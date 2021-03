Cosas curiosas de Isaac Bashevis Singer

Por la Esc. Esther Mostovich de Cukierman, para CCIU

Isaac Bashevis Singer fue, para muchos, uno de los más importantes escritores judíos basando su literatura en el uso del yiddish. Bashevis obtuvo el Premio Nobel de Literatura de 1978. La Esc. Esther Mostovich de Cukierman nos cuenta detalles de la vida del gran escritor y una curiosa relación familiar.

Este famoso escritor nació con el nombre de Isaac Singer, en la aldea de Leoncin, hijo y nieto de rabinos. Poco después la familia fue a vivir a Radzymin, un pueblo a unos 15 kilómetros de Varsovia. Isaac adoptó el nombre «Bashevis» para escribir, tomándolo de su madre, Batsheva. Su fecha de nacimiento pudo ser 1902 o 1904. ¿Por qué se dan dos fechas? No lo sabemos. Era común en esos tiempos que a los niños los inscribieran en el Registro Civil algo después de su nacimiento, porque las oficinas de registro estaban lejos de los pueblos o para retrasar la fecha en que a los muchachos los llamaran para el servicio militar.

Quiso la casualidad que también en Radzymin y en la misma época nacieran mi suegra y mi suegro (Malke y Noaj Cukierman, Z’l) y es por eso que David y yo encontramos en mi casa cosas curiosas sobre Bashevis. Además de ”paysaner” fueron en parte, familiares , porque la primera esposa de Singer era prima de mi suegra. Pero esa pareja duró poco tiempo. De ella nació el único hijo que tuvo Bashevis, Israel Zamir. Bashevis se fue de Radzymin a Varsovia sin preocuparse de ellos. Padre e hijo tuvieron muy mala relación. Bashevis se acordó de su hijo cuando le dieron el premio Nobel de literatura, en ese entonces el hijo estaba viviendo en Israel. El padre lo invitó a venir a la ceremonia del Nobel. El hijo no quiso asistir.

En 1935, Bashevis se fue a vivir a Nueva York y comenzó a ganarse la vida escribiendo en idish para el diario “Forverts”, que en ese entonces tenía un tiraje muy importante en varias ciudades de Estados Unidos. Muchos de sus libros aparecieron primero por capítulos en el Forverts. El mismo día esos capítulos se leían por radio en Nueva York, en una emisora en idish. Unos días más tarde, el Forverts llegaba por correo a la casa de mis suegros.

Pronto comenzaron las traducciones al inglés de sus obras y se publicaron en capítulos diarios en revistas norteamericanas. Más adelante se publicaron libros con toda su obra en inglés.

Ya famoso, aunque años antes de recibir premios por sus obras, Bashevis y su segunda esposa vinieron de paseo a Montevideo por unos días. El escritor visitó a sus “paysaner”, mis suegros Noaj y Malke ¡Mi suegra recordaba que amasó tallarines y preparó salsa sin carne para el almuerzo! Bashevis era vegetariano.

En 1973 Bashevis recibió el National Book Award (Premio nacional del libro) en Estados Unidos. El premio Nobel de literatura llegó en 1978 .La Academia Sueca señaló que “Singer narra la vida de los judíos del Este europeo, tal y como se desarrollaba en pueblos y ciudades, en la pobreza y bajo la persecución. Su idioma es el idish, el lenguaje de la gente sencilla”.

Su discurso al recibir el premio fue memorable, comenzó en idish y finalizó en inglés; entre sus párrafos célebres dijo: “La gente me pregunta a menudo: “¿Por qué escribes en una lengua moribunda?” Y quiero explicarlo en pocas palabras. En primer lugar, me gusta escribir historias de fantasmas y nada se ajusta mejor a un fantasma que una lengua moribunda. Los fantasmas aman el idish y, por lo que yo sé, todos lo hablan. En segundo lugar, no sólo creo en fantasmas, sino también en la resurrección. Estoy seguro de que millones de cadáveres que hablan idish se levantarán de sus tumbas algún día y su primera pregunta será: “¿Hay algún nuevo libro en idish para leer?” Para ellos el idish no estará muerto. En tercer lugar, durante 2000 años el hebreo era considerado una lengua muerta. De repente se hizo extrañamente viva. Lo que pasó con el hebreo puede también sucederle al idish un día, (aunque yo no tengo la menor idea de cómo este milagro puede llevarse a cabo). Aún hay una cuarta razón para no abandonar el idish, puede ser una lengua que muere, pero es el único idioma que conozco bien. Idish es mi lengua madre y una madre nunca está realmente muerta”.

El escenario de gran parte de sus trabajos era su Polonia natal, y sus libros tratan preguntas existenciales y espirituales. Aunque algunos críticos se han quejado que en sus libros le daba una excesiva importancia al sexo y a la superstición…

Entre la cantidad de papeles, carpetas, recortes de diarios y revistas que dejó mi suegro, David y yo encontramos dos capítulos poco conocidos de Bashevis . Uno es su testimonio sobre Radzymin en el “Memer buj” el libro de homenaje a los judíos de esa ciudad caídos en la Shoa de la Segunda Guerra Mundial. Allí muchos sobrevivientes escribieron en hebreo. Mi suegro y algunos otros «radzyminer» publicaron sus notas en idish. El capítulo inicial, el que abre el libro, es de Bashevis, también en idish.

