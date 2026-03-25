Conflicto en Irán, entre la guerra real y la narrativa del mainstream mediático

La guerra contra Irán ya no puede describirse como una simple escalada trilateral ni como una reedición ampliada de la guerra en la sombra. Lo que existe hoy es una confrontación regional abierta con efectos militares, energéticos, financieros y políticos que ya desbordan a los actores directamente enfrentados.

El conflicto entró en una fase en la que los hechos tácticos siguen siendo importantes, pero ya no bastan por sí solos para explicar el cuadro general. La variable central dejó de ser quién golpea más fuerte en una noche concreta y pasó a ser otra, quién puede sostener por más tiempo una guerra de alta intensidad sin que el costo acumulado fracture su posición estratégica, su cohesión política o su viabilidad económica.

Esa es precisamente lo que buena parte de la prensa y de los espectadores no alcanzan a observar. Existe una necesidad casi compulsiva de leer la guerra como si fuera una serie de plataforma con capítulos intensos, giros rápidos, una narrativa clara de ascenso, clímax y resolución.

Bajo esa perspectiva, cada oleada de misiles debe ser “el punto de inflexión”, cada asesinato de alto perfil debe ser “el golpe decisivo”, cada represalia debe anunciar “el inicio del fin”. Esto responde a la lógica mediática de la aceleración, al formato de redes sociales y a una audiencia acostumbrada a procesar el conflicto mediante episodios de alta carga emocional pero corta vida útil, es decir el consumo dopaminérgico por encima del análisis profundo, una guerra real no se mueve con lógica de temporada final, sino de desgaste, adaptación, fricción y acumulación.

Eso importa porque distorsiona el análisis, ya que el deseo de ver un conflicto corto lleva a sobrevalorar golpes espectaculares y a subestimar estructuras. La eliminación de altos mandos iraníes, por ejemplo, tiene un peso operativo y simbólico evidente, pero no ha producido el colapso inmediato del sistema iraní.

Por ejemplo, pese a los ataques israelíes contra las fuerzas paramilitares Basij y contra mandos de alto nivel, la red de control interno sigue funcionando y mantiene retenes, vigilancia, arrestos y represión en Teherán, incluso bajo apagón informativo severo. De esta manera se llega al punto que decapitar figuras relevantes no equivale automáticamente a desarticular el aparato de coerción de la República Islámica.

En paralelo, la guerra se ha ensanchado en un eje que cambia toda la ecuación, el entorno energético. Los medios reportaron que los ataques cruzados ya alcanzaron infraestructura clave de petróleo y gas en Irán, Qatar, Emiratos, Bahréin, Kuwait, Arabia Saudita e Irak, con daños o interrupciones operativas en refinerías, terminales y complejos de procesamiento.

Así, ya no se trata solo de capacidad de castigo militar. Se trata de la vulnerabilidad del corazón energético del Golfo y, por extensión, del mercado mundial. El conflicto ya no solo mata y destruye; también exporta inflación, altera mercados, tensiona bancos centrales y obliga a los actores externos a recalibrar política económica y de seguridad.

Esa expansión del costo sistémico explica otra tensión visible hoy, la diferencia creciente entre los objetivos de guerra de Trump y los de Netanyahu. El gobierno estadounidense aclaró que había pedido a Israel no repetir ataques contra infraestructura energética iraní, lo cual no significa necesariamente una ruptura, pero sí una fisura de enfoque.

Para el gobierno norteamericano se prioriza degradar capacidades nucleares y balísticas iraníes sin desencadenar un shock energético mayor. Para Israel, una disposición a empujar la guerra hacia una redefinición geopolítica más amplia, incluyendo la cuestión de rutas energéticas futuras. Incluso se planteó redirigir flujos de petróleo y gas por corredores que conecten la península arábiga con puertos israelíes en el Mediterráneo, esto es importante porque la guerra no se sostiene solo por superioridad militar, sino por coherencia estratégica entre aliados.

El problema actualmente también tiene que ver sobre la sostenibilidad militar de la cobertura en una guerra prolongada. De esa manera, una defensa aérea en capas puede seguir operando y, aun así, entrar en una fase de presión severa si el ritmo de consumo supera al de reposición, cosa que ya Israel ha advertido que está ocurriendo a nivel operativo para su sistema de defensa, lo cual obliga a racionar, priorizar blancos y aceptar mayores riesgos residuales, y de ese modo, esto no significa indefensión, pero sí reducción progresiva de cobertura plena, obligando a que cuanto más se prolongue la guerra, más central se vuelve esa aritmética silenciosa.

A esto se suma el hecho de que Irán no necesita una victoria convencional para alterar el equilibrio, sino que con demostrar capacidad de castigo persistente, de desorganización regional y de presión sobre el Golfo, sumando a que de acuerdo con fuentes no ha detenido su desarrollo balístico en su totalidad, hace que sea más difícil acortar el tiempo de hostilidades, confirmando que Teherán sigue operando bajo una lógica de desgaste ampliado, no se trata de derrotar a sus oponentes sino alargar el conflicto y erosionar la ilusión de control rápido del adversario.

Aquí vuelve el punto inicial sobre la prensa y los espectadores. Hay una necesidad psicológica y mediática de que el conflicto “cierre” rápido porque la guerra larga es incómoda cognitivamente, porque obliga a aceptar que no hay héroes omnipotentes, que los golpes espectaculares no resuelven estructuras, que la superioridad tecnológica no elimina la fricción y que las guerras modernas pueden producir simultáneamente victoria táctica y deterioro estratégico.

El público quiere capítulos, no procesos, desenlaces, no desgaste. Quiere un momento épico en el que pueda decir “aquí cambió todo”, pero los conflictos de esta naturaleza, lo decisivo suele ser menos visible, la fatiga de inventarios, el encarecimiento del petróleo y los productos derivados, la resiliencia del aparato represivo, la divergencia entre aliados, la saturación de defensas y la adaptación doctrinal del adversario.

Entonces, no es raro considerar que se está frente a un conflicto que lejos de cerrarse, está en un momento de desgaste muy profundo que puede alargarlo por más tiempo. Sino que lo digan otros conflictos activos sin final en el corto, el problema es en algún momento los conflictos terminan haciéndose “parte del paisaje” y dejan de ser llamativos ante los medios y frente a la opinión pública.

Actualmente Irán conserva capacidad de represalia, de presión regional y de perturbación del sistema energético. Estados Unidos incrementa su presencia, pero muestra cautela sobre hasta dónde quiere llegar. El Golfo ya dejó de ser retaguardia segura, mientras los mercados ya reaccionan como si el riesgo fuera estructural y no episódico.

Lo más serio del momento no es que la guerra haya alcanzado ya su clímax, sino que todavía no hay evidencia clara de que lo haya hecho. Y mientras la mirada mediática siga buscando el equivalente geopolítico del “último episodio”, seguirá subestimando lo esencial, esta guerra no se está comportando como un relato breve con final inminente, sino como un proceso de reconfiguración regional donde el tiempo, la resistencia y la capacidad de absorber costos importan tanto como los misiles que se lanzan diario.