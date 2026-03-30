El recuerdo del horror y la importancia de la memoria

Un emotivo acto en París reunió a sobrevivientes del Holocausto, diplomáticos y líderes internacionales para reafirmar el valor de la memoria frente al antisemitismo. En el marco de la presidencia argentina de la IHRA, el encuentro destacó que recordar el horror no es solo un deber histórico, sino una advertencia imprescindible para evitar que se repita.

En ocasión de la reciente asunción de la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, el 26 de marzo la Embajada Argentina en París, reunió a más de 200 altos representantes del ámbito político, diplomático y cultural. Pero, sobre todo, contó con la participación de una decena de sobrevivientes de los campos de exterminio.

También dijeron presente las principales autoridades de la comunidad judía francesa.

Entre otros, el presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia y el presidente del Consistorio; altas figuras políticas, como la ministra de la Lucha contra las discriminaciones, Aurore Bergé y su homóloga de Desarrollo Internacional, Éléonore Caroit; el embajador de los Estados Unidos, Charles Kushner y su colega el embajador de Israel, Joshua Zarka.

Sobreviviente de Auschwitz-Birkenau, Esther Senot hizo un relato conmovedor evocando el dolor y la resiliencia vividos por millones de judíos.

El encuentro combinó esos testimonios con espacios de reflexión sobre la importancia de la memoria en un contexto internacional marcado por la persistencia del antisemitismo.

En su discurso de bienvenida, el embajador Ian Sielecki evocó las palabras de Elie Wiesel para subrayar el carácter sagrado de la memoria: “el Holocausto es un tema sagrado (…) hay que temblar cada vez que se pronuncia esa palabra”.

El representante argentino rindió un profundo homenaje a los sobrevivientes, señalando que “han estado en el infierno y han vuelto para contarnos qué es”, y advirtió con claridad que ese horror “puede volver si simplemente lo olvidamos”.

Al mismo tiempo, afirmó la posición del presidente Javier Milei que. —dijo— busca impulsar “un nuevo impulso global a la causa de la memoria del Holocausto a través de su presidencia de la IHRA”, anclando ese compromiso en “el combate moral por la civilización libre”.

Sieliecki relató la historia del argentino Meir Berliner en Treblinka, que eligió resistir en el corazón mismo del horror. Mientras los demás prisioneros aceptaban un destino inevitable, él decidió resistir: rompió la fila y eliminó con sus propias manos a un oficial alemán. El caos estalló, pero él permaneció sereno. Eligió morir como un hombre libre. Y, con su coraje, inspiró el levantamiento del campo que permitió a 54 prisioneros escapar y sobrevivir. Fueron los únicos sobrevivientes de Treblinka, quizás el campo de exterminación más atroz de todos, en el que murieron 900.000 personas en pocos meses.

Para el embajador, “ese gesto constituye un espejo en el que todos debemos mirarnos”. En esa línea, sostuvo que los argentinos aspiran hoy a ser “modestos herederos de la dignidad, del coraje y, sobre todo, de la claridad moral de nuestro compatriota Meir Berliner”, reafirmando que frente al antisemitismo y al racismo “no se cede ni un milímetro”.

Para terminar, recordó a Jorge Luis Borges cuando decía que nuestra memoria es como un espejo que nos muestra quiénes somos. Si ese espejo se rompe, nuestro rostro se deforma y también nuestra conciencia. Y sostuvo “cuando es la memoria del Holocausto la que se resquebraja, es la conciencia de toda la humanidad la que se quiebra”.

“El espejo del Holocausto debe permanecer intacto para que el mundo se atreva a mirarse en él, para que las generaciones futuras puedan seguir viendo con claridad el rostro del peligro”, concluyó.

Ian Sielecki destacó que es muy importante que Argentina y Francia trabajen codo a codo en impulsar la memoria del Holocausto, ya que ésta sucederá a Argentina en 2027 en la presidencia de la IHRA.