“Faces for the Names”: Bayern Munich recuerda a las víctimas del Holocausto

FC Bayern en Español

La fachada exterior del Grünwalder Stadion, antiguamente estadio del FC Bayern Munich, se convertirá en un lugar conmemorativo. Hasta el 9 de mayo, cada noche, a partir de las 21:00, se proyectarán fotos de un total de 22 deportistas alemanes de origen judío que, tras la toma del poder de los nacionalsocialistas, fueron perseguidos y, en muchos casos, asesinados.

Cinco personas del FC Bayern también han formado parte de esta iniciativa llamada «Faces for the Names» («Caras para los nombres» en español): Se han elegido imágenes del presidente honorario Kurt Landauer, el antiguo encargado de las categorías inferiores, Otto Albert Beer, el entrenador del equipo campeón de liga, Richard Dombi, así como de los socios del club Heinrich Berlines y Wilhelm Buisson, para mantener vivo el recuerdo del holocausto. Kurt Landauer y Richard Dombi sobrevivieron a aquella época tras emigrar a Suiza y a los Países Bajos, Otto Albert Beer fue asesinado en 1941 en el campo de concentración de Kaunas, Heinrich Berliner se suicidó en 1940 y Wilhelm Buisson fue ejecutado el mismo año por motivos políticos.

El presidente, Herbert Hainer: «El FC Bayern es un club que desde siempre ha estado a favor de la tolerancia y de una visión cosmopolita del mundo. El antisemitismo, el odio, la violencia y cualquier forma de discriminación no tienen cabida en nuestra percepción del mundo y tampoco en nuestra sociedad. Iniciativas como ‘Faces for the Names’ son importantes para que siempre seamos conscientes de los valores que son elementales para una sociedad libre, pacífica y social. Formar parte de esta acción significa mucho para el FC Bayern».

«Faces for the Names» hace visibles los nombres y las caras de las víctimas del holocausto. En este lugar se proyectan las fotos de las víctimas en las fachadas de las casas donde vivieron o en sus lugares de trabajo. Este proyecto comenzó el pasado mes de octubre en Múnich a raiz de la asociación J.E.W.S. Jews Engaged With Society e.V para seguir los ejemplos de Praga y Washington.