España: «ningún judío debe sentir la necesidad de ocultar su identidad»

Tras la agresión a dos turistas en un spa de Barcelona, la Federación de Comunidades Judías de España exigió investigar el hecho, al que calificó de antisemitismo flagrante, y aseguró que ningún acto de odio logrará amedrentar a la comunidad

Una de las principales organizaciones judías de España advirtió que los crecientes actos de antisemitismo que se viven en el país, incluyendo la expulsión de dos mujeres que entraron a un spa de Barcelona llevando una estrella de David, «no amedrentarán» a la comunidad ni afectarán su «orgullo».

En un comunicado difundido este domingo en Madrid, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), la entidad que representa oficialmente a los judíos españoles, manifestó su «más absoluto rechazo y profunda indignación ante el vergonzoso incidente» de Barcelona.

Pocos días atrás, dos mujeres estadounidenses ingresaron a un spa en la ciudad catalana, llevando en sus cuellos una estrella de David. La reacción, según se puede ver en el video que grabó una de ellas con su teléfono móvil, se podría catalogar como hilarante, si no fuera tan grave.

Las turistas debieron soportar a mujeres vociferantes que se presentaron como responsables del lugar al grito de «Palestina libre» y cuestionaron su religión. La conexión antisemita en la mente de las agresoras resultó obvia: cuando vieron las estrellas de David las asociaron con la política de Israel.

Contra los derechos fundamentales

«Expulsar de un espacio público o privado a personas identificadas como judías es un acto de antisemitismo flagrante que vulnera los derechos fundamentales», señaló la FCJE en su comunicado. «Estas conductas degradantes e intolerables —afirmó— no tienen cabida en nuestra sociedad democrática donde nadie debe ser discriminado».

Además de lamentar el incidente, desde la institución advirtieron: «No nos vamos a esconder». Para la organización, «exigir la ocultación de la Estrella de David es una coacción que no vamos a tolerar bajo ningún concepto».

«El pueblo judío lleva consigo una historia milenaria de resiliencia. Estamos profundamente orgullosos de nuestra identidad, de nuestra fe y de nuestros símbolos. Ningún acto de intolerancia logrará amedrentar a nuestra comunidad ni disminuir el orgullo de ser judíos», aseguraron los voceros.

La FCJE exigió a las autoridades locales, incluyendo a la Generalitat de Catalunya y al Ajuntament de Barcelona, una «investigación inmediata y rigurosa de los hechos».

«Asimismo, instamos a la aplicación firme de la legislación vigente en materia de delitos de odio y discriminación: el antisemitismo no puede ampararse ni normalizarse en ningún espacio de nuestro país», completaron.

«Otro ataque»…

El incidente ya había provocado la reacción del Ministerio de Exteriores israelí, que compartió el video de la agresión y lamentó «otro ataque antisemita en España».

«Seamos claros: atacar a los judíos por sus símbolos judíos —y exigirles que se distancien del sionismo para ser aceptados— es un antisemitismo flagrante. La identidad judía y el sionismo son inseparables. Las autoridades deben actuar con decisión», declaró la cancillería de Jerusalem.

Por su parte, la Comunidad Judía de Barcelona respondió con un mensaje de desafío frente al antisemitismo, proponiendo a sus seguidores en redes sociales no ocultar sus estrellas de David sino «lucirlas con orgullo».

«No tengáis miedo. Nunca más», dijo la organización.

Una oleada de actos de antisemitismo se viene registrando alrededor del mundo desde el ataque terrorista del 7 de octubre del 2023 contra el sur de Israel, como si la salvaje invasión de Hamas hubiese activado un «piedra libre» para que sectores que odian irracionalmente a los judíos asomen sus cabezas.

En España, en particular, están ocurriendo numerosos casos graves. Organizaciones judías alertaron en los últimos meses «sobre un incremento de actos vandálicos» que afectan cementerios hebreos hasta la creación de «mapas» que «identifican comercios y centros educativos vinculados a esta comunidad» para facilitar la tarea de los agresores, recordó la prensa local.