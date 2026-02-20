Cómo un libro de rezos judíos sobrevivió más de seis siglos y los ataques nazis hasta llegar a Israel

Un antiguo majzor —libro de oraciones judío— escrito a mano en Wurzburgo, Alemania, en 1272, logró sobrevivir más de seis siglos, incluida la destrucción nazi durante la Noche de los Cristales Rotos y los ataques de la Segunda Guerra Mundial, hasta ser finalmente trasladado y preservado en Israel, donde hoy se conserva como testimonio del valor religioso e histórico de la comunidad judía europea.

A lo largo del Holocausto que devastó al judaísmo europeo, hubo innumerables historias de supervivencia de hombres, mujeres y niños. También hubo muchos relatos de supervivencia no de personas, sino de objetos religiosos: rollos de la Torá, sidurim (libros de oraciones cotidianas) y majzorim (libro de oraciones para festividades y días solemnes).

Estos relatos revelan cuánto valor y significado tenían estos objetos para distintas comunidades. Esta es la historia de un majzor manuscrito en 1272 en Wurzburgo, Alemania, que finalmente llegó a Israel.

Los primeros judíos llegaron a Wurzburgo a fines del siglo XI, tras escapar de las comunidades del Rin devastadas por las masacres perpetradas por los cruzados en 1096. Entre ellos había rabinos, escribas, artesanos y prestamistas. Durante dos siglos, la comunidad judía creció y estableció sinagogas, escuelas y mikvaot (baños rituales).

En esa época, todo texto se producía a mano sobre pergamino. Uno de ellos fue un majzor escrito por el copista Simhá ben Yehuda y bellamente iluminado por Shemiah Hazorfati. Una fuente indica que Ben Yehuda tardó casi un año entero en copiar cuidadosamente todas las tefilot (oraciones) que contenía.

Aunque hoy se asocia el majzor principalmente con las Altas Fiestas, este ejemplar también incluía plegarias para Shabat y para las tres festividades de peregrinación: Pésaj, Shavuot y Sucot.

Una oración especial agregada para el séptimo día de Pésaj es la plegaria por el rocío. En el margen aparece una nota en ídish que dice: “Que brille un buen día para quien lleve este majzor a la sinagoga”. Al parecer, el preciado libro no se guardaba en la sinagoga sino en la casa de alguien. A diferencia de los sidurim y majzorim actuales, fáciles de transportar, este era extremadamente pesado. Además, incluye muchos piyutim (poesía litúrgica judía) famosos, entre ellos “U’nataneh Tokef” y “Kol Nidrei”, recitado en la noche de Iom Kipur.

Sabios de Worms

El primer volumen del majzor se completó el 2 de enero de 1272 y fue utilizado por los cantores de la sinagoga local durante ocho años. En 1280 fue trasladado a Worms, Alemania, donde se agregó un segundo volumen. Permaneció allí más de 650 años.

Worms era célebre por sus eruditos de la Torá. Rashi estudió allí brevemente con Rabí Yaakov ben Yakar, discípulo de Rabenu Gershom. Rabí Meir de Rothenburg, conocido como el Maharam, fue el rabino principal de la ciudad hacia el final de su vida; fue encarcelado en Worms y se prohibió a la comunidad judía recaudar fondos para pagar su rescate. El llamado “Majzor de Worms” permaneció en uso durante más de seis siglos, hasta 1938.

Manuscritos históricos sobreviven al ataque nazi

En 1938 comienza un capítulo extraordinario de supervivencia y rescate. La noche del 9 de noviembre, tropas nazis y agentes de la Gestapo incendiaron más de 90 sinagogas en toda Alemania (La Noche de los Cristales Rotos). La sinagoga principal de Worms fue destruida. Sin embargo, los archivos que contenían manuscritos históricos, incluido el majzor, estaban almacenados en otro edificio y permanecieron intactos.

El archivero principal en Worms era el Dr. Friedrich Maria Illert, quien buscó desesperadamente los archivos desaparecidos sin éxito. No fue hasta 1943 que la colección fue redescubierta, completamente intacta.

Ese verano, Illert fue convocado a una oficina de la Gestapo y se le pidió que acompañara a un alto oficial al sótano de un edificio para ayudar a descifrar el idioma de los libros almacenados allí. Al examinarlos, comprendió que estaba ante los archivos de Worms, que incluían el enorme majzor.

Días después tomó una decisión valiente: trasladó lentamente toda la colección a la torre de una catedral local. Allí, los archivos preciosos sobrevivieron milagrosamente a los bombardeos aliados hasta el final de la guerra.

Desde 1943 hasta 1957, el majzor estuvo en la catedral. Tras obtener los permisos necesarios, Illert organizó su traslado a la National Library of Israel en Jerusalem. Hace algunos años se completó un nuevo edificio para albergar los documentos y manuscritos de la biblioteca, ubicado frente al Museo de Israel.

Una conexión personal

Hace unas semanas visité por primera vez la Biblioteca Nacional para explorar sus colecciones. Mientras caminaba entre las vitrinas, me detuve ante un cartel que identificaba el Majzor de Worms, cuya existencia desconocía. Me llamó la atención de inmediato porque mi suegro, el rabino Norbert Weinberg, desciende del Rav de Wurzburgo, el rabino Seligman Bamberger.

Bamberger fue el rabino principal de Wurzburgo desde 1840 hasta su muerte en 1878 y, junto con Rabí Shimshon Rafael Hirsch, uno de los principales rabinos ortodoxos de Alemania. Además de sus responsabilidades rabínicas, escribió varias obras importantes sobre ley y liturgia judías.

El último rabino de Wurzburgo fue el abuelo de mi suegro, el rabino Menachem Weinberg. Se intentó obtener visas para él y su esposa, pero no lo lograron. Ambos fueron deportados al campo de tránsito de Terezín, cerca de Praga, donde murieron en 1943. Miles de otros judíos también fueron enviados a Terezín; muchos fueron luego trasladados y asesinados en Auschwitz.

Afortunadamente, la familia de mi suegro logró escapar de Alemania en 1938. Tras pasar los años de la guerra en Inglaterra, se trasladaron a Yonkers, New York. Al igual que el hermoso Majzor de Worms, que sobrevivió al Holocausto y finalmente llegó a Israel, mi suegro también hizo aliá (emigrar a Israel) hace unos 10 años y hoy vive en Efrat con su esposa, rodeado de hijos, numerosos nietos y bisnietos.

*: Zalman Eisenstock es educador, escritor independiente y autor del libro ‘‘Salmos: un tesoro eterno’’.