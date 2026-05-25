El primer libro de cocina kosher en inglés ya tiene su lugar en Jerusalem

La Biblioteca Nacional de Israel incorporó un ejemplar original de «The Jewish Manual of Modern Cookery» (1846), el primer recetario kosher escrito en inglés, atribuido a Judith Montefiore. Crédito foto: Biblioteca Nacional de Israel

La Biblioteca Nacional de Israel (BNI) acaba de incorporar a su colección física un ejemplar original de The Jewish Manual of Modern Cookery (1846), considerado el primer libro de cocina kosher escrito en inglés. Y el timing no puede ser mejor: justo antes de Shavuot, la festividad en la que el queso —y los cheesecakes— son protagonistas.

El libro fue publicado de manera anónima, firmado simplemente como «A Lady». Pero la identidad detrás de esa dama misteriosa es, para la mayoría de los expertos, Judith Montefiore, esposa y socia del célebre filántropo Moses Montefiore, y una figura mucho más interesante de lo que su discreta firma sugiere.

Nacida Judith Barent Cohen en Londres en 1784, fue lingüista, escritora de viajes y, según los investigadores de la BNI, «socia plena e igualitaria» de su marido en todas sus actividades. Visitó la Tierra de Israel no menos de cinco veces, aprendió árabe además del hebreo y varios otros idiomas, y financió junto a Moses obras como la restauración de la Tumba de Raquel en las afueras de Belén.

Una de las «pruebas» más simpáticas de su autoría es precisamente culinaria: entre las recetas del libro aparece una Palestine soup, a base de ternera, pollo, alcachofas de Jerusalem y especias. Un plato que, en 1846, solo podía conocer de primera mano alguien que hubiera estado allí.

Cheesecake, consejos de belleza y etiqueta victoriana

La obra no simplemente un recetario. Combina platos kosher —con abundante manteca y, claro, cheesecake— con recomendaciones para las anfitrionas sofisticadas y consejos de higiene corporal, incluyendo «baños cosméticos» a base de leche, populares entre las clases altas de la época. Una especie de influencer avant la lettre, pero con más elegancia y menos filtros.

El curador de la colección Judaica de la Biblioteca, el doctor Chaim Neria, contó que hasta ahora solo contaban con una copia digital: «Era importante obtener también un ejemplar físico, porque este es el primer libro de cocina judía publicado en Inglaterra —afirmó—. Su adquisición responde a la misión de la biblioteca de preservar y hacer accesible el patrimonio del pueblo judío».

No es la primera vez que el libro genera interés en el mercado: en noviembre pasado, un ejemplar original fue subastado en Nueva York por la casa Kestenbaum & Company con un valor estimado de entre 3.000 y 5.000 dólares.

Judith murió en septiembre de 1862, a los 78 años, en su casa de Ramsgate. Moses mandó construir para ella un mausoleo junto a la sinagoga local, réplica del santuario de Raquel que ambos habían restaurado en Tierra Santa. Años después, fue enterrado allí junto a ella.

Cocina de Medio Oriente, en idish

Este raro volumen, destacó la prensa local, se suma a una amplia colección de libros de cocina históricos y modernos en la Biblioteca Nacional, junto con muchos otros materiales relacionados con la gastronomía judía e israelí.

Por ejemplo, en la sede de la institución, en Jerusalem, se puede consultar un ejemplar del Di Yidishe Kikh, de 1930, un libro de cocina escrito en idish que incluye recetas de la cocina de Medio Oriente. También una guía culinaria de 1933 preparada para ayudar a los inmigrantes a adaptarse a los gustos e ingredientes locales.

Además, en la colección de manuscritos se encuentra una verdadera joya encontrada en la Geniza de El Cairo: una lista de la compra del siglo XII que incluye ingredientes para preparar tahini.