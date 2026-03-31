Cuando la libertad de expresión encubre al antisemitismo

Hay una una tendencia creciente a utilizar la libertad de expresión como escudo para difundir discursos que, sin ser siempre explícitos, reproducen prejuicios y hostilidad hacia los judíos, en un contexto de aumento del antisemitismo desde octubre de 2023.

En los últimos tiempos, y particularmente en un contexto de crecimiento global del antisemitismo y otras formas de discriminación, se viene naturalizando, y en algunos casos consolidando, un fenómeno que exige ser abordado con rigor: la utilización de la libertad de expresión como cobertura para manifestaciones que exceden claramente el debate democrático.

La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de cualquier sistema democrático. Su reconocimiento en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos no es casual. Responde a la necesidad de garantizar el debate público, la crítica al poder y la circulación de ideas en una sociedad plural.

Pero precisamente por su relevancia, exige ser comprendida en su verdadera dimensión. No es, ni puede ser, un derecho absoluto.

La libertad de expresión no es solo un derecho individual. Es, además, una institución al servicio del sistema democrático. Y como toda institución, pierde legitimidad cuando se la utiliza para producir daño deliberado.

En este contexto, resulta útil advertir que no todas las manifestaciones discriminatorias se presentan del mismo modo. Existen expresiones de antisemitismo, y de otras formas de discriminación, que se manifiestan de manera explícita. Pero también existen otras que se presentan de forma encubierta, bajo formatos socialmente aceptables como el humor, la sátira o incluso la crítica.

Esta distinción no es menor. Porque en estos últimos casos, el contenido discriminatorio no desaparece. Se disfraza. Y ese encubrimiento suele dificultar su identificación, pero no atenúa sus efectos.

El antisemitismo en el humor

En este escenario, muchas de las expresiones que generan mayor preocupación se presentan bajo formatos como el humor, la sátira o la parodia. Y es cierto, esas formas discursivas son parte de una sociedad abierta y cumplen un rol relevante en el debate cultural.

Sin embargo, el análisis jurídico no puede agotarse en la forma. Debe atender al contenido, al contexto y, especialmente, a las consecuencias.

El problema no radica en el uso del humor en sí mismo, sino en su utilización como vehículo. Cuando el recurso humorístico se emplea para introducir, amplificar o legitimar un mensaje de hostilidad o discriminación, deja de ser un canal de expresión para convertirse en una forma de encubrimiento.

El punto de quiebre aparece cuando, bajo esa apariencia, se instala, de manera directa o indirecta, un mensaje de estigmatización o desprecio hacia una persona o un grupo.

Eso ya no es humor. Es una forma de violencia que se expresa bajo formatos que buscan neutralizar su propia gravedad.

El análisis de estos fenómenos exige un enfoque que no sea ingenuo. No alcanza con atender a la forma del mensaje. Resulta imprescindible considerar si existe una intención de estigmatizar, si el mensaje genera un efecto social de hostilidad y si su circulación contribuye a legitimar prácticas discriminatorias.

Por un lado, existen manifestaciones de antisemitismo, y de otras formas de discriminación, que se expresan de manera directa. En esos casos, no hay margen de interpretación. Se trata de conductas que encuadran en la normativa vigente y que deben ser investigadas y sancionadas.

La erradicación de esas conductas no es una opción. Es una obligación del Estado.

Sin embargo, el problema no se agota en las expresiones explícitas.

Este fenómeno adopta hoy formas más complejas que en el pasado. No siempre se presenta de manera frontal. En muchos casos, se articula a través de insinuaciones, asociaciones o construcciones discursivas que, sin formular un ataque directo, generan un clima de hostilidad o validan prejuicios existentes.

En materia de antisemitismo, este fenómeno resulta particularmente preocupante.

En pleno crecimiento

Desde el 7 de octubre de 2023, se ha registrado un crecimiento alarmante de expresiones antisemitas a nivel global y también en la Argentina.

En este contexto, no puede naturalizarse que se identifique a una persona por su condición de judía, que se elaboren listas o que se exponga públicamente a alguien bajo esa condición, pretendiendo encuadrar estas conductas dentro del humor o la sátira.

Existe, además, un fenómeno recurrente que desplaza el eje del debate. En lugar de analizar el contenido del mensaje y sus efectos, la discusión se traslada a una supuesta afectación de la libertad de expresión.

En particular, resulta necesario diferenciar entre la crítica, incluso dura o incómoda, y aquellas expresiones que, bajo su apariencia, introducen elementos de estigmatización vinculados a la identidad, la religión o el origen.

La crítica forma parte del debate democrático. La estigmatización, no.

La responsabilidad no desaparece por el formato del mensaje.

No importa si el discurso se presenta como humor, sátira, parodia o crítica. Tampoco si se expresa de manera explícita o encubierta. Lo relevante son las consecuencias que ese discurso genera.

Aceptar lo contrario implicaría convalidar un mecanismo incompatible con el Estado de Derecho: la posibilidad de producir daño sin asumir responsabilidad.

Abordar estos casos exige un análisis jurídico que no se limite a la literalidad del mensaje, sino que incorpore el contexto, la intencionalidad y el impacto social de la expresión.

Reducir el problema a una lectura superficial suele conducir a conclusiones equivocadas.

Esto no se trata de censura previa.

Se trata de responsabilidad.

Se trata de comprender que quienes, mediante sus manifestaciones, generan un daño concreto, deben responder por ello en los términos que establece el ordenamiento jurídico.

La República Argentina asumió la presidencia de la IHRA el 18 de marzo de 2026, lo que refuerza su compromiso internacional en la lucha contra el antisemitismo y la obligación de investigar adecuadamente este tipo de hechos.

El riesgo no es solo jurídico. Es institucional. Cuando el daño se legitima bajo la apariencia de humor, se deterioran los consensos básicos que sostienen la convivencia democrática.

La dificultad no radica en identificar los casos más evidentes, sino en reconocer aquellos que, bajo formas más sutiles, producen los mismos efectos.

El desafío no es restringir la libertad de expresión, sino preservar su sentido y garantizar su ejercicio responsable.

Porque cuando el humor se convierte en un vehículo de odio, deja de ser expresión.

Y sostener ese límite no debilita la democracia. La preserva.