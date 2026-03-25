El choque de civilizaciones y el papel de Israel

El actual conflicto en Medio Oriente puede entenderse a la luz de la teoría del “choque de civilizaciones”, donde Israel aparece como un bastión de los valores occidentales frente a fuerzas ideológicas opuestas, en especial el islamismo radical. El debilitamiento del Estado israelí no solo tendría consecuencias regionales, sino que podría trasladar el conflicto hacia Europa y el mundo occidental en su conjunto.

Reflexiones sobre la guerra en Irán y el Medio Oriente

Uno de los grandes debates ideológicos que tenemos que procesar en las sociedades occidentales es si Occidente representa o no una civilización singular que debemos preservar a toda costa. Y luego de establecida esa aproximación conceptual, incuestionablemente debemos definir cuáles son las amenazas que enfrenta Occidente como proyecto civilizatorio.

Occidente es una civilización única, una singularidad que no se repite en otras partes del planeta. En Occidente el César y Dios están separados, representan dos esferas distantes y muchas veces enfrentadas, y el poder se controla de diversas maneras. Y he allí la raíz y el tronco de la definición de la civilización occidental.

En China, por el contrario, el César y Dios están unificados en la dirección oficial del Partido Comunista de China, y la religión oficial es el marxismo que pretende mezclarse con el confucianismo. El poder no se controla por la sociedad; y si discrepas de ese poder, simplemente desapareces. En las sociedades islámicas, igualmente, el César y Dios están unificados bajo el poder político porque la tradición unifica la guerra santa de conversión con la revelación religiosa. En las sociedades islámicas no hay derecho civil autónomo, ni libertad religiosa ni pluralidad posible.

Cuando hablamos de Occidente entonces hablamos de la única sociedad donde el poder político no se mezcla con la religión, donde la pluralidad, la oposición y la libertad religiosa son posibles. Algo más. Es la única civilización en donde es posible hablar de secularismo y laicidad. Ahora bien, todos los gigantes de la historia y de las ciencias sociales señalaron que la raíz y el origen de las civilizaciones son las tradiciones religiosas (Spengler, Toynbee, Braudel y Weber, por ejemplo). Occidente, por lo tanto, no se explicaría y no existiría sin la cristiandad, y desde esa matriz se helenizó con la tradición griega y se mezcló con el mundo latino.

Planteadas las cosas así, ¿quiénes pretenden destruir la vigencia de Occidente? La respuesta parece inmediata: las corrientes neomarxistas y progresistas y el avance del islamismo, sobre todo en Europa. El marxismo, el neomarxismo, el progresismo y la posmodernidad amenazan a Occidente desde el vientre de la Ilustración europea. De alguna manera la reacción conservadora en Occidente es una forma de respuesta.

Sin embargo, existe un problema para la existencia de Occidente desde el siglo VII: el surgimiento del islamismo que, mediante guerras de conquista y la eliminación de “los infieles”, avanzó sobre todo el mundo cristiano de Medio Oriente. Y la historia de Occidente de ayer, de hoy y de mañana siempre avanzará en colisión con el empuje islámico por la propia naturaleza de la religión musulmana. Cuando se desataron las cruzadas en el Medioevo y se crearon estados cruzados en el Medio Oriente el avance musulmán se detuvo. Cuando cayeron los estados cristianos el islamismo avanzó.

Hoy Israel, enclavado en el Medio Oriente, parece cumplir esa función porque el Estado y la sociedad judíos reproducen todos los valores y regularidades de las sociedades occidentales: desde la separación del César y Dios hasta el control del poder y la pluralidad. En ese contexto, si avanzara el proyecto nuclear del régimen iraní y se derrotara al Estado de Israel las guerras religiosas se trasladarían a Europa, sobre todo al sur europeo. Las sociedades oocidentales entonces deben defender la vigencia del Estado de Israel como una manera de preservar su propia civilización.

Por todas estas consideraciones se nos hace imposible de comprender el papel de algunos conservadores y cristianos que juegan con el antisemitismo, e incluso llegan a sostener que la cristiandad está más cerca de algunas corrientes del islamismo. Un gravísimo e inaceptable error filosófico e, incluso, teológico.