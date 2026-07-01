Hershkovitz en Paysandú: “Irán es el enemigo número uno de Israel”

En el cierre de su misión diplomática en Uruguay, la embajadora de Israel, Michal Hershkovitz, eligió Paysandú para despedirse (donde también participó de la inauguración de la plaqueta de homenaje a Miguel Lancieri en Lorenzo Geyres) y afirmó que Irán es «el enemigo número uno de Israel». En una extensa entrevista, defendió la vía diplomática para alcanzar la paz, analizó la situación en Medio Oriente y destacó el respaldo recibido por su país desde Uruguay.

“Toda la gente que conoce a Israel y su historia sabe que su enemigo número uno es Irán”, afirmó la embajadora Michal Hershkovitz en diálogo con EL TELEGRAFO, durante una visita en la cual fue recibida por su director Alberto Baccaro, que tuvo el tono político de una entrevista marcada por los frentes abiertos en Medio Oriente, pero también el carácter personal de una despedida. La diplomática finalizará en los próximos días su misión en Uruguay y eligió cerrar su etapa con una nueva presencia en el departamento, donde había realizado su primera salida oficial fuera de Montevideo.

No fue su primera entrevista con este diario. El 31 de mayo de 2024, en plena guerra en Gaza, había sostenido que la paz sólo podía alcanzarse mediante negociaciones directas entre israelíes y palestinos, “cara a cara”, y había advertido que “ninguna solución militar nos traerá la paz, solo una diplomática”. Ahora, al cerrar su misión, retomó esa misma línea al afirmar que “el objetivo no es luchar”, sino llegar a la paz “por diplomacia”.

UNA DESPEDIDA EN PAYSANDÚ

La embajadora llegó a Paysandú para una de sus últimas actividades públicas en Uruguay. “Empecé por Paysandú hablando en inglés y cierro en Paysandú hablando en español”, recordó, al repasar un vínculo que definió como especial. La visita incluyó el homenaje en Lorenzo Geyres a Miguel Ángel Lancieri, el sanducero asesinado en el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992.

Al hacer balance de su misión en Uruguay, Hershkovitz dijo que le tocaron “tiempos muy difíciles para Israel”, sobre todo desde el 7 de octubre de 2023, cuando “cambiaron todos los objetivos” de su país. Sin embargo, sostuvo que tuvo “mucha suerte” de estar en Uruguay durante ese período, porque encontró “un pueblo que nos apoyó tanto en estos tiempos”.

“Es el primer lugar al que llegué como embajadora y siempre va a estar en un espacio especial para mí”, afirmó. También destacó que aquí recibió “el regalo del español” y que se va “con muchos amigos de acá, amigos personales y amigos del Estado de Israel”.

IRÁN, EL CENTRO DE LA AMENAZA

Consultada sobre los distintos frentes abiertos para Israel, Hershkovitz sostuvo que todos están conectados con Irán. “El régimen iraní está en el centro, financia todo el terrorismo que vemos en el Medio Oriente que actúa contra Israel”, afirmó. Luego enumeró los frentes. “Si hablamos de la Franja de Gaza, financia a Hamás. Si hablamos de la frontera con Líbano, financia a Hezbollah. Si hablamos de la frontera con Yemen, financia a los hutíes”.

“Entonces empieza con Irán”, resumió, aunque aclaró que Israel debe diferenciar cada frontera porque “hay diferentes necesidades” y “diferentes pueblos en cada lugar”.

También defendió la acción conjunta de Israel y Estados Unidos frente al régimen iraní. A su juicio, la intervención debilitó claramente a Teherán. “Claramente sí”, respondió. “La mayoría del liderazgo iraní ya no está”, sostuvo, y agregó que el nuevo liderazgo se apoya en los Guardianes de la Revolución, reconocidos en el mundo “como grupo terrorista”. Hershkovitz cuestionó además la situación interna iraní. Dijo que hoy “todo el mundo entiende bien quién es este régimen iraní”, por lo que hace “a su pueblo”, a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+. Según afirmó, el régimen iraní “lucha por su supervivencia” desde “un lugar de mucho miedo”.

ESTADOS UNIDOS Y UNA “MARATÓN”

La embajadora rechazó que Estados Unidos haya quedado debilitado por su involucramiento en el conflicto. Por el contrario, afirmó que “Estados Unidos es el país más poderoso en el mundo, lo era antes de la guerra con Irán y es ahora el más fortalecido país en el mundo”.

A su entender, Washington demostró que puede “destruir planes de años y décadas que el régimen iraní hizo”. En ese marco, definió la lucha contra el terrorismo como un proceso de largo plazo. “No jugamos un juego de 90 minutos”, dijo. “Es una maratón, pero vamos a ganar”.

Consultada sobre si algún día terminará la guerra, respondió: “Ojalá que sí”. Y volvió a subrayar que, desde la perspectiva israelí, “el objetivo no es luchar”, sino alcanzar las condiciones para que sea posible la diplomacia, “la paz y tranquilidad”.

LÍBANO COMO CAMINO POSIBLE

Hershkovitz presentó el acuerdo marco con Líbano como una señal de esperanza en medio de un escenario regional muy complejo. Lo definió como “un avance enorme” y dijo que es “la primera vez en la historia” que se firma un entendimiento de ese tipo.

