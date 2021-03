Guía para una pandemia: instrucciones de un rabino del siglo XVI

Ynet Español- por Kobi Nachshoni (adaptado por Adrián Olstein)

Un manuscrito de 450 años encontrado recientemente proporciona una lista de rituales y medicinas para «tiempos de epidemia». Distancia social, higiene, prohibición de compartir comidas y oraciones para enfrentar al virus. «Son palabras tan actuales y relevantes para nuestro tiempo que asombra». Fuente foto: Casa de Subastas Kedem

Un antiguo manuscrito del rabino Jaim Vital, uno de los más grandes cabalistas de la historia judía, proporciona una lista de rituales y medicinas para “tiempos de epidemia”. Algunas a través de la naturaleza, y otras tantas por vía de las ciencias ocultas.

Junto a las pautas seculares tan difundidas por estos días, que según parece ya eran de conocimiento popular en ese tiempo -cuarentena, distancia social-, el rabino brinda una serie de consejos espirituales: destinar un gran esfuerzo a conservar la alegría y mantenerse alejado de la preocupación y la tristeza”, una de las líneas que ofrece el cabalista como receta contra el virus.

Jaim Vital, cabalista del siglo XVI, fue uno de los principales discípulos del rabino Isaac Luria Ashkenazi, y es considerado la fuente más autorizada y confiable de sus enseñanzas, que condujeron a una revolución histórica en la Cabalá y el pensamiento judío. El manuscrito, hecho público recientemente por una casa de subastas de Jerusalem previo a su venta la próxima semana, consiste en una página de unos 450 años de antigüedad escrita en ambas caras y con más de 150 líneas de consejos escritos a mano por el cabalista.

Bajo el título «Los tiempos de plaga», el escrito contiene consejos y rituales para protegerse de la enfermedad. En cuanto a pautas «materiales», el rabino Vital escribió: “La indicación de salud es que la persona se encerrará en su casa y no entrará allí nadie que no tenga cuidado suficiente en el contacto con otros seres humanos. Y si una persona le habla mientras está fuera de la casa, debe mantenerse alejado hasta el lugar en que su aliento no lo alcance”. Respecto a pasar alimentos, el manuscrito afirma que se debe hacer «de tal manera que uno lo deja en el suelo y el otro lo toma y lo lleva”.

Junto a esto, el texto ofrece consejos espirituales: «Durante el tiempo de la pandemia no recibirá la persona ninguna preocupación ni tristeza. Por el contrario se regocijará en sus alegrías”. Y agrega la necesidad de rezar algunos versículos “tres veces seguidas, al derecho y al revés».

Maron Aran, uno de los propietarios de la casa de subastas a cargo de la venta del manuscrito, describió la emoción de descubrir el antiguo documento: «Cuando vimos el manuscrito, sentimos que habíamos recibido una bendición directa desde otra generación. Las palabras del rabino Vital son tan actuales y relevantes para nuestro tiempo que nos asombra. Estamos felices de haber podido presentar este manuscrito al mundo y contar su historia en este momento”.