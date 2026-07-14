El tenista israelí Guy Sasson conquista Wimbledon por segundo año consecutivo

Guy Sasson, tenista paralímpico israelí, hace historia nuevamente, al conquistar por segunda vez el título de dobles quad de Wimbledon, formando equipo con el neerlandés Niels Vink, y sueña con obtener el Grand Slam.

El tenista israelí Guy Sasson volvió a hacer historia en Wimbledon. Junto al neerlandés Niels Vink, conquistó este sábado el título de dobles quad del Grand Slam británico tras imponerse con autoridad por 6-2 y 6-1 a la pareja integrada por Sam Schröder y Jin Woodman.

Se trata del segundo título consecutivo en Wimbledon para la dupla y del sexto Grand Slam consecutivo que consiguen juntos, una marca que iguala el récord histórico de la categoría.

Con este triunfo, Sasson y Vink mantienen viva la posibilidad de lograr una hazaña sin precedentes: ganar los cuatro torneos de Grand Slam en una misma temporada. Tras conquistar Australia, Roland Garros y Wimbledon, buscarán completar el histórico Calendar Grand Slam en el US Open.

«Tenemos mucha hambre de lograrlo. Sabemos que sería algo especial e histórico porque nadie lo ha conseguido antes», afirmó Sasson en declaraciones al canal israelí Sport5 tras la final.

El israelí también destacó la química que mantiene con su compañero neerlandés.

«Tengo un gran compañero y nos complementamos perfectamente como equipo. Sabíamos que hoy debíamos rendir al máximo y esperamos jugar muchas finales más juntos.»

Una temporada excepcional

Aunque en el cuadro individual Sasson cayó en semifinales justamente frente a Vink, su rendimiento en dobles continúa siendo dominante.

Según reportes de Reuters, la pareja se ha consolidado como la principal referencia del tenis adaptado en la modalidad quad, acumulando seis títulos consecutivos de Grand Slam, una racha que los coloca entre las duplas más exitosas de la historia reciente del circuito.

Del accidente a la élite mundial

La historia deportiva de Guy Sasson es también una historia de superación.

El israelí, de 46 años y padre de cuatro hijos, sufrió un grave accidente mientras practicaba snowboard en Francia en 2015, lesión que lo dejó en silla de ruedas. Tras un año de rehabilitación, retomó el vínculo con el tenis —deporte que había practicado durante su infancia— y comenzó a competir en tenis adaptado en 2018.

Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico.

Además de sus seis títulos consecutivos de Grand Slam en dobles, Sasson conquistó los individuales de Roland Garros 2024 y 2025, y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024, consolidándose como uno de los máximos referentes del deporte paralímpico israelí.

Con el US Open en el horizonte, Sasson y Vink tendrán ahora la oportunidad de firmar una temporada histórica y convertirse en la primera pareja de la categoría quad en conquistar los cuatro Grand Slams del mismo año.