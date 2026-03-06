Guerra en Irán: ¿Llega la hora de los kurdos?

¿Se sumarán los kurdos a la guerra contra Irán? Ante los bombardeos de Israel y Estados Unidos, crecen las versiones sobre una ofensiva terrestre de milicias kurdas para desafiar al régimen de Teherán. Crédito foto: Kurdish Struggle/Flickr

Mientras siguen adelante los bombardeos israelíes y las operaciones estadounidenses contra el régimen de Teherán, crecen las versiones sobre un posible involucramiento de grupos de combatientes kurdos en el conflicto, tanto que Irán ya lanzó un ataque contra un cuartel de los peshmergas.

Citando fuentes gubernamentales en Israel y en Estados Unidos, el portal de noticias Axios apuntó este jueves que «militantes de varias facciones kurdas iraníes se están preparando para una posible ofensiva terrestre contra el régimen» de Teherán «en la parte noroeste del país».

El reporte coincidió con un anuncio del ejército de Irán, que dijo haber atacado el cuartel general de las fuerzas kurdas iraníes en el norte de Irak. Puntualmente, el reporte habló de tres misiles lanzados contra «grupos kurdos opuestos a la revolución islámica en el Kurdistán iraquí».

Según la cadena BBC, al menos una persona murió y tres resultaron heridas durante esos ataques, que habrían ocurrido entre el martes y el miércoles de esta semana, mientras Irán se encontraba ya bajo la intensa oleada de incursiones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Pentágono que comenzaron el 28 de febrero último.

Las primeras versiones sobre una posible entrada de fuerzas terrestres kurdas en el conflicto señalaron que los peshmergas (los combatientes, o «aquellos que enfrentan la muerte», en idioma kurdo) cuentan con el respaldo de la CIA y el Mossad.

El objetivo, señaló Axios en base a los comentarios de un funcionario estadounidense, es «intentar apoderarse de un territorio específico en la región kurda dentro de Irán para desafiar al régimen e inspirar un levantamiento más amplio» contra el régimen de los ayatollahs.

«Otros esfuerzos» contra Teherán

Un funcionario israelí, por su parte, le dijo al portal que el conflicto «comenzó con una fase cinética» por parte de las FDI y las fuerzas armadas de Estados Unidos, pero que «a medida que la guerra continúe, habrá otros esfuerzos del Mossad y la CIA».

Declarando ante el Congreso en una sesión informativa a puertas cerradas esta semana, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que su país no está «armando a los kurdos», pero que «con los israelíes nunca se sabe».

Jerusalén mantiene desde hace décadas una estrecha relación con los kurdos, muchos de los cuales ven en el sionismo y el establecimiento del estado judío en 1948 una inspiración para su propio movimiento independentista.

Miles de judíos de raíces kurdas viven en Israel (algunos de ellos famosos, como el cantante y actor Idan Amedi). A nivel político, los líderes kurdos tratan de mantener un equilibrio regional (por ejemplo, siguen apoyando la «solución de dos estados»), pero los dos pueblos siguen siendo «aliados geopolíticos naturales».

En estas horas de guerra en Irán, las facciones kurdas se están viendo arrastradas por los acontecimientos, pero «por ahora, ningún peshmerga se movió, nadie se mueve solo», aseguró Hanna Hussein Yazdan Pana, del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK).

Hablando con la BBC, la dirigente dijo que seis grupos kurdos de la oposición, que recientemente formaron una coalición, estaban coordinando sus planes, pero necesitaban «que los estadounidenses allanaran el camino para un movimiento».

Pocas armas contra el régimen

De todas maneras, advirtió Pana, un eventual movimiento puede tomar semanas. «No se trata de horas ni días, no podemos movernos» sin cobertura aérea, «necesitamos ver destruidos los depósitos de armas» de los iraníes, porque «de lo contrario, sería un suicidio».