Iom Haatzmaut: 78º aniversario de la Independencia de Israel

Con la salida de la primera estrella, Israel inicia las celebraciones de Iom Haatzmaut, el Día de su Independencia, marcando el paso del duelo de Iom Hazikarón a una jornada de festejos nacionales que conmemoran la creación del Estado en 1948, con ceremonias, actos oficiales y celebraciones en todo el país.

Con la salida de la primera estrella y una sirena que marcará el fin de Iom Hazicarón (Día de Recordación de los Caídos), a las 20 (hora local) comenzarán los festejos de Iom Haatzmaút, 78º aniversario de la Independencia de Israel, con la tradicional ceremonia de encendido de doce antorchas en el monte Herzl de Jerusalem.

Acto seguido, los israelíes celebrarán con conciertos y espectáculos gratuitos al aire libre en todo el país, que continuarán mañana, cuando cientos de miles de ellos visitarán parques nacionales, playas y bosques en todo el territorio nacional.

Iom Haatzmaút es el 5 de íar, según el calendario hebreo, a menos que este o el Iom Hazicarón previo caiga o vaya a terminar en Shabat, ocasiones en las cuales se los adelanta o posterga.

Recuerda que el 14 de mayo de 1948, el presidente del Ejecutivo de la Agencia Judía, David ben Gurión, declaró en Tel Aviv el fin del Mandato Británico y la independencia del Estado de Israel en su patria ancestral.

Mientras el pueblo judío celebraba en todo el mundo, menos de 24 horas más tarde, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron el flamante y renacido país.

En lo que pasó a ser conocido como la Guerra de Liberación, la recién formada y mal equipada Fuerza de Defensa de Israel los rechazó en combates intermitentes, que se prolongaron por unos 15 meses y cobraron más de 6.000 vidas, casi el uno por ciento de la población judía.

Durante los primeros meses de 1949 se mantuvieron negociaciones directas, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con los países invasores -excepto Irak-, cuyo resultado fueron acuerdos de armisticio que reflejaban la situación al término de los combates.

La planicie costera, la norteña Galilea y todo el sureño desierto del Néguev quedaron bajo la soberanía de Israel, Judea y Samaria (la Margen Occidental) pasaron a dominio jordano, la Franja de Gaza fue cedida a la administración egipcia y la ciudad de Jerusalem quedó dividida: su parte oriental, incluida la histórica y religiosa Ciudad Vieja, en manos de Jordania, y el sector occidental le fue reconocido a Israel.

Simultáneamente, los judíos se dedicaron a la construcción de su tan añorado como anhelado Estado: la primera Knesset (Parlamento) empezó a sesionar con los 120 legisladores surgidos de las primeras elecciones nacionales, el 25 de enero de 1949, en las cuales participó cerca del 85 por ciento del padrón, Ben Gurión fue designado primer ministro y Jaim Weizmann, titular de la Organización Sionista Mundial, Presidente.

El 11 de mayo de 1949, Israel ocupó su lugar como 59° miembro de la Organización de las Naciones Unidas.