Condenado por antisemitismo

“Zaidensztat hizo la denuncia, patrocinada por mí, se lo formaliza por ese delito de comisión de actos de odio, desprecio y violencia contra determinadas personas y luego de eso hoy se llegó a un acuerdo reparatorio, en donde este sujeto es condenado”, dijo el abogado Jorge Barrera a Montevideo Portal este martes 9 de junio.

Asimismo, según continuó el expresidente de dicho club, el acusado fue obligado a “difundir” un pedido de disculpas en las mismas redes sociales en las que había publicado el ataque original. Esto “libera” a Zaidensztat para que también “lo pueda difundir y dar a conocer”, añadió.

“Se entiende que el ataque no solamente fue a Zaidensztat, sino a toda la comunidad judía”, agregó Barrera.

De tal forma, según reza la sentencia del caso —a la que accedió Montevideo Portal—, el ahora condenado por estos hechos formuló sus “más sinceras y profundas disculpas” a la colectividad judía y a Zaidensztat por la publicación realizada. “Reconozco de manera expresa que el contenido difundido resultó improcedente, inadecuado y ofensivo, pudiendo haber generado un agravio tanto a la colectividad judía como al señor Eduardo Zaidenstat en forma particular”, añade el acusado en su declaración.

“Lamento profundamente lo ocurrido y manifiesto mi arrepentimiento por haber incurrido en una conducta de tal naturaleza, derivada del entusiasmo por el fútbol. Me comprometo a mantener prudencia y consideración hacia todas las personas y hacia la colectividad judía”, expresó a continuación.