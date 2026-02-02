Histórico! Por primera vez, un israelí en el juego de las estrellas de la NBA

La elección de Deni Avdija para el All-Star de la NBA desató festejos en Israel. Desde el Maccabi Tel Aviv, club donde se formó, fueron contundentes: «Siempre supimos que era una estrella»

Deni Avdija lo hizo: el basquetbolista de los Trail Blazers de Portland se convirtió en el primer israelí elegido para el legendario partido de las estrellas de la NBA, el All-Stars game estadounidense que se disputará el 15 de febrero próximo en Los Angeles, en California.

Avdija, de 25 años y surgido del Maccabi Tel Aviv, no había logrado meterse en el grupo de los titulares de la Conferencia Oeste para el partido, pero este domingo se anunció que será uno de los suplentes, y seguramente tendrá participación en el esperado choque contra la Conferencia Este.

«El estatus de Deni Avdija como estrella emergente de la NBA se consolidó» con su nominación para su primer equipo All-Star, resumió el portal Oregon Live, del estado donde se encuentra Portland y su conocida escuadra de baloncesto.

Deni viene siendo «una figura clave durante toda la temporada, con un estilo de juego turbo intrépido» y «polivalente» para establecerse como «un pilar de la reconstrucción» de la plantilla de los Blazers, adonde llegó desde los Washington Wizards, añadió el sitio norteamericano.

El alero de 2,03 metros, en su sexto año, promedia 25,5 puntos, 7,2 rebotes y 6,7 asistencias por partido, con un 46,7 por ciento de acierto en tiros de campo, añadió Oregon Live, según el cual «su dominio individual resultó fundamental para mantener a flote a los Blazers en una temporada plagada de lesiones».

Las reacciones en Israel tampoco se hicieron esperar. Amos Frishman, presidente de la Asociación Israelí de Baloncesto, escribió en redes que la de este domingo es «una noche de enorme orgullo» para el deporte nacional.

Deni, continuó, «es un embajador del básquet israelí y de todo el país, y ahora está del lado de los mejores jugadores del mundo con su elección para el All-Star de la NBA». Por su parte, el Maccabi Tel Aviv también elogió a su ex jugador: «siempre supimos que era una estrella».

Uno de los principales sitios israelíes de deportes, One, calculó que esta entrada a la crema del básquet significará para Deni -quien no juega partidos en Iom Kipur– un «sello de oro» que le abrirá puertas a enormes posibilidades económicas en Estados Unidos.

«Más allá del tremendo logro profesional que cerró un debate de años sobre su estatus en la liga, esta elección supone una gran oportunidad financiera para Avdija», remarcó el informe.

«A partir de esta noche –prevé One-, Turbo ya no es solo un líder en los Trail Blazers, sino una marca global cuyo valor de mercado se espera que aumente decenas de puntos porcentuales, con implicaciones directas para sus contratos actuales y futuros».

Un banquillo lleno de estrellas

¿Con quién compartirá Deni el banquillo de reserva de la Conferencia Oeste? Nada menos que con LeBron James, de Los Angeles Lakers. Junto a ellos estarán Anthony Edwards (Timberwolves de Minnesota), Jamal Murray (Denver Nuggets), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Kevin Durant (Houston Rockets) y Devin Booker (Phoenix Suns).

El quinteto que arrancará disputando el All Star game lo forman Stephen Curry (Golden State Warriors), Shai Gilgeous-Alexander (City Thunder), Luka Dončić (Lakers), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) y Nikola Jokić (Nuggets).

Enfrente estarán Cade Cunningham (Detroit Pistons), Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jaylen Brown (Boston Celtics) y Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Entre los suplentes de la Conferencia Este están Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jalen Johnson (Atlanta Hawks) y Karl-Anthony Towns (Knicks).

El banquillo lo completan Pascal Siakam (Indiana Pacers), Norman Powell (Miami Heat), Scottie Barnes (Toronto Raptors) y Jalen Duren (Pistons).