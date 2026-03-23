El 21 de marzo se conmemoró la fecha la cual, las Naciones Unidas, han designado como «Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial». En la Sud África del apartheid ocurrieron en el año 1960 en ese día, terribles actos racistas. Por eso la elección de la fecha conmemorativa se origina precisamente en este día. La Asamblea Gral. De las Naciones Unidas lo proclamó en el año 1966.

Por razones que no alcanzo a comprender, esta fecha tan significativa es poco conocida y no solamente aquí en nuestro Uruguay: me atrevería a decir en el mundo.

El Día Internacional de… la Eliminación de la Discriminación Racial pretende que tomemos conciencia de este terrible flagelo que es la discriminación racial pero, de más está decir, no se refiere «solamente» a la discriminación «racial»: está implícito que se hace extensivo a la discriminación contra cualquier colectivo: afrodescendientes, judíos, homosexuales, discapacitados…cualquiera.

Discriminación por raza, religión, género, orientación sexual, capacidades diferentes, nacionalidad y cualquier otra forma de discriminación.

Pero en este «día internacional» apenas si hay manifestaciones, apenas si hay programas de TV dedicados al tema, apenas si hay

¿Pasa como si nada?

No me refiero solamente a un país tal o cual.

También es cierto que, lamentablemente, la lucha contra la discriminación del tipo que sea, muchas veces se politiza o se asocia con «intereses políticos».

No debe ser así.

La lucha contra la discriminación no debe tener color político.

Y también es cierto que los colectivos discriminados no siempre hacen causa común entre ellos.

Eso tampoco es bueno…

Todos juntos debemos luchar contra la discriminación!

La discriminación es un flagelo que no ha decrecido sino que, por el contrario, aparece y reaparece muchas veces, dependiendo de varios factores: sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos. Contexto internacional.

Lo vemos también aquí en nuestro querido Uruguay..

El «fenómeno» de las redes sociales ha contribuido, lamentablemente, a un crecimiento de la discriminación en sus distintas formas.

El antisemitismo es una de las formas más antiguas de discriminación y, más allá de que el término más exacto debiera ser «antijudaísmo» o «judeofobia», todos muy bien saben contra quien el antisemitismo está dirigido. Lucha eterna que debemos librar contra un odio eterno, terrible y muy peligroso, porque además va mutando, cambiando de forma. Y de nombre. Pero no de objetivo. Y no por eso deja de ser «antisemitismo». Ha aumentado considerablemente en recientes años.

Como alguna vez ya ha sido dicho, esta lucha no hay que dejarla solamente a cargo de la legislación, las Instituciones de DDHH o de Comisiones Honorarias de Lucha contra el Racismo, más allá de lo muy loable de su tarea.

Considero que el «combate» principal debe estar a cargo de la educación, ya desde el Jardin de Infantes hasta los grados más altos de la Universidad.

Aun así, con eso no alcanza…

La lucha contra la discriminación debe comenzar en el propio hogar.

Educación en el hogar. Desde la más tierna infancia…

De la misma forma que en casa se les enseña a los niños desde chiquitos muchas cosas, también hay que enseñarles desde pequeños a no discriminar, a respetar toda clase de diferencias.

A todos por igual…

La lucha contra la discriminación es una lucha diaria, de día por día.

Que no se termina…

La fecha del 21 de marzo, nos debe obligar a reflexionar…

¡A todos!