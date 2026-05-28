Conferencia de Spektorowski en Universidad ORT Uruguay

Universidad ORT Uruguay invita a conferencia del Dr. Alberto Spektorowski “Antisemitismo y antisionismo: las claves para entenderlos”, a realizarse el miércoles 3 de junio a las 19 hs. en el Auditorio del Campus Pocitos. Para participar hay que inscribirse en el link https://www.ort.edu.uy/eventos/antisemitismo-y-antisionismo-las-claves-para-entenderlos

El Dr. Alberto Spektorowski realizará un análisis académico de la relación entre antisemitismo y antisionismo en el debate público contemporáneo.

Fecha: 3 jun. 2026 Hora: 19:00 a 20:00

Lugar: Campus Pocitos – Auditorio – Bvar. España 2633

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Organiza:Departamento de Estudios Judaicos

El Dr. Spektorowski es especialista en teoría política y política comparada, con foco en ideologías, nacionalismo y derechas radicales en Europa y América Latina.

Autor de una extensa producción académica sobre fascismo, populismo y transformaciones del Estado-nación. Entre sus principales libros se destacan:

Ethnic Challenges to the Modern Nation State (Macmillan, 2000, editor)

Argentina’s Revolution of the Right (University of Notre Dame Press, 2003)

Autoritarios y populistas. Los orígenes del fascismo en la Argentina (Lumiere, 2013)

Politics of Eugenics: Productionism, Population and National Welfare (Routledge, 2013)

From Multiculturalism to Democratic Discrimination (University of Michigan Press, 2020)

Decline and Submission: Michel Houellebecq, the Cassandra of Freedom (Brill, 2021, coeditor)

En 2025 publicó Intellectual Post-Fascism? (Cambridge University Press) y actualmente trabaja en un nuevo libro sobre derecha fascista y poscolonialismo.

Sus artículos han sido publicados en revistas académicas internacionales como Theory, Culture & Society, Comparative Political Studies y Journal of Political Ideologies.

Integró el equipo del canciller israelí Shlomo Ben-Ami durante las negociaciones de paz con los palestinos. También participó en el Grupo Internacional de Contacto que contribuyó al fin de la violencia y desmantelamiento de ETA en España.

Profesor invitado en instituciones como Columbia University, University of Notre Dame, la Universidad del País Vasco, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad ORT Uruguay.

Entrada libre Inscripción previa obligatoria