Glam-activismo, influencers y geopolítica: la indignación selectiva

Hace aproximadamente un año, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) vivía una intensa movilización a favor de Palestina: pintadas, concentraciones, pancartas y actos reivindicativos formaban parte del paisaje cotidiano del campus, con un activismo no solo estudiantil, sino ampliamente legitimado desde las propias estructuras universitarias.

Un año después, el contraste es llamativo: ninguna campaña visible, ninguna movilización, ningún gesto público a favor de Irán.

Este silencio fue el punto de partida de un seminario reciente que impartí en la Facultad de Comunicación y Relaciones Públicas de la UAB sobre el papel del influencer marketing en los movimientos sociales contemporáneos. La pregunta era sencilla pero incómoda: ¿Por qué algunos conflictos generan una movilización masiva, emocional y sostenida, mientras otros, igualmente dramáticos, quedan relegados al olvido?

Las respuestas de los alumnos coincidieron en un factor clave: la centralidad de los influencers, personajes públicos y referentes simbólicos. No solo amplifican causas, sino que las convierten en relatos emocionalmente accesibles, en tendencias a las que adherirse. La movilización, en muchos casos, responde más a una narrativa dominante que a un análisis crítico del conflicto.

Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad: el concierto propalestino celebrado este último jueves en Barcelona, convertido en un escaparate de celebridades del star system, desde Pep Guardiola hasta Rosalía. Figuras con enorme capacidad de influencia que no dudan en posicionarse contra Israel, pero que guardan silencio absoluto ante la represión del régimen iraní, la persecución de mujeres y disidentes, o el papel central de Irán en la financiación y armamento de Hamás. En la economía de la visibilidad digital, no todas las causas tienen el mismo valor reputacional.

Los estudiantes señalaron otros factores: la escasa cobertura mediática sostenida sobre Irán, la ausencia de rostros reconocibles que encarnen la causa y la percepción de que se trata de un conflicto lejano, complejo y geopolíticamente incómodo. Sin relato simple, sin emotividad y sin referentes públicos, no hay movilización.

Resultó especialmente preocupante el desconocimiento generalizado sobre la naturaleza del régimen teocrático iraní y sus vínculos estratégicos con organizaciones terroristas. Sin contexto ni comprensión geopolítica, la indignación no se activa.

La reflexión final del seminario fue inevitable. Las movilizaciones amplificadas por dinámicas de influencer marketing no solo conciencian: también simplifican, jerarquizan conflictos y pueden generar efectos colaterales graves. Desde la comunidad judía en España, el aumento del antisemitismo es una preocupación real, especialmente tras episodios recientes como la profanación del cementerio judío de Les Corts, ocurrida en fechas próximas al Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

En la era digital, el silencio no es neutro. Pero la amplificación acrítica de causas tampoco lo es. Las universidades, y quienes forman comunicadores, tienen la responsabilidad de fomentar análisis rigurosos, contexto histórico y pensamiento crítico, frente a modas ideológicas y activismos emocionales sin matices ▪

Rafaela Almeida, nacida en Brasil y nacionalizada española, es empresaria, escritora, educadora y presentadora de televisión. Es autora del libro Comunicación Internacional y Relaciones Públicas (Editorial Base, 2023), obra recomendada por la Escuela Diplomática española. Ha alzado la voz contra el antisemitismo en charlas TEDx y en medios nacionales e internacionales. Actualmente estudia Relaciones Internacionales en la UOC.