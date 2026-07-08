El vínculo es doble y los antisemitas no lograrán cortarlo

Una joven uruguaya que no se olvida de su país. Al momento de la ceremonia de graduación del ejército israelí, celebró con la bandera de su país natal, Uruguay. Se trata de un doble vínculo que nadie podrá impedir.

Esta imagen fue tomada días atrás en el sur de Israel, al finalizar una ceremonia de graduación del ejército israelí en la que los reclutas celebraban haber recibido la boina de su unidad tras un esforzado período de entrenamiento. Este abrazo lo dice todo. Una joven nacida en Uruguay, que ahora es también israelí, no se olvida de su patria natal tampoco en el momento en que concreta un paso importante para defender a su patria adoptiva, la Madre Patria del pueblo judío. Es un vínculo doble que no se romperá.

Quienes presentaron una denuncia penal contra el uruguayo-israelí Roni Kaplan, con acusaciones infundadas de «apoyo» a un «genocidio» que no existe, por su desempeño como portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel, tienen dos objetivos centrales. Por un lado, demonizar por cierto a Israel, atribuyéndole crímenes que no cometió. Por otro, amedrentar y asustar a los uruguayos que defienden a Israel, muy especialmente a quienes, ya radicados en Israel, cumplen con la obligación legal de enrolarse en las Fuerzas de Defensa de Israel.

Quieren hacerlos sentir incómodos, presentándolos como criminales y defensores de un ejército inmoral, cuando en realidad las Fuerzas de Defensa de Israel son las únicas morales de todas las enfrascadas en conflictos armados en la región. No están exentas de errores, por cierto, pero son respetuosas del derecho internacional; un ejército que a menudo ha puesto en peligro a sus efectivos para preservar vidas humanas de civiles del lado enemigo.

Las mentiras de los antisemitas no cambiarán la realidad ni los sentimientos.

No nos vencerán.