Donde las culturas se encuentran: dentro de la Escuela Carmel de Hong Kong

En la Escuela Carmel de Hong Kong, alumnos judíos y no judíos celebran juntos Purim y Tu Bishvat, y escuchan charlas rabínicas en Erev Yom Kipur, contó Rachel Friedmann, directora del centro.

“Algunas clases están muy integradas, otras menos. A medida que los estudiantes crecen, hay más integración y respeto mutuo”, dijo Friedmann. “La semana pasada tuvimos una Hagigat Sidur (una celebración en la que los alumnos reciben su primer libro de rezos), dirigida por la jefa de primaria. Los niños chinos cantaban en hebreo; fue hermoso”.

Friedmann asistió a la cuarta cumbre anual de educación de la Fundación Yael, que se inauguró el martes y concluyó el miércoles. La cumbre se centra en innovación, liderazgo, identidad judía y los desafíos de la educación moderna, y también incluye la Ceremonia de los Premios Yael, un evento emblemático que reconoce a escuelas seleccionadas por los padres por su excelencia educativa.

La población estudiantil total actual —judíos y no judíos combinados— es de 370 alumnos. La matrícula había alcanzado previamente los 420 estudiantes, pero descendió a 280 durante los años de la pandemia de Covid-19. Desde entonces se ha recuperado. La escuela funciona como una institución judía ortodoxa que observa el Shabat y el kashrut.

En Hong Kong, explicó Friedmann, el sistema escolar judío atiende a estudiantes desde 1 año de edad hasta la graduación a los 18, distribuidos en tres campus: uno de educación preescolar para niños de hasta 5 años, una escuela primaria y un campus secundario que incluye secundaria básica y bachillerato.

La escuela primaria está ubicada en una propiedad gubernamental que sirvió como hospital militar británico durante la Segunda Guerra Mundial. El edificio, largo y bajo, es el mayor de tres inmuebles de propiedad estatal utilizados por escuelas y organizaciones en la zona.

Si bien resulta evidente por qué los padres judíos eligen enviar a sus hijos a una escuela judía, señaló Friedmann, las razones por las que los padres chinos optan por una educación judía son menos obvias.

“Tres factores principales”

Aunque no lleva un registro exacto del número de estudiantes no judíos —los alumnos judíos siguen siendo mayoría—, Friedmann explicó que la decisión de las familias chinas se basa en tres factores principales.

“Primero, admiran a los judíos por su modelo de negocios y su capacidad empresarial”, dijo. “Segundo, admiran la educación judía basada en la Torá. El tercero es la familia. Ellos otorgan gran importancia a la familia, a las generaciones y al respeto por los mayores, valores compartidos tanto por la cultura china como por la judía. Quieren emular eso y creen que la educación judía es la mejor manera de hacerlo”.

Friedmann relató que cuando fue invitada a establecer la escuela secundaria, trajo consigo tres décadas de experiencia en el sistema escolar judío de Londres y gran confianza en la estructura del Bachillerato Internacional (IB).

“El IB tiene tres programas: primaria, secundaria intermedia y un programa de diploma de dos años”, explicó. “Ahora somos una escuela con el continuum completo del IB y estamos entre las de mejor desempeño en Hong Kong”.

A diferencia de otras escuelas IB, que admiten al programa solo a los estudiantes con mejor rendimiento, Carmel funciona de otra manera, dijo Friedmann.

“Para nosotros, si eres judío, tienes derecho a estar en nuestra escuela”, afirmó. “Si no lo eres, se te entrevista y evalúa, y selecciono a los alumnos que creo que pueden afrontar el programa. Tenemos una admisión genuinamente mixta y excelentes resultados”.

“Nuestros alumnos ven y oyen todo”

Desde los tres años, todos los estudiantes estudian hebreo y cursan asignaturas de estudios judíos. En preescolar y primaria, un mismo currículo es impartido tanto por un docente de estudios judíos como por un profesor de lengua china.

En el nivel secundario, los estudiantes no judíos pueden optar por francés en lugar de hebreo y por estudios internacionales en lugar de estudios judíos; los estudiantes judíos deben continuar con hebreo y estudios judíos.

“Es fascinante”, dijo Friedmann. “Todo tipo de judíos —seculares, antirreligiosos, hijos de rabinos— estudian juntos. Al mismo tiempo, algunas familias chinas eligen estudios judíos porque quieren que sus hijos aprendan la Torá, el Antiguo Testamento y las festividades, o hebreo para poder leerlo por sí mismos”.

Solo los estudiantes judíos participan en la tefilá, mientras que los no judíos utilizan ese tiempo para estudiar actualidad. Por lo demás, el programa académico es idéntico. Los estudiantes chinos también reciben dos horas adicionales semanales de enseñanza del idioma chino.

“Tenemos un profesor excepcional de estudios internacionales que enseña a los alumnos no judíos, y es sionista”, añadió Friedmann.

Actualmente, la mayoría de los cursos se encuentran en viajes educativos al extranjero. “Noveno y décimo grado están en Nueva Zelanda, y sexto, séptimo y octavo en Tailandia”, explicó. “Se suponía que este año irían a Israel. La última vez que visitaron Israel fue en febrero de 2023, antes del 7 de octubre”.

La escuela recibe regularmente a oradores invitados de una amplia variedad de orígenes —israelíes y británicos, judíos y no judíos, religiosos y seculares. “Nuestros alumnos ven y oyen todo”, afirmó Friedmann.

Hong Kong, señaló, no es inmune a la influencia de los medios de comunicación convencionales.

Friedmann relató un incidente ocurrido en 2024 que involucró a una alumna de 10 años durante Yom Ha’atzmaut, el Día de la Independencia de Israel. La niña se había pintado una bandera israelí en la cara y luego fue al Ladies’ Recreational Club para una clase de tenis, olvidando quitársela.

“El instructor la miró y le dijo: ‘Es terrible lo que está pasando en Gaza‘”, recordó Friedmann. “Ella respondió: ‘Nosotros no empezamos esta guerra. No queremos matar a ningún palestino. Solo queremos deshacernos de Hamás’”.

Dos días después, dijo Friedmann, habló con la alumna, que estaba a punto de pasar a sexto grado, y subrayó la importancia de conocer bien los hechos.

“Le hicieron una pregunta y la respondió de manera brillante”, señaló. “Expuso dos hechos claros, cuando muchos adultos habrían entrado en un debate largo. Esa es una habilidad”.

El enfoque del Bachillerato Internacional, añadió, hace hincapié en el aprendizaje basado en la investigación y la iniciativa del alumno.

“Los estudiantes son proactivos en su aprendizaje”, concluyó Friedmann. “Eso les da confianza y la capacidad de relacionarse con el mundo. Son extraordinarios. Saben cómo hacer preguntas y saben cómo dar respuestas”.