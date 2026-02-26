Cómo los encuadernadores usaron registros antiguos para ayudar a los nazis a encontrar a sus víctimas

Los encuadernadores y restauradores de los años 1930 y 1940 utilizaron su oficio para ayudar al régimen nazi a crear una base de datos que se utilizó para perseguir y matar a judíos y otras personas consideradas racialmente impuras, según descubrió un investigador británico. Foto: Tom Mannion, de colección privada, vía Morena Blewett.

La clave para construir esta base de datos fueron los registros eclesiásticos, civiles y de sinagogas, que a menudo tenían cientos de años y estaban dañados hasta resultar ilegibles cuando los nazis llegaron al poder en 1933.

Al encargar a profesionales la limpieza de estos documentos, que contenían información sobre millones de personas, los nazis obtuvieron acceso a material de generaciones enteras, que utilizaron para atacar a grupos específicos de la población, según muestra la nueva investigación.

Los hallazgos son el resultado de más de dos décadas de trabajo de Morwenna Blewett, experta en historia de la conservación.

En 2004, estaba trabajando como investigadora de conservación en el Museo de Arte de Worcester, en Massachusetts, cuando se le ocurrió una pregunta:

¿Qué había pasado con los restauradores de arte que no huyeron de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial?

Reflexionó sobre la pregunta mientras revisaba un viejo archivador en el sótano del museo, donde, como recordó en un libro publicado este mes, “Restauración de arte bajo el régimen nazi: revelación y ocultamiento”, el “aire cálido y oscuro olía levemente a cigarrillos, café y aceite de motor”.

Pronto amplió su pregunta: “¿Cómo pretendía el régimen nazi utilizar la conservación y la restauración para lograr sus objetivos?”

Colaboración

La respuesta, descubrió, fue que los restauradores de papel y los encuadernadores de la Alemania nazi habían ayudado al régimen a rastrear la ascendencia judía de la gente conservando y limpiando registros antiguos de iglesias, así como de sinagogas y registros civiles.

Blewett dijo que, con la publicación de su libro, esperaba arrojar luz sobre esta parte del Holocausto, al que llamó «uno de los proyectos más largos e insidiosos del nacionalsocialismo para explotar el campo de la conservación y la restauración».

Su enfoque en los encuadernadores y restauradores refuerza la idea de que los nazis recibieron ayuda “desde abajo” de muchas facetas dispares de la sociedad alemana.

“Esto nos da una idea de cómo el régimen se basó en una miríada de profesiones y métodos en su camino hacia el genocidio”, dijo Blewett en una entrevista telefónica.

“Un movimiento hacia el genocidio siempre es fragmentado y debe ser apoyado incluso por las profesiones más desconocidas y especializadas”.

Uno de los hallazgos clave de Blewett fue que los restauradores a menudo utilizaban técnicas que no se centraban en preservar la integridad de un objeto, lo que dañaba los registros.

Descubrió que su objetivo principal no era la posteridad, sino recuperar información, lo cual contradice un principio fundamental de la profesión, afirmó Blewett.

“La preservación de ciertos tipos de material cultural —documentos que enumeran nacimientos, bautismos, matrimonios y defunciones— llegó a ser vista por las autoridades como esencial para el proceso de escrutinio del origen ‘racial’ de las generaciones pasadas”, escribió Blewett en su libro.

Los restauradores, quienes, como todos los demás ciudadanos bajo el régimen nazi, tenían que registrarse y demostrar su pureza racial si querían seguir trabajando y funcionar como miembros de la sociedad, eran conscientes de que los registros limpiados estaban siendo utilizados para demostrar los antecedentes de las personas, dijo Blewett.

“Era de conocimiento público”, dijo sobre el esfuerzo de restauración, y agregó que la gente a menudo iba a las iglesias para intentar demostrar que no eran judíos y obtener lo que Blewett describió como un “pase ario”.

Métodos

Los métodos que emplearon los expertos para limpiar los documentos variaban en complejidad según su grado de deterioro, explicó Blewett.

Una vez que los materiales se hicieron legibles, los nazis los recogieron en iglesias y los fotografiaron.

En algunos casos, la información se envió posteriormente a las agencias nazis.

“Esos restauradores sabían lo que hacían”, dijo Blewett.

“Sabían que se trataba de acumular información para matar gente”.

La investigación de Blewett ha contribuido al registro histórico al «ampliar la perspectiva sobre la complicidad» y mostrar cómo los nazis utilizaron la documentación como arma, dijo Christine Schmidt, codirectora interina de la Biblioteca del Holocausto de Wiener en Londres.

Los historiadores han trabajado durante mucho tiempo para comprender la psicología y las motivaciones de la gente común que ayudó a facilitar el Holocausto, en el que los nazis mataron a alrededor de 6 millones de judíos, además de cientos de miles de sinti y romaníes, así como millones de personas más.

Según el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, las explicaciones suelen clasificarse en dos categorías.

La primera se centra en la ideología y el antisemitismo de las personas.

La segunda se basa en la psicología social: la presión para conformarse, el miedo a los nazis y el oportunismo para sacar provecho de la situación.

El Holocausto no sólo fue perpetuado por ideólogos, dijo Schmidt, quien es historiador del Holocausto, “sino también llevado a cabo a través de medios burocráticos”.

Durante los 12 años que los nazis estuvieron en el poder, profesionales de toda la sociedad alemana esperaban progresar en sus carreras ayudándolos, afirmó.

Si bien no se puede conocer con exactitud la motivación de los restauradores y encuadernadores, es probable que a menudo fuera similar, añadió.

El esfuerzo de conservación, que duró entre 1933 y 1944, fue uno de los proyectos más largos llevados a cabo por el régimen nazi, dijo Blewett.

A menudo, cuando la gente piensa en los nazis, dijo, imagina a personajes famosos como Adolf Hitler o Joseph Goebbels, el jefe de propaganda nazi. Piensan en jueces, policías y otros funcionarios uniformados.

Lo que no piensan, dijo, es “lo que alguien en un estudio podría hacer con un registro de una iglesia”.