Hezbolá iba a volar represa para frenar a Israel a pesar del peligro a la población

Un informe revela que Hezbolá evaluó destruir una represa para frenar una eventual ofensiva israelí, aun sabiendo que la explosión podría provocar una catástrofe humanitaria y poner en riesgo a miles de civiles. El caso expone la disposición de la organización a utilizar infraestructuras críticas como parte de su estrategia militar, sin considerar las graves consecuencias para la población.

Comunicado por el centro ALMA-ISRAEL

de Red: El Centro ALMA está especializado en la investigación de las amenazas sobre Israel desde su frontera norte. Tiene a varios de los principales expertos en Hezbolá del país.

Hace un seguimiento diario de los eventos en el norte de Israel a raíz de los ataques de Hezbolá. Este comunicado deja en evidencia una vez más que con tal de atacar a Israel, la organización terrorista Hezbolá está dispuesto a abusar de todas las instalaciones civiles de Líbano. arriesgando diariamente a su población.

El 26 de mayo, las FDI llevaron a cabo un ataque aéreo cerca de la represa del lago Qaraoun, ubicada en la parte sur del lago.

El 28 de mayo, el portavoz de las FDI anunció que el objetivo del ataque aéreo realizado cerca de la represa, sin poner en peligro la estructura en sí, era neutralizar a operativos de Hezbolá que pretendían volarla.

La represa del lago Qaraoun, cuya construcción finalizó en 1965, es un activo estratégico de infraestructura nacional del Líbano y constituye un pilar fundamental del sector energético del país a través de su central hidroeléctrica, así como de su sector agrícola, particularmente en el sur del valle de la Bekaa y el sur del Líbano.

El colapso de la represa, como consecuencia de la explosión planeada por Hezbolá, habría provocado una enorme inundación que se desplazaría a gran velocidad hacia el sur a lo largo del río Litani. Según datos publicados por An-Nahar, una posible rotura de la represa generaría una ola de inundación masiva con un caudal superior a los 70.000 metros cúbicos por segundo, alcanzando alturas de más de 40 metros en varias zonas del río Litani. Esta ola podría viajar a velocidades de hasta 45 kilómetros por hora, arrasando con todo a su paso, incluyendo personas y propiedades.

¿Por qué Hezbolá pretendía volar la represa del lago Qaraoun?

En las últimas semanas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían estado operando para cruzar el río Litani, incluyendo la zona entre Taybeh (al sur del Litani) y Yohmor (al norte del Litani), con el objetivo de alcanzar y tomar el Castillo de Beaufort (Qal’at al-Shaqif )y la Cresta de Ali al-Taher, ambos ubicados al norte del Litani.

El 31 de mayo, se informó que las fuerzas de las FDI habían tomado el control del Castillo de Beaufort y la zona de la Cresta de Ali al-Taher. Esta es una zona estratégica que domina la región de Nabatieh al noroeste y la región de Marj Ayoun al noreste, donde convergen las rutas de refuerzo y suministro de Hezbolá desde el norte del Litani y el sur del Valle de la Bekaa. Más allá de su significado simbólico y psicológico, el control de esta zona geográfica socava gravemente el despliegue y las operaciones de Hezbolá en la región de Nabatieh, que constituye un importante centro de poder para la organización en el sur del Líbano.

El objetivo de Hezbolá era volar la represa del lago Qaraoun para detener, a toda costa, el avance de las fuerzas de las FDI e impedirles cruzar el río Litani, convirtiendo su cauce en un obstáculo infranqueable debido al volumen y la fuerza del agua. En nuestra opinión, Hezbolá también pretendía ahogar a los soldados y el equipo militar ubicados dentro o cerca del cauce del río.

El inmenso daño ambiental, el grave daño físico a la población civil y la extensa destrucción de bienes civiles e infraestructura estatal que podría haber resultado de la destrucción de la represa eran irrelevantes para Hezbolá y no se tuvieron en cuenta en su planificación.