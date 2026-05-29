Histórico: El primer restaurante kosher del mundo con una estrella Michelin

El chef Raz Shabtai y su equipo celebraron al enterarse de que su restaurante «Mutra», inaugurado hace apenas un año en Miami, había ganado una estrella Michelin, convirtiéndose así en el primer restaurante kosher en obtener esta prestigiosa distinción. Crédito foto: N. A. Photography

El restaurante «Mutra» del chef israelí Raz Shabtai se convirtió el viernes por la noche en el primer restaurante kosher del mundo en recibir una estrella Michelin. El exitoso restaurante de Shabtai abrió sus puertas hace apenas un año.

La prestigiosa guía turística francesa elogió al chef Raz Shabtai por «llevar su enfoque de la cocina clásica de Oriente Medio a los comensales de la soleada Miami». Tras recibir la distinción, el aclamado chef israelí declaró: «Crecí en Jerusalem, rodeado de sabores, especias y platos increíbles que contaban historias. Quería traer esa misma sensación aquí, no solo para la comunidad judía local, sino para todo el sur de Florida».

«Mutra» lleva el nombre de la abuela de Shabtai. «El menú es muy local y cambia con frecuencia, así que no se sorprendan si algún plato se agota. No se preocupen, el excelente personal les ayudará a descubrir sus platos favoritos», afirmó Michelin en un comunicado. «Entre los platos más destacados se encuentra un impresionante plato de remolacha, con un sabor terroso y cocinada a la perfección en un estanque de pradera blanca, coronado con un exquisito sorbete de remolacha y migas de almendra».

«El kebab de cordero, especialidad de la casa, con crema de berenjena ahumada y aceite de tomate, es un auténtico placer, al igual que el pollo a la tunecina, jugoso y delicioso, acompañado de estofado de tomate, hummus y harissa, y uno de los cuscús más ligeros, esponjosos y sabrosos que se hayan probado fuera de Marrakech. El malabi, un cremoso pudín de leche de Oriente Medio con agua de rosas aromática, migas de tahini y pistachos, es un final dulce y satisfactorio», señalaba la reseña.

El Consulado de Israel en Miami felicitó al chef Shabtai por el logro: «Mutra se convierte en el primer restaurante estrictamente kosher del mundo en recibir una estrella Michelin. El chef israelí Raz Shabtai ha roto barreras. El restaurante de Miami se inspira en las tradiciones culinarias multiculturales de Jerusalem y las comunidades inmigrantes».

Los platos kosher también se están perfeccionando en restaurantes no kosher. En 2022, se supo que el restaurante «Xerta» de Barcelona, ​​galardonado con dos estrellas Michelin, añadió opciones kosher a su carta habitual procedentes de otra cocina que fue abierta y certificada por el rabinato local.