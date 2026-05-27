El antisemitismo y la hostilidad hacia Israel persisten en los libros de texto jordanos

El inquietante informe de IMPACT-se, una organización de vigilancia educativa con sede en Londres, sobre los libros de texto más recientes en el vecino país árabe que firmó la paz con Israel hace más de tres décadas y es un aliado regional de Estados Unidos, revela que los mensajes generales de tolerancia siguen mezclándose con un antisemitismo persistente, antagonismo hacia Israel y justificación de la violencia.

El análisis de 125 libros de texto utilizados en el curso escolar 2025-2026, una cuarta parte de los cuales son nuevos, reveló una continua representación negativa de los judíos a través de estereotipos y tópicos antisemitas, junto con una notable falta de educación sobre el Holocausto.

Un libro de texto de noveno grado citado en el estudio enseña que “la traición y la violación de los acuerdos son algunos de los rasgos de los judíos y sus cualidades naturales”, al tiempo que instruye a los estudiantes a “pensar en las razones de los esfuerzos de los judíos por aniquilar a los musulmanes”.

“Resulta significativo que Israel haya sido borrado de los mapas en los libros de texto, con todo el territorio etiquetado como ‘Palestina’, mientras que las acciones israelíes se presentan en términos hostiles y conspirativos como un ‘movimiento colonial de asentamiento”, según revela el estudio.

Incluso el acuerdo de paz entre Israel y Jordania, firmado el 26 de octubre de 1994, se considera una “concesión a regañadientes”, según el instituto de investigación.

La masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, en la que murieron 1,200 personas, en su mayoría civiles, en el mayor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto, “se justifica continuamente en los libros de texto como una respuesta a la opresión israelí y se presenta principalmente como una operación de carácter militar”, afirma el informe.

“Jordania sigue siendo un aliado clave de Occidente y uno de los socios de paz más antiguos de Israel, por lo que la persistencia de discursos antisemitas, la glorificación del martirio y la hostilidad hacia Israel en los libros de texto recientemente introducidos resultan especialmente alarmantes”, declaró Marcus Sheff, director ejecutivo de IMPACT-se.

Señaló que las preocupaciones que se plantearon a los jordanos sobre el plan de estudios del año pasado, en un momento en que la opinión pública en la región ha sido muy crítica con Israel, claramente han caído en saco roto.

“A pesar de la publicación de nuevo material para el presente curso escolar, demasiados de los mismos temas problemáticos permanecen inalterados, lo que contradice directamente la moderación y la coexistencia que Jordania promueve en el mundo”, afirmó.