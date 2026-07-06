Día del Abuelo en el Hogar israelita

El CCIU saluda al Hogar Israelita de Ancianos, espacio de apoyo, contención e identidad para nuestros mayores. Nuestro orgullo también por su visibilización en ocasión del Día de los Abuelos, cuya celebración fue difundida por los medios de comunicación.

El dúo musical Piero y Horacio amenizó dicho momento que fue una demostración más de la atención y el ahínco con que son acompañados cotidianamente. Destacamos la presencia del Canal 12 y su programa Desayunos Informales que transmitieron con su móvil desde el Hogar (acompañamos con imágenes televisivas)

El Hogar Israelita es una residencia para adultos mayores judíos que brinda cuidado, contención y servicios integrales de asistencia gerontológica para potenciar al máximo la calidad de vida de los residentes, motivando su autonomía.