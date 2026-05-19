El plan de Hamas era provocar el colapso de Israel

El estudio describe cómo Hamás utilizó el engaño y se coordinó con grupos militantes respaldados por Irán en toda la región para explotar las divisiones políticas internas de Israel y lo que los investigadores describen como un grave fallo de la inteligencia israelí al no anticipar un ataque de tal magnitud.

Durante años, la inteligencia israelí consideró a Hamás como un actor racional y reacio a la guerra, preocupado principalmente por gobernar la Franja de Gaza y obtener concesiones económicas. Pero un nuevo estudio publicado en Studies in Conflict & Terrorism revela una realidad mucho más depredadora: Hamás había dedicado años a prepararse meticulosamente para «detonar» una infraestructura regional con el fin de provocar el colapso militar total del Estado de Israel.

La investigación, realizada por el Dr. Daniel Sobelman de la Universidad Hebrea de Jerusalén, se basa en un valioso archivo de documentos ultrasecretos de Hamás incautados por las fuerzas israelíes durante la guerra. El estudio ofrece una imagen escalofriante de un liderazgo que, envalentonado por su supuesta capacidad de disuasión sobre Israel, comenzó a ver la destrucción del país no como un sueño religioso lejano, sino como un objetivo realista y alcanzable a corto plazo.

«El 7 de octubre no fue solo un catastrófico fallo de inteligencia», afirmó el Dr. Sobelman. «Fue el resultado de un cambio estratégico a largo plazo en el que Hamás llegó a creer que el colapso de Israel ya no era una fantasía, sino un objetivo militar alcanzable».

El estudio identifica los años previos al ataque de 2023 como un periodo de profundo cambio estratégico. Hamás pasó de una postura defensiva a una ofensiva, vinculando cada vez más su destino al «Eje de la Resistencia», una alianza regional liderada por Irán y con Hezbolá como eje central.

Fundamental para esto fue el concepto de «la unidad de los frentes». Documentos de Hamás muestran que el grupo creía haber establecido con éxito «reglas del juego» que limitaban la respuesta militar de Israel.

Para 2021, tras el conflicto del «Guardián de los Muros», los líderes de Hamás describían en privado los combates como un «ensayo general» para la «liberación total de Palestina».

«No somos una resistencia defensiva, sino ofensiva», comentó Khalil al-Hayyah, miembro del Buró Político de Hamás, tras los enfrentamientos de 2021.

Los documentos revelan que la ofensiva de Hamás del 7 de octubre, denominada Inundación de Al-Aqsa, pretendía ser el punto de inflexión para una conflagración regional en múltiples frentes. Cartas internas muestran a Yahya al-Sinwar, líder de Hamás en Gaza, proponiendo escenarios en los que Hezbolá y otros socios del Eje se unirían a un ataque sorpresa con tal fuerza que el frente interno de Israel «colapsaría rápidamente».

Una de las conclusiones más impactantes del estudio es que los líderes de Hamás no solo aspiraban a una victoria simbólica. En comunicaciones internas, discutieron escenarios en los que un ataque sorpresa, sumado a la intervención de Hezbolá y los disturbios en Cisjordania, Jerusalem y dentro de Israel, podría abrumar a Israel tan rápidamente que su frente militar y civil colapsaría instantáneamente.

La investigación del Dr. Sobelman pone de relieve un error de cálculo crucial en la estrategia de Hamás: si bien sus socios en Teherán y Beirut compartían su ideología, no necesariamente compartían su sentido de urgencia. La evidencia sugiere que, si bien Irán y Hezbolá se vieron profundamente sorprendidos por el momento y la magnitud del ataque del 7 de octubre, Hamás esperaba, en realidad, atrapar a sus aliados en una guerra existencial mediante la creación de un hecho consumado.

Hamás también siguió de cerca la política interna de Israel. El estudio señala que el ascenso del gobierno más nacionalista de Israel a finales de 2022 y la posterior crisis interna por la reforma judicial fueron percibidos por Hamás como una «explosión nuclear» de oportunidades.

Según se informa, Al-Sinwar comentó a sus colegas que la lucha interna estaba derritiendo «el pegamento que mantiene unidos los pilares de la entidad [israelí]». Creía que esta vulnerabilidad hacía a Israel «más débil que una telaraña», una percepción que probablemente aceleró el cronograma de la invasión.

En última instancia, el estudio sugiere que la mayor vulnerabilidad de Israel fue una «falta de visión». Al calificar a Hamás simplemente como una «organización terrorista», los funcionarios israelíes no comprendieron su evolución hacia un «ejército» altamente organizado, capaz de una invasión militar con motivaciones estratégicas.

«Hamás no actuó por impulso ni de forma irreflexiva», declaró el líder Osama Hamdan tras el ataque. «Actuó de forma estratégica y metódica».

Los hallazgos ofrecen una lección aleccionadora para las agencias de inteligencia de todo el mundo: la aparente «racionalidad» de un adversario a menudo puede ser una máscara que oculta un diseño estratégico mucho más radical y a largo plazo.