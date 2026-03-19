Irán revive las acusaciones de «brujería sionista» en su propaganda contra Israel

Mehr, el sitio web oficial de Jamenei, y comentarios anteriores de Fars muestran cómo el lenguaje sobrenatural y antisemita se ha infiltrado en ciertos aspectos del ecosistema propagandístico iraní.

Los medios de comunicación estatales iraníes y altos cargos del régimen han vuelto a recurrir a un lenguaje sobrenatural y conspirativo para describir el conflicto con Israel. En publicaciones recientes y antiguas, se hace referencia a una «guerra de ciencias ocultas», «hechicería sionista», genios y talismanes judíos. Este tema también ha surgido en las afirmaciones iraníes de que Israel utilizó «espíritus ocultos y sobrenaturales» durante la guerra de los doce días.

El ejemplo más claro se encuentra en un informe de la agencia de noticias Mehr publicado esta semana, que afirma que la confrontación con Israel se extiende más allá de los frentes militar, cibernético, diplomático y cognitivo, abarcando lo que denomina una «guerra de ciencias ocultas». Esta retórica recuerda a material anterior publicado en la página web oficial del Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, donde se describe a los enemigos de Irán como provenientes tanto de «genios como de humanos».

El lenguaje ocultista se incorpora al discurso público

El artículo de Mehr no presentó pruebas de guerra sobrenatural. Utilizó el término como parte de una descripción más amplia de lo que denominó una lucha multidimensional contra Israel, que abarca frentes militares, cibernéticos, diplomáticos y psicológicos.

Este lenguaje se ajusta a un patrón más amplio en el discurso de la República Islámica. En un discurso de marzo de 2020, posteriormente destacado en su sitio web oficial, Jamenei afirmó que Irán enfrentaba enemigos tanto entre «genios como entre humanos», y añadió que los servicios de seguridad extranjeros colaboran contra la República Islámica.

El sitio web de Jamenei amplió el tema

Este motivo se desarrolló posteriormente en una entrevista de seguimiento publicada en el sitio web de Jamenei. En dicha entrevista, el ayatolá Ahmad Abedi declaró que «los judíos, y en particular los sionistas», se dedican extensamente a asuntos metafísicos y afirmó que el Mossad también participa en tales prácticas.

Esta declaración proporcionó una justificación ideológica a una idea que desde entonces ha resurgido en comentarios vinculados al régimen. Esto también ayuda a explicar por qué las afirmaciones conspirativas sobre brujería, talismanes y manipulación sobrenatural siguen apareciendo en el discurso iraní durante períodos de tensión y confrontación.

Un comentario de Fars presentó el conflicto como una lucha espiritual oculta.

Este motivo también apareció en un comentario de Fars titulado «Batalla invisible: brujería sionista, súplica chiíta». El artículo describía a Israel en términos de brujería, cábala, talismanes y prácticas rituales, presentando la oración y la devoción religiosa chiítas como la respuesta de Irán.

El enfoque sobrenatural trascendió la teología abstracta después de la guerra de 2025. Abdollah Ganji, una figura destacada de Teherán y exeditor del diario Javan, vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó que se habían encontrado papeles con lo que describió como símbolos judíos en las calles de Teherán después de los combates.

Lo que no se pudo verificar

Varias acusaciones más impactantes que han circulado en línea en los últimos días, incluyendo afirmaciones sobre rituales de sangre, un periódico propagandístico especial y transmisiones nacionales en vivo de exorcismos, no pudieron ser verificadas de forma independiente por el Post.

Sin embargo, la documentación disponible revela que las referencias a genios, talismanes, «ciencias ocultas» y «hechicería sionista» no son incidentes aislados. Forman parte de un patrón retórico recurrente que resurge en el discurso iraní en momentos de presión militar y política.