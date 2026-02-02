Es uruguayo, emigró hace 30 años, vive en Israel y es líder en una empresa que crea soluciones para la TV del futuro

Enrique Gerstl es managing director de Media Technology en la multinacional Synamedia, que provee productos de infraestructura en video para operadores de televisión

Nosotros siempre estamos tratando de mirar el futuro», dice el uruguayo Enrique Gerstl sobre Synamedia, la empresa desarrolladora de software para la industria televisiva en la que se desempeña como general manager del área de Media Technology, el principal negocio de la firma.

Radicado desde hace 30 años en el exterior, este montevideano de 50 años reside junto a su familia en Jerusalén, Israel, uno de los países donde Synamedia tiene presencia, además de Inglaterra, EE.UU., Canadá, Francia, Bélgica, Suecia, Singapur, Emiratos Árabes, India y China.

La multinacional ofrece soluciones en infraestructura de video y tiene como clientes a algunos de los principales operadores de televisión del mundo, como Sky, Bein Sports y Vodafone. Su cartera de productos ha evolucionado: en sus inicios se centraba en la protección de las señales para evitar usos ilegales, pero con el tiempo se diversificó hacia interfaces y experiencias de usuario, procesamiento de video y personalización de publicidad digital. «También tenemos productos sumamente innovadores que apuntan al futuro de la televisión», resaltó Gerstl.

Uno de ellos crea librerías de millones de videos, basados en contenido de los operadores, que se «ultrapersonalizan» según las preferencias del usuario, una respuesta a la predilección por los videos de corta duración, tendencia derivada de las redes sociales. Es «el gran desafío» que enfrenta el sector, dice el uruguayo.

Carrera al éxito

Gerstl siempre quiso ser físico. Comenzó la carrera en la Universidad de la República (Udelar) y la continuó en Israel, donde tenía varios amigos afincados.

En su último año de carrera en la Universidad Hebrea de la ciudad aplicó a una oferta laboral para trabajar en NDS, la empresa precursora de Synamedia.

«Siempre me gustó la computación», recordó el uruguayo.

Allí inició su carrera como ingeniero -integró el equipo que inventó el Digital Video Recorder (DVR)- y luego ascendió a roles ejecutivos.

El crecimiento de NDS llevó a su salida a bolsa en el Nasdaq de EE.UU.; luego fue adquirida por una firma de private equity y posteriormente por el gigante tecnológico Cisco, hasta que en 2018 la compañía se independizó bajo el nombre de Synamedia. En esta nueva etapa, Gerstl fue jefe de tecnología y hoy ocupa el rol de general manager de Media Technology. Su equipo está compuesto por 1.000 personas, la mitad de la plantilla de la empresa.

La adaptación a vivir en otro país no fue sencilla, admitió. Estar lejos de su familia -si bien partió con su novia, su actual esposa- y adaptarse a una cultura «muy distinta» a la uruguaya lo desafiaron. Sin embargo, su formación en Uruguay -que le dio una «base sólida»- y la «garra charrúa» lo ayudaron a salir adelante. En retrospectiva, analiza que esa mentalidad se alía de forma productiva con la cultura innovadora israelí. «Los ingenieros, los científicos y todo el ecosistema de la tecnología está ‘programado’ para innovar», comentó Gerstl. A esa idiosincracia sumó otro atributo: el emprender «sin miedo», que permite desarrollar negocios y generar ideas.

Instalado en la capital del país con su esposa y sus cinco hijos, el Gerstl mantiene sus raíces en las rondas de mate y en los asados que comparte con amigos sudamericanos -entre ellos algunos uruguayos- , a través de la lectura de medios locales y en sus visitas esporádicas al país. «Cada vez que voy por negocios a Sudamérica trato de saltar a Uruguay», contó el ejecutivo. La última vez que pisó Montevideo fue hace unos seis meses, recordó.

Hoy ve «difícil» la posibilidad de regresar a Uruguay, porque la familia tiene su vida armada en Israel, aunque no cierra definitivamente esa puerta en un futuro. «El plan es ir el año que viene a veranear a Punta del Este», adelanta. «Mi plan de largo plazo llega hasta ahí».