Una entrevista periodística a Bashevis estaba en idioma inglés. Recortes de hojas de diario pero no supimos de cuál diario porque sólo encontramos la parte inferior de la hoja. Casi con seguridad, mi suegro guardó algún recorte del mismo diario donde estaba el nombre y la fecha del periódico, pero esa hoja no estaba. (La traducción al español es propia).

Singer recibe al periodista en su apartamento de Nueva York, dice la nota. Siempre usa trajes oscuros, camisa blanca y corbata oscura. Sigue una dieta estrictamente vegetariana. Prepara sus novelas manuscritas en Idish.

Pregunta -¿Por qué escribe en idish?

Singer. “Porque el idish es el idioma que usaban los personajes de mis novelas cuando les pasaba lo que narro”.

P-¿Un modelo que usted haya seguido?

S-“Si, mi hermano, Israel Joshua Singer, que escribió varias obras, entre ellas ,“Los hermanos Ashkenazi”.

P-¿Qué reglas tiene para escribir sus relatos?

S- “Los hechos nunca se vuelven obsoletos, los comentarios sí. Homero nos dio solamente las imágenes y los hechos y por eso la Ilíada y la Odisea están frescos en nuestro tiempo. Por otra parte, una historia debe ser una historia. Eso quiere decir que tiene que tener un comienzo, un clímax y se necesita dejar alguna pista de lo que va a suceder al final. Cuando una idea así viene hacia mi, la historia me “pide” ser escrita. Escribir lleva tiempo y trabajo. Lo único que produce buena escritura es el trabajo duro”.

P- ¿Usted prefiere escribir aislado de todo ruido?

S- “Algunos escritores dicen que se irían a la luna para poder escribir sin ruidos molestos. Yo creo que los ruidos son parte de la vida y a veces son útiles porque la perspectiva cambia”.

P-¿Suceden milagros en las historias?

S- «Durante miles de años la gente solía usar ropas de lana y cuando se la sacaban de noche veían chispas. La gente posiblemente tenía miedo de decir que veían chispas para no levantar sospechas de ser brujos o hechiceras. Yo creo que es un deber del escritor y también su placer y función, sacar esas chispas. Cosas que la gente hoy llama superstición son las chispas que estamos ignorando en nuestro tiempo».

P- ¿Cuáles son los deberes de un escritor?

S-. «Ser auténtico. Muchos de los escritores en idish creen en el progreso. Piensan que los judíos serán bien tratados, podrán asimilarse, mezclarse con los gentiles, conseguir buenos empleos y quizás ser Presidentes algún día. Yo siento que nuestra gran esperanza real, está en el alma. En esto me considero un escritor religioso. Siento que hay un Dios y puede haber vida después de la muerte. Aunque yo no soy religioso en el sentido del dogma».

P- Algunos comentaristas sienten que la lectura de historias y novelas está llegando a un final, por la televisión y otros medios mecánicos de comunicación.

S- «Yo creo que habrá lugar para el buen autor de ficción en el futuro. La buena literatura no tiene nada que temer de la tecnología».

P. ¿Traducir los libros o leer en original? Usted escribe en idish, un idioma que poca gente lee hoy en día. Sus libros han sido traducidos a 58 idiomas diferentes ¿Siente que se ha perdido mucho al traducir?

S – «Todos hemos estudiado literatura a través de traducciones. La Biblia, los autores griegos, franceses y otros clásicos. El problema es que es muy difícil encontrar un perfecto equivalente de expresiones de un idioma en otro lenguaje. Personalmente, la traducción me ha ayudado Yo trabajo con el traductor, veo defectos en mi escrito y los he corregido».

P- ¿Usted cree que el idish tiene algún futuro?

S- «No será una lengua muerta porque el idish está conectado con quinientos o seiscientos años de historia judía. Y quien quiera estudiar esa historia tendrá que estudiarla en idish. Así que no creo que sea olvidada. Tome una lengua como el arameo. Hace dos mil años que los judíos no usan el arameo y el idioma está todavía aquí. El arameo se usa ahora en certificados y en los papeles de divorcios».

P – ¿Cómo ve usted el futuro?

S- «Haremos muchos progresos, las condiciones pueden hacerse mejores y tengo la esperanza de que no habrán más guerras, sin embargo habrá suficiente malestar y suficiente tragedia para que la humanidad siga sufriendo más o menos en la misma forma que ha sido siempre. La vida nunca trae al paraíso, pero hay algo por lo qué vivir».

P- ¿El mayor regalo que la humanidad ha recibido?

S- «El mayor regalo que la humanidad ha recibido es la libertad de elección. Es limitada, pero ese poco que tenemos es tan importante que hace que la vida valga la pena de ser vivida».

