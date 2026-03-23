El liderazgo iraní el día después de la eliminación de Larijani

Fuentes de inteligencia en Israel y EE.UU. estiman que, a pesar de la serie de eliminaciones exitosas llevadas a cabo ayer por Israel —entre ellas la eliminación de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y considerado el líder de facto de Irán, así como la eliminación del comandante del Basij, Gholam Soleimani, y su adjunto— el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, y el círculo superior de comandantes de los Guardianes de la Revolución no están dispuestos a rendirse ni a solicitar un alto el fuego.

Hatzad Hasheni- Yoni Ben Menajem (Epoch)

Según su evaluación, una discusión real sobre un alto el fuego general en la guerra actual no comenzará antes de que el círculo cercano al líder supremo se convenza de que Irán está militarmente agotado y que continuar la lucha solo profundizará la crisis en la que se encuentra.

Según esas mismas fuentes, Mohsen Rezai, designado asesor militar principal de Mojtaba Jamenei, desempeña un papel significativo en el sistema de toma de decisiones. Rezai, conocido por sus posturas duras, es considerado también uno de quienes recomendaron en 1988 evitar un alto el fuego con Irak, aunque las fuerzas iraníes ya estaban agotadas tras ocho años de guerra. Finalmente, quien tomó la decisión fue el líder supremo, Ruhollah Jomeini.

Según las fuentes de inteligencia, las figuras centrales que actualmente rodean a Mojtaba son:

A El presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf —ex alto miembro de los Guardianes de la Revolución, considerado con gran influencia en la toma de decisiones.

B Ahmad Vahidi —general de los Guardianes de la Revolución, que se desempeñó como ministro durante los mandatos de los presidentes Ebrahim Raisi y Mahmoud Ahmadinejad, y fue el primer comandante de la Fuerza Quds.

C Rahim Safavi —asesor senior desde la época del gobierno de Ali Jamenei.

D El general Ali Abdollahi Aliabadi —considerado una de las figuras más importantes e influyentes del sistema de seguridad iraní, especialmente en defensa aérea y mando estratégico. A lo largo de los años ocupó varios cargos de alto nivel en el ejército iraní y en el sistema de seguridad de la República Islámica, perteneciendo a la generación de oficiales que surgió de la guerra Irán-Irak y se convirtió en un pilar del establishment de seguridad.

En el círculo influyente también figuran Majid Mousavi —comandante del sistema de misiles de los Guardianes de la Revolución; y Ali Reza Tangsiri —comandante de la marina de los Guardianes de la Revolución.

Por el momento, según altos funcionarios de seguridad, a pesar de los duros ataques, Irán logró evitar el colapso de la estructura de mando militar y del liderazgo político. El ejército iraní se preparó con antelación para la posibilidad de una guerra amplia y construyó un plan cuyo objetivo es asegurar que cualquier enfrentamiento contra él sea muy costoso para los países de la región y para la economía global.

Esas fuentes explican que el régimen se enfoca en dos ejes principales. El primero es crear una atmósfera de guerra en los países del Golfo mediante una guerra de desgaste con misiles balísticos y drones, alegando que estos países ayudan a EE.UU. a atacar Irán.

El segundo se centra en perturbar significativamente el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. Las fuentes de inteligencia en Israel y EE.UU. estiman que Irán busca provocar un aumento del precio del petróleo hasta 200 dólares por barril antes de las elecciones de medio término en EE.UU. en noviembre, con el objetivo de perjudicar políticamente al presidente estadounidense, Donald Trump.

El significado de la eliminación de Larijani y Soleimani

La eliminación de Larijani y Soleimani constituye un duro golpe a la estructura de liderazgo iraní. Altos funcionarios de seguridad en Israel afirman que se trata de una sacudida significativa para el régimen, pero agregan que quienes están ahora en la mira son el “núcleo duro” de los comandantes de los Guardianes de la Revolución —el organismo que controla de facto Irán y que ha fortalecido aún más su posición tras la eliminación de ayer.

Larijani desempeñaba un papel central como “gobernante de facto” y servía como contrapeso a la élite religiosa y militar. En la práctica, quienes actualmente controlan los centros de poder son los generales de los Guardianes de la Revolución, por lo que su eliminación debilita la capacidad del régimen para tomar decisiones estratégicas correctas y perjudica la continuidad política interna.

La eliminación de Larijani también incrementa la tensión en torno a Mojtaba Jamenei. Tras la eliminación de su padre, Ali Jamenei, en el golpe inicial de la guerra, y mientras los otros hijos aún no han entrado en el círculo de liderazgo, Mojtaba enfrenta ahora una enorme dificultad para ejercer su autoridad y consolidar su posición. Aún no cuenta con una red de apoyo suficientemente amplia entre políticos, clérigos chiitas y militares. Por ello, las recientes eliminaciones podrían retrasar su entrada efectiva al cargo y hacer al régimen más vulnerable a crisis internas.

También la eliminación de Soleimani y su adjunto tiene gran significado en relación con la posible reactivación de las protestas. La eliminación es percibida como una venganza por las masacres cometidas por el Basij contra el pueblo iraní, y como una medida que podría fortalecer la moral de los manifestantes, que esperan que Israel y EE.UU. continúen atacando a las fuerzas del Basij que reprimieron violentamente las protestas y mataron, según estimaciones, a unos 30.000 personas.

Según fuentes de seguridad, la eliminación podría afectar el mando y el orden operativo de las unidades del Basij. Se espera que nombren reemplazos rápidamente, especialmente en cargos operativos, pero Israel tiene la intención de continuar con la eliminación de sus miembros.

A nivel social, las eliminaciones podrían servir como un catalizador adicional para que los manifestantes salgan a las calles en el momento que se determine. Por otro lado, también podría darse el efecto contrario: sectores de la población podrían ver en la fuerza de los Guardianes de la Revolución el único poder capaz de mantener la estabilidad.

Mediante estas eliminaciones, Israel envió un mensaje claro: golpea el corazón del liderazgo iraní, que actúa para reprimir a su propio pueblo y apoya a organizaciones terroristas en Medio Oriente. La serie de eliminaciones de altos funcionarios del régimen destaca la capacidad de Israel para atacar directamente a la cúpula del liderazgo iraní, utilizando inteligencia precisa y alta capacidad operativa. Al mismo tiempo, genera una crisis interna que debilita considerablemente la imagen de poder del régimen en Medio Oriente. A los ojos de muchos en el mundo árabe, el mito del fuerte régimen de los ayatolás comienza a desmoronarse.

Yoni Ben Menajem, analista de la revista Epoch en asuntos de Medio Oriente, es un experto en el área que cubrió eventos significativos en la historia israelí, como la primera y segunda intifada, operaciones militares y más. Habla árabe en varios dialectos y mantiene vínculos con figuras de alto nivel en el mundo árabe, así como en el liderazgo político y militar de Israel Ben Menajem fue editor en jefe y director general de la Autoridad de Radiodifusión de Israel.