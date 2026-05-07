CUNY unifica archivos y digitalizará 73 mil piezas de historia judía

La Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) avanza en un ambicioso proyecto para centralizar y digitalizar decenas de miles de documentos vinculados a la historia judía y a los movimientos sociales de la ciudad, con el objetivo de preservar un patrimonio invaluable y hacerlo accesible al público, investigadores y estudiantes de todo el mundo.

La City University of New York lanzará una base de datos unificada para sus 26 campus y digitalizará más de 70.000 documentos históricos.

Un proyecto de varios años, financiado en 2023 con una subvención de tres años de la Fundación Mellon, reunirá en una sola plataforma los materiales dispersos en 31 bibliotecas de los 26 campus de CUNY, el sistema público universitario más grande de Estados Unidos, con 247.000 estudiantes. Nunca había habido un “esfuerzo unificado para ver qué colecciones existían en todos los campus”, dijo Natalie Milbrodt, archivista de CUNY que lidera el relevamiento.

El trabajo busca determinar el alcance y el estado de los archivos, unificar los sistemas de gestión y acceso público y crear conciencia sobre los materiales, dijo Milbrodt.

Los archivistas abrieron cada caja y registraron contenido, volumen y daños. Hallaron 46.350 pies lineales de material, unos 14.127 metros o casi 9 millas, y 59.608 soportes como películas de 16 mm, disquetes y cintas VHS. “Estábamos abriendo cosas que a veces no se habían abierto en mucho tiempo”, dijo Milbrodt.

CUNY tiene sus raíces en la Free Academy, fundada en 1847. El sistema formó a generaciones de neoyorquinos judíos, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la Ley GI impulsó la matrícula. A diferencia de universidades privadas con cuotas para excluir judíos, CUNY ofreció acceso, según un informe de 2024 sobre antisemitismo en la universidad.

Tras años de denuncias, ese informe encargado por el estado derivó en visitas de estudiantes al Museo de la Herencia Judía de Manhattan, la creación de un consejo asesor judío y esfuerzos para ampliar la inscripción desde yeshivot.

Entre los fondos hay publicaciones estudiantiles como The Flame, del City College. En 1969, sus páginas recogían debates de estudiantes judíos sobre niños israelíes en refugios, presuntos crímenes de guerra y colonialismo en Oriente Medio. “Israel podría haber llegado a representar la lucha por la libertad, el esfuerzo por existir”, dijo uno. “Pero Israel ganó la guerra y, al hacerlo, perdió a sus ‘amigos’. Porque sobrevivió, será castigada”.

Las colecciones del Brooklyn College incluyen documentos de Susan Alter, primera mujer judía ortodoxa elegida al Concejo Municipal de Nueva York en 1978; archivos del sociólogo Elmer Luchterhand, que entrevistó a sobrevivientes del Holocausto tras la liberación de los campos; y tarjetas de chistes del comediante Sam Levenson, según Colleen Bradley-Sanders, jefa de archivos del campus.

El material de Levenson incluye un “diccionario cómico de idish básico” que define zadeh, o abuelo, como el “agente de prensa de un nieto”, mishpocheh, o familia, como un “comité de relaciones exteriores”, y der m’chooten, o pariente político, como el “líder de la oposición”.

Los materiales se describirán de forma unificada en ArchiveSpace, con acceso público previsto para 2027. Alrededor de 73.000 documentos se digitalizarán y se alojarán en JSTOR.

Parte de ese lote es metraje no usado del documental de 1997 “A Life Apart” sobre jasidim en Estados Unidos, dijo Bradley-Sanders. Muestra a emisarios de Jabad de habla rusa que enseñan tefilín en Moscú postsoviético, mujeres que bailan en la boda de la nieta del Rebe de Bobov y niños disfrazados en Purim en Williamsburg con las Torres Gemelas al fondo.

Eddy Portnoy, asesor académico y director de exposiciones del Instituto YIVO de Investigación Judía de Nueva York, dijo que la iniciativa “parece un proyecto muy valioso” y que los archivos podrían ser una “bendición para los investigadores”. “Si hubiera sabido, por ejemplo, sobre su material de boxeadores judíos o sobre el ‘diccionario cómico de idish básico’ de Sam Levenson, podría haber hecho uso de ellos en exhibiciones que creé anteriormente”, dijo Portnoy, no afiliado a CUNY.

Los textos de The Flame abordan también la “conspiración de genocidio” y el antisionismo de izquierda. “Todavía hay judíos que exclaman con orgullo: ‘¡Puedo ser judío, pero no soy sionista!’”, decía un artículo. “Abrazan a sus ‘correligionarios’ mientras rechazan a sus hermanos. Seis millones de vidas no han logrado romper su burbuja”.

En 1982, The Source, también del City College, rechazó comparaciones entre Israel y la Alemania nazi tras la masacre de palestinos en el Líbano por aliados libaneses de Israel. “No hay duda de que los círculos antisionistas están utilizando este incidente para difundir propaganda y un virulento sentimiento anti-Israel”, decía una columna. El texto registra una intervención del entonces representante de la embajada israelí, Benjamin Netanyahu.

“Creo que la gente tiende a olvidar que las personas que vivieron antes que ellos, décadas antes que ellos, pasaron por algunas de las mismas cosas”, dijo Bradley-Sanders. “Dices: ‘Oh, ya sabes, de la forma en que hicieron eso, las cosas no resultaron tan bien’. Tal vez deberíamos aprender de eso e intentar algo diferente esta vez”, dijo.