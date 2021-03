Hormiga de sus amigos

Por sus «amigos del alma»

Homenaje a Andrés Abt (Z’L), el “Hormiga”, por parte de sus “amigos del alma”. “ABT no era sólo un gran tipo, ABT estaba soñando con otra cosa, no lo sabía explicar, pero lo sabía hacer.”

No generó lo que generó porque era un gran tipo.

No iba al barrio porque tenía vocación.

No dejó Diputados por una locura linda.

No se reunió, escuchó e involucró a Tod@s por demagogia.

ABT hacía todo eso porque estaba investigando, traduciendo e inventando otras formas políticas con todo su cuerpo.

Estaba intentando ser un disidente del sistema político por más que sus discursos lo llevarán a veces para sus viejas formas. Sin embargo no erró un solo gesto en toda su trayectoria, no erró una sola postura, porque además nunca era él, siempre su él eran varios “grupos de distintos nosotros”, la mayor cantidad posible. Nunca habíamos visto a alguien hacer eso con tanta naturalidad. Embromábamos, aunque no era tan broma, que se lo facilitaba su don disléxico.

ABT no era sólo un gran tipo, ABT estaba soñando con otra cosa, no lo sabía explicar, pero lo sabía hacer.

Cualquiera que interactuó con él lo sabe.

Porque hay cosas a las que se podrán resistir nuestras personalidades, pero el alma grupal siempre entiende el bien común. Y él confiaba y encarnaba eso.

Por eso hoy es un lunes tremendamente triste para muchísima gente, de muy diversos lados, más de la que vos hubieras imaginado.

Nosotros perdimos un amigo, un hermano, pero este país perdió un gran jugador de nuestra querida selección de Tabárez, como solíamos jugar a armar.

Ojalá algunos de todos tus colegas políticos capten el potencial de tu obra. Hay mucha gente joven y no tanto, con gran potencial. Vos te lo mereces. Todas nuestras diversas comunidades que habitamos en este territorio nos los merecemos.

Tus amigos del alma.