líderes de Bahréin, Emiratos, Jordania o Egipto, representándolos como sanguinarios, diabólicos, codiciosos y monstruosos.

Cabe destacar que una caricatura que generó controversia cuando fue publicada por el New York Times y luego retirada por mostrar al Presidente de Estados Unidos —Donald Trump— siendo guiado por el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, fue vuelta a publicar por el concurso en su sección de caricaturas.

Incitación a la violencia

Tal vez lo que hace que esta propaganda deshumanizadora sea tan peligrosa es que también se utiliza para legitimar el apoyo de Irán al terrorismo para destruir el Estado judío. De hecho, uno de los organizadores del concurso invocó el recuerdo de varios líderes terroristas en el evento de lanzamiento en septiembre, presentándolo como parte de una «guerra cultural y artística contra el malvado régimen de Israel».

Un puñado de caricaturas promovidas por el concurso llegaron incluso a hacer un llamado a la destrucción de Israel —y, en un caso, a pedir también la destrucción de Estados Unidos de América. Otra revive una vieja cita del difunto fundador de la República Islámica, Ruhollah Jomeini, llamando a “Israel y sus peligrosos agentes… un absceso de corrupción en el corazón de los países islámicos” que los amenaza y “debe ser eliminado”. Una segunda imagen presenta una cita más reciente del Líder Supremo Alí Jameneí según la cual “los cimientos de Israel son extremadamente flojos” y “el régimen está condenado a desaparecer”.

Otra caricatura muestra a combatientes armados en la mezquita de al-Aqsa luciendo camisas que dicen «Libertad con sangre» e introduciendo papeletas en una caja que dice “Referéndum público para todos los palestinos: desde el río hasta el Nilo”. Asimismo, una presentación similar muestra en ella una larga cita de Jameneí que también incluye la frase «desde el río hasta el Nilo», y otra utiliza una cita de Jameneí que condena «el falso régimen de Israel» y lo califica de «sucia página de la historia que se cerrará».

Otras participaciones del concurso iraní Palestina no está sola incluyen propaganda glorificando el apoyo a las principales organizaciones terroristas que buscan eliminar el estado judío, atacar a las comunidades judías o participar en otros actos de terrorismo. Varios logotipos glorifican una amplia gama de entidades designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas, incluyendo a Hamas y su uso de misiles de precisión, Hezbollah del Líbano, las Brigadas de Hezbollah en Irak, Harakat al-Nujaba en Irak, el IRGC de Irán y el difunto jefe de su Fuerza Qods, Qassem Soleimani. Es inquietante una imagen en la que Soleimani está representado paseando a lo largo del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén.

Propaganda patrocinada por el Estado

En 2016, el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, trató de defenderse de las críticas por el segundo gran concurso internacional de caricaturas de su país, que fomentaba la negación del Holocausto, alegando que el gobierno iraní no apoyaba, respaldaba, controlaba ni organizaba el evento. Su afirmación fue ampliamente desacreditada en ese momento, y esta vez vuelve a ser evidente que el proyecto cuenta con el apoyo del estado.

Los dos concursos de caricatura de este año fueron organizados por una de las personas e instituciones que organizaron el último: la división de Arts Zone de la Islamic Propagation Organization de Irán (que depende directamente del Líder Supremo del régimen, Ali Jameneí), así como un individuo llamado Masoud Shojaei-Tabatabai que dirige uno de los departamentos de la Arts Zone y la Casa de la Caricatura de Irán, que al menos en los últimos años se ha identificado como patrocinada por la Municipalidad de Teherán.

Como lo registró la ADL en octubre, Shojaei-Tabatabai anunció sus planes originales para el concurso en un programa transmitido por el sitio web personal de Jameneí. También promovió ampliamente los dos eventos a través de la Agencia de Noticias Mehr en persa y Teherán News en inglés, ambas ellas divisiones de la Organización de Propagación Islámica de Irán, cuyo presidente es nombrado por Jameneí. La organización a última hora de Las mentiras del Holocausto, en octubre, tuvo como objetivo proporcionar materiales para ser usados en amenazantes manifestaciones frente a la Embajada de Francia en Teherán; las manifestaciones fueron organizadas por divisiones universitarias de la Basij, que según el Gobierno de Estados Unidos está subordinada al IRGC y trabaja estrechamente con el hijo de Jameneí en su oficina personal.

Este aluvión de provocaciones no es simplemente obra de algunos groseros agitadores no gubernamentales. Es parte de una campaña continua de propaganda patrocinada por el Estado que ayuda a alimentar la intolerancia y el terrorismo en todo el mundo.

Y depende de todos los gobiernos, no sólo de la sociedad civil, oponerse adecuadamente.

David Andrew Weinberg es el Director de Asuntos Internacionales de la ADL en Washington.