“Todavía no es la paz, pero es un comienzo del camino”, señaló. Según explicó, Israel aspira a una frontera definida con Líbano, “sin amenazas y sin que Hezbollah tenga más poder que el ejército de Líbano”.

La embajadora sostuvo que ese proceso demuestra la importancia de las negociaciones directas. “Al fin del día siempre decimos que todos los acuerdos vamos a hacerlos con negociaciones directas”, expresó. Indicó que las conversaciones se realizaron “entre representantes de Israel y Líbano en Washington” y que ese resultado permite “ver un cambio positivo y no solamente tristeza”.

GAZA Y LAS MIRADAS DESDE URUGUAY

Sobre Gaza, Hershkovitz dijo que existe “más tranquilidad” tanto en la Franja como del lado israelí, aunque evitó presentar la situación como definitivamente resuelta. Consultada por las posiciones propalestinas que se han expresado en parte de la sociedad uruguaya y en otros países, sostuvo que “podemos ver en el mundo una tendencia de tomar posiciones”, afirmó. Según dijo, hay personas que se ubican “a la izquierda o a la derecha” y asumen una opinión muy clara sobre hechos que, a su juicio, no siempre comprenden. Como ejemplo, mencionó una de las consignas más repetidas en manifestaciones propalestinas: “Si preguntan ‘desde el río hasta el mar’, qué río y qué mar, no entienden, no saben”, aludiendo al río Jordán y al mar Mediterráneo que refiere a eliminar definitivamente a Israel.

La embajadora sostuvo que muchas veces esas posturas responden más a una sensibilidad general que a un conocimiento concreto. “Si preguntan por qué marchan, solo dicen ‘No sé, es importante’”, señaló. Por eso, llamó a buscar más información antes de adoptar definiciones cerradas. “Ojalá que la gente pueda buscar información y entender por qué Israel está defendiendo, cuál es el Estado de Israel”, expresó.

Hershkovitz también cuestionó la forma en que, según dijo, se habla del Estado palestino y de la historia territorial de la región. “La mayoría de la gente no sabe que nunca estuvo ese Estado de Palestina, nunca en la historia”, afirmó. Agregó que también se desconoce la presencia histórica judía en ese territorio. “Hablan de que los israelíes robaron el lugar, pero no saben que teníamos el Estado de Israel hace muchos años en este lugar. Y sólo regresamos a casa”, sostuvo.

UNA RELACIÓN BILATERAL CON BASE FUERTE

En cuanto al vínculo entre Uruguay e Israel, Hershkovitz aseguró que las relaciones son “muy buenas” y recordó que Uruguay fue históricamente “un amigo muy cercano de Israel”, incluso desde antes del establecimiento del Estado israelí.

La diplomática destacó como pilares de esa relación a la comunidad judía en Uruguay y a la comunidad uruguayo-israelí que vive en Israel, integrada por “más de 20.000 personas”. A eso sumó los “vínculos económicos y diplomáticos construidos durante décadas”.

“Esta base muy fuerte no cambia cuando los gobiernos cambian en cada lado”, afirmó. Reconoció que puede haber puntos de desacuerdo, pero sostuvo que “esta amistad existe” y que esa base común “es tan importante para ambos lados” que permite “mantener los vínculos más allá de cada coyuntura política”.

PAYSANDÚ, PRINCIPIO Y CIERRE

Hershkovitz explicó que Paysandú tuvo un lugar especial en su misión. Fue el primer departamento que visitó oficialmente y también el elegido para cerrar su tarea diplomática. La razón inicial fue la presencia de “una comunidad judía importante en Paysandú”, que en el pasado fue más numerosa, pero que sigue siendo “parte de la sociedad” local.

Esta última visita tuvo además una dimensión personal. La embajadora dijo que tenía “una deuda” con la familia de Miguel Ángel Lancieri, asesinado en el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992. “No podía salir del país sin hacer esto y cumplir mi deuda”, afirmó.

Hershkovitz dijo que Paysandú es “un lugar especial” cuando se habla de antisemitismo y terrorismo, no sólo por la historia de Lancieri, sino también por el asesinato de David Fremd en 2016, al que definió como “el peor acto de antisemitismo que podemos imaginar”. “Hay estos vínculos que nos acercan”, expresó.

LO QUE EXTRAÑARÁ

En el tramo final de la entrevista, la embajadora volvió al tono personal. Dijo que extrañará “primero a la gente”, a “tantos amigos que van a quedar acá”, y admitió que la distancia entre Israel y Uruguay hará difícil regresar con frecuencia. También mencionó, con una sonrisa, algunas marcas muy uruguayas de su paso por el país.

“Voy a extrañar la carne excelente de Uruguay”, dijo. Y agregó que también recordará al “equipo celeste”. Hershkovitz regresará a Israel por razones familiares y asumirá como directora del Departamento de Economía de Israel con Europa. Su sucesor será Eldad Hayet, exembajador de Israel en Chile, a quien definió como un diplomático que tiene “mucho conocimiento sobre América Latina”.

“Fue un placer visitarlos”, dijo al despedirse. Insistió que Uruguay quedará asociado a su “primer amor” diplomático. Y Paysandú, al principio y al cierre de una misión atravesada por la guerra, la diplomacia, la memoria y los afectos.