Importante resolución de OEA sobre el recuerdo del Holocausto

El Consejo Permanente de la #OEA acordó designar el 27 de enero como “Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto en el marco de la Organización de los Estados Americanos”, en plena consonancia con la resolución 60/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 1 de noviembre de 2005, reafirmando su compromiso con la memoria, la educación y la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia.

La resolución fue propuesta por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú.

CP/RES. 1310 (2596/26)

DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2026)

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS

AMERICANOS, RECORDANDO la resolución 60/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 1 de noviembre de 2005, mediante la cual se designó el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, así como la resolución 76/250 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 20 de enero de 2022, sobre la negación del Holocausto, que condenó sin reservas toda negación del Holocausto como hecho histórico, ya sea en su totalidad o en parte, e instó a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a rechazar dicha negación, así como toda acción o declaración que distorsione o relativice los hechos históricos del

Holocausto;

REAFIRMANDO la Carta de la Organización de los Estados Americanos y su compromiso fundacional con la promoción y protección de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y las libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción alguna;

REAFIRMANDO ASIMISMO la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que reconoce la dignidad inherente de la persona humana y el derecho a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna;

REAFIRMANDO ADEMÁS la Carta Democrática Interamericana, adoptada en Lima el 11 de septiembre de 2001, y en particular su reconocimiento de que la eliminación de toda forma de discriminación fortalece la democracia, promueve la dignidad humana y fomenta la plena participación de todas las personas en la vida cívica;

CONVENCIDO de la importancia fundamental de la memoria, la educación y la investigación sobre el Holocausto como herramientas insustituibles para combatir el antisemitismo, el racismo, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia y discriminación, así como para prevenir futuros genocidios y atrocidades masivas; y RECONOCIENDO que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos ha celebrado en años anteriores sesiones conmemorativas del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, reflejando el compromiso de la Organización con estos valores,

RESUELVE:

Designar formalmente el 27 de enero de cada año como “Día Internacional de

Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto en el marco de la Organización de los Estados Americanos”, en plena consonancia con la resolución 60/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 1 de noviembre de 2005.