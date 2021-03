Historiador salva la herencia musical judía del norte de África

Enlace Judío México- por Asaf Shalev (traducido por Silvia Schnessel)

Chris Silver ha acumulado una colección de discos fonográficos raros de la era del estrellato musical judío en el norte de África, un período que se corresponde aproximadamente con la primera mitad del siglo XX. Profesor de la Universidad McGill de Montreal, Silver ahora posee alrededor de 500 álbumes grabados por vocalistas e instrumentistas judíos marroquíes, argelinos y tunecinos. Es el primer archivo de este tipo.

El paquete de Estonia llegó el otro día. Más artículos preciosos, de Malta y Tel Aviv, todavía están en tránsito. Mientras los espera en su apartamento de Montreal, Chris Silver acecha a ciertos vendedores en eBay o planea regresar a sus mercadillos parisinos favoritos y a los emporios de Casablanca.

Pero Silver estima que el género abarca miles de títulos más, todos los cuales están en peligro. Eso es porque el medio estándar de la época no era el vinilo, sino la goma laca, un material quebradizo. Deje caer un disco de goma laca en el suelo y se romperá en pedazos.

“Siempre que encuentro uno, sin importar su condición, siempre pienso que es un milagro porque solo por la naturaleza del material, no se suponía que sobreviviera”, dijo Silver.

Los discos de su colección representan un mundo musical pasado, pero son vestigios de las grandes comunidades judías que alguna vez fueron omnipresentes en todo el Magreb, un nombre árabe para el noroeste de África. Los cientos de miles de judíos que vivían en la región emigraron después de la fundación de Israel y cuando Francia desmanteló sus regímenes coloniales.

El éxodo se produjo en oleadas a lo largo de unos veinte años, y las razones de la salida variaron según el estatus social y las condiciones locales. El auge del sionismo y el nacionalismo árabe se combinaron para hacer que estos países, en general, fueran menos hospitalarios con los judíos.

Y aunque había una presencia judía en varios movimientos anticoloniales, muchos judíos habían prosperado bajo el sistema francés, perteneciendo a una clase de élite cuyo estatus se puso en duda en la nueva era. En medio de la inestabilidad crónica, muchos judíos buscaron oportunidades en Francia, Canadá, Israel y otros lugares, lo que en gran medida puso fin a una diáspora de 2.000 años de antigüedad.

Silver, que es judío pero creció en Los Ángeles sin un fuerte sentido de identidad judía, fue a la universidad en la Universidad de California, Berkeley. Allí conoció la historia del norte de África judío. Después de graduarse y antes de convertirse en coleccionista de discos, Silver estuvo viajando por Marruecos y contemplando una carrera en el mundo académico.

Al principio, estaba más interesado en lo que les sucedió a las estrellas musicales del norte de África después de irse y mudarse a países donde el árabe no era el idioma dominante. En un ejemplo famoso, la cantante Zohra El Fassia, un ícono cultural en Marruecos, se mudó a Israel y rápidamente fue relegada a un rincón remoto y polvoriento del país, con pocas oportunidades de actuar, como se recuerda en un poema de 1976 de Erez Bitton.

Con el tiempo, Silver se volvió más curioso por aprender sobre el período anterior, el apogeo de estos artistas. Y se preguntó si habría una historia más rica por descubrir más allá de los documentos de archivo de la investigación histórica convencional.

El disco musical proporcionó lo que estaba buscando. Cada álbum generalmente indicaba no solo el nombre del intérprete, sino también a veces el compositor y el letrista. El nombre del sello discográfico y el lugar de impresión fueron detalles importantes. Las letras y melodías codificadas en goma laca le contaron muchas historias.

“Aquí tenemos una historia de los judíos del norte de África en sus propias palabras en árabe a través de la música, que es tradicional y popular y todo lo demás”, dijo Silver.

Aprendió a escuchar cosas como gritos que nombraban a los miembros de la orquesta o interludios repentinos con un músico que ofrecía su historia personal. Encontró la filtración cultural de las influencias estadounidenses, como es evidente, por ejemplo, en las versiones árabes del clásico “¡Sí, señor! Ese es mi bebé”.

O tome la música que la estrella judía tunecina Habiba Msika grabó a fines de la década de 1920 en Berlín. Lejos de las autoridades del protectorado francés, incorporó mensajes subversivos sobre su tierra natal.

“En esos discos, si los escuchas hasta el final, grita algo como ‘Viva Egipto’ o ‘Viva el Levante Independiente’. Y luego la orquesta estalla en aplausos”, dijo Silver.

La atrevida producción artística y el estilo de vida de Msika atrajeron la atención generalizada, incluso de Pablo Picasso y Coco Chanel, y trágicamente, de una expareja romántica asesina, que prendió fuego a su apartamento y la mató a los 27 años.

Famosos y universalmente adorados, el judaísmo particular de estos músicos no era un secreto. Se identificaron abiertamente como judíos, e incluso si no, sus dialectos y acentos los delataban. El primer campo de entrenamiento para muchos artistas judíos fue la mesa de Shabat y la sinagoga, que generó un estilo musical que muchos no judíos querían emular, según Silver.

“Hay muchas historias de músicos musulmanes que se ubicaban fuera de la sinagoga los sábados por la mañana para aprender una melodía nueva o diferente”, dijo.

Silver ha cultivado una comunidad global en torno a este repertorio musical. Comparte pistas y comentarios en las redes sociales y a través de un sitio web dedicado llamado Gharamophone, un acrónimo de gharam, que significa “amor” o “pasión” en árabe, y gramófono. En los últimos años, ha acumulado unas 200.000 reproducciones solo a través de SoundCloud.

Una de las audiencias más importantes a las que atiende es una generación más joven de músicos en Israel y el norte de África. Es posible que anteriormente hayan encontrado algunos videos de YouTube de baja calidad, pero ahora tienen acceso a docenas de artistas y cientos de canciones.

“Puedes ver a la gente interactuando con la música de formas increíbles, a veces repitiendo también ciertas canciones”, dijo Silver.

Uno de los mejores ejemplos lo ofrecen los músicos Neta Elkayam y Amit Hai Cohen. Son un matrimonio que vive en Jerusalén y han actuado ante un gran público en su país, así como en Marruecos y en toda Europa. A continuación se muestra un clip de su presentación en vivo de “Abiadi”, una interpretación y homenaje al ícono marroquí Zohra El Fassia.

“Nunca quise simplemente coleccionar o poseer”, dijo. “Quería coleccionar para traer la música de nuevo a la conversación con la gente. Todo lo que estoy tratando de hacer se reduce a eso. Y he tenido mucho éxito con eso”.