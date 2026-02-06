El Ejército de Israel inaugura la Unidad Douglas para soldados con discapacidad

Special in Uniform es una iniciativa de colaboración entre las Fuerzas de Defensa de Israel y el Fondo Nacional Judío de EE. UU. que se centra en la integración de jóvenes con discapacidades físicas y mentales en el ejército y la sociedad israelí.

La ceremonia del miércoles en el Moshav Zitan también se convirtió en un momento muy especial para una familia, ya que Maayan Mangadi recibió su uniforme de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Mangadi, de 17 años, es autista y casi muda. Su hermano, el sargento Nir Mangadi, de la unidad de élite Matpa de la policía militar, le entregó el uniforme. Nir se había trasladado a Matpa para honrar la memoria de su hermano, el sargento de primera clase Dor Mangadi, quien murió durante la batalla del kibutz Beeri el 7 de octubre de 2023.

“Ver a mi hermanita recibir su uniforme después del trauma que ha sufrido nuestra familia es indescriptible”, dijo Nir Mangadi. “Nos da a nosotros y a todo Israel la fuerza para seguir adelante. Maayan regresa del ejército radiante de felicidad, y ese es nuestro mayor orgullo”.

Diez nuevos soldados prestaron juramento de lealtad a las FDI, y diez soldados con parálisis cerebral de la escuela Tsad Kadima de Jerusalén recibieron certificados de mérito. La música estuvo a cargo de soldados de la banda de Special in Uniform.

Special in Uniform es una iniciativa de colaboración entre las Fuerzas de Defensa de Israel y el Fondo Nacional Judío de EE. UU. que se centra en la integración de jóvenes con discapacidades físicas y mentales en el ejército y la sociedad israelí. Alrededor de 1200 soldados de Special in Uniform de todo Israel prestan servicio en 90 bases de todas las ramas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Sus tareas incluyen ayudar en la logística militar, recopilar e introducir datos en computadoras u otras tareas de oficina.

La unidad, nombrada en honor a Douglas (Doug) Book, hijo del filántropo estadounidense Robert H. Book, busca reconocer la valentía, el compromiso y la determinación de todos los soldados que enfrentan desafíos físicos o cognitivos al servir en Israel. La familia Book donó 800 000 NIS (257 000 dólares) para adoptar a 80 soldados a través del programa.

“Mi hijo, Doug, tiene distrofia muscular y nunca dejó que esto lo definiera”, dijo Robert Book. En cada uno de estos increíbles soldados y sus familias, veo el corazón y el alma de Israel. Me honra que el nombre de Doug sea ahora sinónimo de esta gran organización.

Doug, quien fue nombrado comandante honorario, se dirigió a los soldados en un mensaje de video.

El evento fue organizado por el Fondo Nacional Judío de EE. UU. y Yad Layeled Hameyuched, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las personas con discapacidad y a ayudarlas a integrarse en la sociedad israelí. El evento contó con la presencia de importantes figuras del sector empresarial, como Harel Wizel, director ejecutivo de Fox Group.

“He realizado muchos proyectos en mi vida, pero este es el más conmovedor”, dijo Wizel.